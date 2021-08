Gustavo Valdés presentó candidatos en Santo Tomé Jueves, 05 de agosto de 2021 El Club Carlos Gallini de Santo Tomé fue escenario de un nuevo acto de la colación de 31 partidos que postulan la reelección del gobernador Gustavo Valdés en los comicios del próximo 29 del corriente, oportunidad en que también se elegirán legisladores provinciales e intendentes y concejales en 57 municipios, no es el caso de esta localidad que elegirá sus jefe comunal y miembros del Concejo Deliberante el próximo 14 de noviembre.

En la ocasión el líder de ECo+VamosCorrientes, además de presentar a los candidatos del sector, dejó sentada su perspectiva de la necesidad de que Corrientes profundice su transformación y se encamine con claridad a un futuro de crecimiento, desarrollo, innovación e inclusión´, a la vez que hizo un detallado repaso de las acciones que se hizo en su gestión para sentar las bases de la mencionada propuesta y de cómo se enfrentó con gran decisión la pandemia del Covid-19 que afecta a toda la humanidad





ECo+VamosCorrientes con su líder Gustavo Valdés, va haciendo realidad su promesa de estar en cada localidad correntina para hacer conocer las acciones que darán continuidad al proyecto de desarrollo, crecimiento, innovación e inclusión. En la ocasión fue el turno de Santo Tomé donde con estricto cumplimiento de las medidas de Bioseguridad vigentes por la pandemia, en las instalaciones de club Carlos Gallini, fueron presentados los candidatos que van a compulsar en las elecciones de las elecciones del próximo 29 del corriente. En primera instancia fueron presentados los 31 partidos del nucleamiento, luego los candidatos a gobernador y vice, seguidamente los postulantes a cubrir los cargos de la legislatura provincial.



Tras la presentación de los candidatos a diputados provinciales, cuya grilla encabeza Any Pereyra, hicieron uso de la palabra en nombre de los mismos, Antonio Barrios Perkins, luego le siguieron sus pares Albana Rotela Cañete y José Antonio Romero Brisco respectivamente, quienes esbozaron ampliamente los fundamentos por los que forman parte de la alianza que lidera el gobernador Valdés, haciendo hincapié en la ocasión cada uno en los aspectos que consideran fundamentales, así es Barrios Perkins puso el acento en el desarrollo, en las acciones que se vienen llevando adelante para fortalecer esta propuesta, destacando la red de parques industriales, los puertos, le generación energética, que entiende son aspectos que hacen que este proceso que lleva adelante el Gobernador, sea la mejor alternativa que tiene los correntinos. En tanta la candidata de diputada Albana Rotela Cañete, puso de relieve que más allá de lo exitoso y ejemplar que fue en el manejo de la Pandemia, el gobierno de Valdés, hay otras acciones que son una clara muestra de la búsqueda la inclusión, de la solidaridad, en ese aspecto mencionó la creación del Banco de Leche Humana, las obras en la salud pública, el fortalecimiento de la Educación Pública, y el esfuerzo permanente en la búsqueda de oportunidades para los correntinos. Así mismo José Antonio Romero Feris, profundizó este aspecto sosteniendo con claridad, que el sector donde confluyen múltiples fuerzas políticas, se han unido en la búsqueda de fortalecer el modelo de desarrollo, crecimiento, innovación e inclusión, que de una vez termine con la necesidad de los correntinos de tener que emigrar en busca de oportunidades.







Posteriormente fueron presentados los senadores provinciales cuya lista encabeza el intendente de Goya, Ignacio Osella e hizo uso de la palabra en nombre de ellos el postulante a su reelección en dicho cuerpo, Noel Breard, quien puso de relieve el gran acuerdo político alcanzado en el sector, con la mirada puesta en el futuro de los correntinos. A la vez que ponderó la puesta en funcionamiento del nuevo código Procesal Penal y el nuevo Código Civil, lo que acelera los procesos en ambos fueros y según su visión constituye una gran contribución a la comunidad.



Por los postulantes a la cámara alta también hizo uso de la ´palabra María Carlota Carballo, quien esbozó una amplia justificación en pos de la adhesión a la propuesta de ECo+Cambiemos, considerando que el futuro de los correntinos tiene las mejores perspectivas a través de la misma.



Gustavo Valdés

El cierre del acto, que fue seguido en el club Gallini por un número limitado de dirigentes y adherentes, dada las condiciones que impone la pandemia, que estuvo al alcance de miles de correntinos a través de las distintas plataformas de comunicación, tuvo a Gustavo Valdés como protagonista quién durante su alocución hizo un claro llamado a un sector del peronismo a sumarse, consignando: “invito a aquellos peronistas, que soñaban con una Nación Grande con una Argentina Potencia, acá, cómo muchos que ya están, tienen el espacio para primero ir en pos de consolidar una provincia más grande y potente y así recuperar el país".







Esta no fue una frase descolgada del mandatario, lo hizo al reconocer la necesidad de generar fuente de trabajo, recordando que ese era uno de los anhelos del general Perón, la creación de empleo, sosteniendo que hoy ello es una necesidad real y que sería más factible lograr ese objetivo estando unidos, dejando atrás las diferencias y esa “grieta” que solo perjudica y distancia a los argentinos.



El Gobernador, hizo un repaso de lo que significó la pandemia, no solo en materia sanitaria, sino en lo que hace al impacto económico, comparando a nivel país con la crisis del 30, destacando que en este tiempo también hubo una caída del 10 por ciento del PBI, con la gravedad que ello implica.



Valdés, de todos modos, se mostró conforme como encaró la pandemia, resolviendo la cuestión sanitaria, generando una contención equitativa para toda la población, poniendo de relieve que en el inicio de la misma, no había alcohol, escaseaban los barbijos, entre otras cosas. Sobre esta afección que soporta la humanidad se mostró optimista, reconociendo que falta aún para superar la crisis, poniendo énfasis en la necesidad de vacunarse para tener posibilidades de salir de la misma.



“Veníamos bien con nuestro proyecto de desarrollo, crecimiento, modernización e inclusión y llegó la pandemia, con una velocidad inesperada, ahora estamos recuperándonos y saliendo adelante, lo tenemos que hacer con más fuerza, la red de parque industriales, el aprovisionamiento de gas, la generación de energía renovable, y el conocimiento son la fortaleza se la propuesta, sin formación, sin mejora de la actividad educativa no hay futuro, por eso vamos a fortalecer la propuesta educativa de nivel superior, Santo Tomé va ser un polo de conocimiento, con participación de la Universidad Nacional del Nordeste, con la facultad de Barceló, vamos a fortalecer la potencialidad productiva que tiene esta zona, toda la costa del Uruguay, desde aquí vamos a apuntar fuerte al desarrollo, generar empleo de calidad, generar oportunidades, y eso se va a multiplicar en cada rincón de la provincia” sostuvo con ímpetu el jefe del Gobierno Provincial que va por su reelección.