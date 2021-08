Trasladaban más de 400 kilos de pescados en un auto

Viernes, 06 de agosto de 2021

Una patrulla de la Prefectura Naval detectó en un control que un automovilista transportaba gran cantidad de pescados.



Se estableció que no había respetado las restricciones sobre pesca que están en vigencia por la emergencia sanitaria y por la pronunciada bajante del río. Además, no contaba con licencia y el traslado lo hacía en infracción de las normas bromatológicas de alimentos.



El procedimiento se realizó en la tarde del martes y se conoció ayer. Los efectivos se hallaban apostados en la zona ruta provincial Nº 95 casi en el empalme con la ruta nacional Nº 12. Los agentes realizaban control de documentación de vehículos e identificación de personas. En esa tarea se hallaban cuando interceptaron el paso de un Fiat Palio.



Después de verificar la documentación del automóvil y del conductor, se hizo la requisa y se constató que llevaba gran cantidad de pescados. No contaba con ninguna documentación para avalar procedencia ni destino del productor ni habilitación de pescar comercial, deportiva o de supervivencia.



Se decomisaron más de 8 patíes, 80 bogas, 5 manguruyúes y 120 bagres. También se incautó el Fiat Palio. Todo se estimó en un valor de $ 780.000. Se dio intervención a Fauna y Flora de Paso de la Patria. El conductor fue trasladado a la base de la Prefectura de esa localidad y, luego de los trámites correspondientes, recuperó la libertad.



Se labró acta del decomiso y un veterinario evaluaba las piezas si estaban en condiciones para consumo para ser donados.