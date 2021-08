Pedro Ibarra será el abanderado argentino en la ceremonia de clausura

Jueves, 05 de agosto de 2021

El histórico jugador de hockey sobre césped, quien anunció su retiro del seleccionado tras Tokio 2020, será el encargado de encabezar el desfile el domingo que viene en el Estadio Olímpico.





Los Juegos Olímpicos entraron en su esta final y será el próximo domingo, una vez más en el estadio Olímpico y desde las 8 de nuestro país, el desarrollo de la ceremonia de clausura de Tokio 2020.





Así como Santiago Lange y Cecilia Carranza fueron los abanderados en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la delegación argentina ya sabe quién será el encargado de encabezar el desfile en el cierre: Pedro Ibarra.





Pedro Ibarra tendrá el premio a su extensa trayectoria en el seleccionado argentino de hockey sobre césped, con el que ganó, entre otras competencias, la medalla dorada en los Juegos de Río 2016.



Ibarra, de 35 años y 17 vistiendo la celeste y blanca, también había estado presente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y tras la eliminación en cuartos de final de Los Leones, anunció su retiro del seleccionado argentino.

ceremonia apertura





“Di todo lo que tenía. El deporte me dio muchísimo más de lo que alguna vez soñé y lo voy a extrañar”, empezó diciendo visiblemente emocionado Ibarra, en diálogo con TyC Sport, después de la derrota ante Alemania y la eliminación de Los Leones en los cuartos de final de Tokio 2020. “Sabía que estos Juegos marcaban mucho. Fueron en un año más, me costó un montón, a todos. Pero llegamos, estuvimos a la altura. El equipo se va más unido de lo que llegó y creo que es una enseñanza muy grande para todo lo que viene”.



“Lo mío es una decisión tomada, una decisión en familia. Dejamos un montón por estar acá. A mi me apoyaron siempre mis papás, mis abuelos, mi abuelo que no está, que me llevó toda la vida a Ezeiza. Mi mujer y mis hijos, les robé mucho tiempo simplemente por el sueño de estar acá. No tengo más que palabras de agradecimiento con todos. Di todo hasta el final y me voy con la cabeza bien alta y con un equipo que no paró de desearme mejor”, continuó conmovido.