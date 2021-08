Volcó un camión con alimentos en Campana y lo saquearon Jueves, 05 de agosto de 2021 Los vecinos de los barrios y automovilistas se llevaron productos lácteos, arroz, fideos y pollos. Hubo incidentes con la policía y el chofer no sufrió heridas.

Un camión perteneciente a una importante cadena de supermercados volcó esta madrugada en la Ruta 9 y fue totalmente saqueado por vecinos y automovilistas, que se llevaron toda la mercadería.



El incidente se produjo cerca de las 2 de la mañana a la altura del kilómetro 80 de la Ruta 9, sentido a provincia. El rodado con acoplado, de marca Fiat, rompió el guardarrail central y quedó tendido sobre la mano sentido a capital.





Si bien en un primero momento Personal Policial y Gendarmería custodiaban la carga, cerca de las 6 de la mañana, vecinos y automovilistas que pasaban por el lugar se congregaron para saquear toda la mercadería, llevándose productos perecederos, lácteos, arroz, fideos y pollos, entre otras cosas.





“La gente de barrio tiene hambre. Fueron cuatro años muy duros. La gente quiso sacar la mercadería y la policía se metió, hubo balazos de goma, agresión. La policía no nos dejaba sacar cosas pero ellos también se llevaban. Gendarmería nos dejó actuar”, mencionó un joven en C5N.



“Se sacó lo que se pudo sacar. Había mucha gente”, agregó y comentó que alrededor se encuentran los barrios San Cayetano, San Luciano, San Felipe, a los que describió como “humildes”. “Son barrios normales, no es una villa. Nos enteramos por WhatsApp y Facebook. Los autos también paraban y se llevaban cosas, gente de plata”, comentó.



“Había de todo, pollo, carne, una gran variedad de cosas”, agregó sobre la mercadería.





El conductor del camión, cuyo destino final era la ciudad de Tartagal, en el noreste de la provincia de Salta, sufrió algunas lesiones y fue trasladado al hospital.