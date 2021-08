La Selección Argentina de vóley cayó ante Francia e irá por la medalla de bronce Jueves, 05 de agosto de 2021 La Albiceleste no pudo trasladar su buen momento frente al combinado galo, que la venció 3-0 en las semifinales. Ahora, los dirigidos por Méndez jugarán contra Brasil para ocupar el último escalón en el podio.



La Selección Argentina de vóley no logró imponer condiciones ante Francia y cayó 3-0 en las semifinales de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Más allá de la derrota, los dirigidos por Marcelo Méndez irán por la medalla de bronce nada más ni nada menos que frente a Brasil, rival al que ya conoce de la fase de grupos.







La Albiceleste, que llegaba envalentonada luego de eliminar a Italia en cuartos, se vio superada por el combinado galo, muy sólido de principio a fin en sus bloqueos y preciso a la hora de rematar. Más allá de la fortaleza de los europeos, Argentina estuvo muy cerca de llevarse el primer set gracias a la explosión de Bruno Lima y el empuje de Facundo Conte, aunque sufrió desatenciones sobre el cierre y terminó perdiéndolo 25-22.



En el segundo, los caminos se le cerraron al equipo nacional. Francia se agigantó al ritmo de Earving NGapeth y Trévor Clevenot y, con un contundente 25-19, estiró la ventaja en el partido. En el tercero, la Selección de vóley apostó a la heroica que buenos resultados le había dado en el torneo pero no alcanzó contra un rival que redondeó su mejor jornada, festejó 25-22 el último parcial y clasificó a la gran final con Rusia.





Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina de vóley en los Juegos Olímpicos Tokio 2020



Después de la derrota, el equipo que conduce Marcelo Méndez se enfrentará por el último lugar del podio con Brasil, último campeón olímpico que viene de perder ante el Comité Olímpico Ruso por 3-1.



El partido, que se verá en vivo por la pantalla de TyC Sports, se disputará este sábado desde la 1.30 de la madrugada y el elenco nacional tendrá la chance de repetir el máximo logro conseguido hasta el momento: el bronce en Seúl 1988.



El mal recuerdo contra Brasil en los Juegos Olímpicos Tokio 2020



Cabe destacar que Argentina y el conjunto verdeamarelho ya se cruzaron en la zona de grupos y fue victoria 3-2 en el tie break para el eterno rival, luego de que los rioplatenses estuvieran arriba 2-0 en el partido. "Es difícil hablar con tantas emociones en este momento. Tuvimos un cuarto set que creo que lo vamos a recordar todas nuestras vidas porque estábamos 17-11 y no supimos aprovechar el momento", afirmó Facundo Conte tras la derrota en aquella ocasión.