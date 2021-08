Oficializaron las boletas y el protocolo sanitario para las elecciones provinciales

Martes, 10 de agosto de 2021

La Junta Electoral presidió la audiencia donde se habilitaron más de 50 papeletas . También se instruyó sobre los fiscales y se presentaron las medidas sanitarias.







Las boletas para las elecciones provinciales que se realizarán el 29 de agosto ya están oficializadas. Los apoderados de la alianza ECO+Vamos Corrientes conformada por 31 partidos y del Frente Corrientes de Todos, integrado por 23, estuvieron presentes en la audiencia ayer y no realizaron reparos, ya que las correcciones se realizaron la semana pasada. También en el encuentro se hicieron recomendaciones sobre la cantidad de fiscales y se habilitó el protocolo sanitario.



En la provincia se elige gobernador, vicegobernador, diputados y senadores provinciales. También intendentes y concejales en 57 comunas.



Sobre la audiencia para el control de boletas, el presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño, quien indicó que “todas las boletas fueron aprobadas y la audiencia transcurrió con total tranquilidad”.



“Son 50 aproximadamente para las categorías generales: gobernador, vice, diputados y senadores provinciales. Y luego tenemos una gran cantidad que corresponden a las 57 comunas que son los pedazos que se adhieren a la oficial, de acuerdo con la alianza que respalden”, dijo, horas antes, sobre la cantidad de boletas.





Mientras que el apoderado del Partido Justicialista, Félix Pacayut, señaló que no se tuvo que incurrir en cambios en las boletas, ya que las correcciones se habían realizado en la semana, lo que ya fue anticipado también por la Junta Electoral.



Sobre la cantidad de boletas que habrá en el cuarto oscuro dijo que “el ciudadano correntino se va a encontrar con 57 boletas; 58 en Capital”.



“La cantidad de boletas es una falta de respeto, es una barbaridad, es un atropello. Es un sistema que se tiene que terminar, lo único que hace es confundir al ciudadano porque son todas boletas en blanco y negro, sin fotos de candidatos. Distintas son las boletas de las Paso que son a color, con foto y por alianzas”, agregó.



Cabe señalar que en la página oficial del Poder Judicial no está disponible la grilla oficializada de los candidatos que competirán en las elecciones provinciales y tampoco la cantidad de boletas habilitadas.





Fiscales



En el marco de la pandemia de coronavirus, en la segunda parte del encuentro se abordó el tema de los fiscales y el protocolo sanitario y sobre este punto Sánchez Mariño dijo a este matutino que “se dialogó sobre el tema de la cantidad de fiscales y se recomendó que se reduzcan en número. Dimos la posibilidad de que se expresaran los apoderados, pero nadie dijo nada y quedó hecha la sugerencia”.



En tanto, sobre este punto, Pacayut dijo que “hubo recomendaciones desde la Junta Electoral ya que el Código Electoral de Corrientes no limita la cantidad y cada partido puede tener su propio fiscal. Pero por la pandemia, en eso estamos trabajando todas las alianzas , o por lo menos desde el Frente Corrientes de Todos lo estamos haciendo, es tener un fiscal por cada uno de los frentes electorales para que efectivamente seamos pocos”.



Protocolo



En el encuentro también se dieron a conocer las medidas sanitarias que se implementarán en los comicios y sobre este punto, el titular de la Junta Electoral dijo que “también se les notificó que el protocolo está disponible en la página del Poder Judicial”.





No se establecieron horarios de votación y se incorporó la figura del “facilitador sanitario”, tarea que cumplirá la Policía de Corrientes. Mientras que entre las disposiciones que están por fuera de las medidas sanitarias que rigen desde el inicio de la pandemia, se puede mencionar que: estará prohibido que los electores ingresen al centro de votación con equipos de mate o alimentos de todo tipo; el cuarto oscuro se ventilará constantemente; se sugiere a los electores que se trasladen por sus propios medios. El día de los comicios solo podrán ingresar al establecimiento: personal de limpieza; del correo; delegado/a electoral; comando electoral (Policía de Corrientes); autoridades de mesa y fiscales partidarios, y personal del Ministerio de Salud.



Las mesas deberán ubicarse en lugares abiertos, ventilados, con distancia entre ellas de 3 metros cuadrados. Al momento del voto: el elector deberá corroborar su lugar de votación. Se les ofrecerá solución sanitizante para la desinfección de las manos al acercarse a la mesa; la autoridad de mesa requerirá la entrega del DNI al elector, sanitizándose las manos antes y después de su manipulación, y a su vez podrá solicitar al elector que retire su barbijo por unos instantes para constatar su identidad. El sobre con el voto deberá cerrarse sin utilizar la saliva; si el elector no cuenta con bolígrafo propio, las autoridades le proveerán uno, entre otras cosas.



Para los comicios están habilitados 336 establecimientos educativos y 2.638 mesas en toda la provincia.