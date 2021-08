Presentaron un proyecto para reducir la jornada laboral

Jueves, 05 de agosto de 2021

La iniciativa fue presentada por Hugo Yasky, del Frente de Todos, que propuso reducir la carga laboral de 48 a 40 horas semanales, pero "sin bajar salarios".





El diputado del Frente de Todos Hugo Yasky presentó este miércoles un proyecto de ley para reducir a 40 horas semanales la carga laboral de los trabajadores en todo el país. El legislador aclaró que la medida se aplicaría "sin bajar salarios" para "distribuir más equitativamente un bien escaso como el empleo".



"¿Por qué? (Porque) Argentina tiene una de las jornadas laborales más extensas, de 48 horas semanales, fijada hace 101 años por la OIT. Sí, hace 101 años", escribió Yasky en su perfil de Twitter al compartir un adelanto del proyecto introducido en la Cámara de Diputados.





"Los índices de desocupación son alarmantes. Estamos ante la posibilidad de distribuir más equitativamente un bien escaso como el empleo", agregó el diputado oficialista.



Según su proyecto, "la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas aunque no persigan fines de lucro".



Es decir que la nueva ley aplicaría a personal del ámbito público y privado, y hasta a las organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, pero no afecta a los negocios o empresas familiares.



Muchos países del mundo aplicaron la norma de las jornadas de trabajo de no más de ocho horas, hizo notar el legislador, y en "Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón e Islandia muestra buenos resultados".