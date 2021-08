Corrientes implementará la opción de combinar vacunas Viernes, 06 de agosto de 2021 Será una alternativa que tendrán aquellas personas de más de 55 años, inicialmente, que recibieron la primera dosis de Sputnik V hace 60 días o más y que elijan no esperar el segundo componente de esa vacuna. Podrán recibir la Moderna para completar el esquema.





En el marco de la Campaña de Vacunación Covid-19, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, pondrá a disposición de la población la opción de combinar vacunas, tras la habilitación, por parte de la Nación, de implementar esa alternativa.



En Corrientes, esta opción será inicialmente para aquellas personas de 55 años o más que recibieron la primera dosis de Sputnik V y que elijan no esperar el segundo componente de esa vacuna. Podrán recibir la Moderna para completar el esquema.







La Dirección de Inmunizaciones, a cargo de Marina Cantero, confirmó que desde este sábado 7 de agosto se otorgarán turnos a aquellas personas que recibieron la primera dosis de Sputnik V de toda la provincia hace 60 días o más y que estén inscriptas en vacunate.corrientes.gob.ar. Remarcaron que no se vacunará a demanda.



El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que la Argentina está en condiciones de avanzar en las 24 jurisdicciones para intercambiar diferentes vacunas, empezando con Sputnik V con Moderna y AstraZeneca, para completar el esquema de inmunización en quienes aún no hayan recibido la segunda dosis