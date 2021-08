Arribaron al país las primeras 200 mil fórmulas de CanSino

Viernes, 06 de agosto de 2021

Es el primer lote de un contrato que contempla el envío de 5,4 millones de dosis en el transcurso de este año





Luego de que el gobierno aprobara el uso de emergencia de la vacuna CanSino y acordara con ese laboratorio chino el envío de 5,4 millones de dosis, esta madrugada arribó el país el primer cargamento de 200 mil unidades.



El vuelo QR8157 de la línea aérea Qatar Airways aterrizó a las 2.20 al aeropuerto de Ezeiza con las dosis que servirán para continuar con el fuerte avance del Plan estratégico de Vacunación para combatir el COVID-19.





Se trata de la primera partida de un contrato que contempla el envío de 5,4 millones de dosis en el transcurso de este año, tal como anticipó hace unos días en una conferencia de prensa la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.



Este suero es de aplicación única y se convirtió en la tercera vacuna desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.



La vacuna de CanSino Biologics cuenta con la misma tecnología que la vacuna contra el ébola, que consiste en vectores virales (material genético), y los virus utilizados como vehículos están atenuados.



En consecuencia, no pueden causar la enfermedad del COVID-19. Al recibir el inoculante, el vector viral producirá cientos de réplicas del antígeno para que, de esta forma, el sistema inmunológico genere una respuesta con anticuerpos neutralizantes después de 14 días.





Los estudios para el desarrollo de la vacuna de origen chino se realizaron en Argentina, México, Chile y Pakistán, entre otros países. Tiene una eficacia del 90,98% para casos graves y del 65,7% para casos asintomáticos.



Además, demostró ser segura en los estudios clínicos clínicos publicados en The Lancet de fase I en 108 pacientes y de fase II en 500 pacientes. Hasta el momento, no se reportaron reacciones adversas severas de ningún caso en el estudio clínico de fase III en 42.300 personas así como en su uso fuera de estudios clínico.



La inoculación de Cansino facilitará el desarrollo de la campaña de vacunación en la Argentina ya que además de aplicarse con una sola dosis se almacena a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Es decir, no requiere congelación, lo que facilita su logística.



A fines de mayo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había anunciado que el Gobierno alcanzó un acuerdo con este laboratorio para la provisión de más vacunas contra el COVID-19.



Cafiero resaltó la importancia de la adquisición de estas vacunas elaboradas por el laboratorio chino. Agregó que la vacuna del laboratorio chino fue “testeada también en Argentina durante los últimos meses”, con la participación de la Fundación Huésped.





El laboratorio Cansino Biologics tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de vacunas y en 2017 ya había desarrollado una inmunización contra el ébola, un virus letal que apareció en 1976 y que tiene una alta tasa de mortalidad.



Este convenio con CansinoBio se sumó a los otros cinco acuerdos que el Estado argentino firmó con distintos laboratorios alrededor del mundo para abastecer de vacunas contra el coronavirus.



Desde el inicio de la campaña, la Argentina recibió 42.801.930 vacunas, de las cuales 14.768.000 corresponden a Sinopharm; 11.868.830 a Sputnik V (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 9.941.100 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 3.500.000 a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS y 580.000 a AstraZeneca-Covishield, y ahora 200.000 de Cansino.



De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 38.572.954 de dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 33.825.576. De ese total, 25.840.629 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 7.984.947 cuentan con el esquema completo de vacunación.