Variante Delta: las provincias profundizan controles y vigilancia epidemiológica

Jueves, 05 de agosto de 2021

Luego de que se confirmara la presencia de esta variante en Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe, funcionarios y especialistas provinciales diseñan estrategias de control, vigilancia epidemiológica y ampliación de la vacunación.







Con diferentes estrategias de control, vigilancia epidemiológica y ampliación de la vacunación, las autoridades provinciales se preparan para un eventual ingreso de la variante Delta del coronavirus, luego de que se confirmara su presencia en Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe, donde alrededor de 300 personas permanecían aisladas en forma preventiva por contagios estrechos con viajeros que se habían contagiado con esa mutación, aunque sin evidencia de circulación comunitaria.



De acuerdo a los datos recogidos por el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS) "hoy en la Argentina domina la variante de preocupación Gamma, identificada por primera vez en Manaos que representa alrededor del 50-60 % de las muestras" que se analizan al azar y le sigue la Lambda "que se conoce como Andina, con un 30 y 35 por ciento", explicó a Télam el virólogo Humberto Debat.



El especialista que integra el proyecto PAIS dijo que "prácticamente no hay virus de la primera ola circulando" en la actualidad, dado que la variante Alfa solo implica un 5 a 10 por ciento, y apuntó que en el caso de la mutación india Delta "no hay evidencia robusta de circulación comunitaria" en Argentina porque, dijo, "salvo los dos casos de Ciudad de Buenos Aires, los 87 restantes detectados en el país corresponden a casos importados o personas con nexo epidemiológico con viajeros".









Provincia de Buenos Aires



Fuentes gubernamentales dijeron que 20 de los 23 casos ya finalizaron el aislamiento dispuesto para evitar la propagación del virus.



Para demorar el ingreso de la variante Delta a la provincia, se dispuso que desde el 1° de julio los viajeros que regresen desde otros países deben hacer un aislamiento obligatorio de 4 días en hoteles y 3 más en los domicilios, situación que es constatada por funcionarios que pueden aplicar multas y denuncias penales ante incumplimientos.



El gobernador Axel Kicillof remarcó que su gestión impuso "una muy celosa vigilancia epidemiológica" respecto a las personas que regresaron del exterior.









Su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, destacó que en la provincia "no tenemos casos de circulación comunitaria de esa cepa, ni brotes asociados" y el miércoles en diálogo con radio El Destape dijo que había "mucha preocupación por la variante Delta porque es muy contagiosa" y acotó que "la circulación comunitaria va a suceder, el tema es demorarla lo más posible"



"Nosotros planteamos que se podía aislar a los viajeros en hoteles y ha funcionado bien", destacó y remarcó que "si el aislamiento en hoteles fuera uniforme la eficacia contra la variante Delta sería mayor".



En Bahía Blanca, el director de la Región Sanitaria I, Maximiliano Nuñez Fariña, dijo a Télam que "todas las variantes preocupan" y que "cuando más gente tengamos vacunadas con la primera dosis es lo que nos va a disminuir la circulación del virus".



"Por eso en este caso la estrategia es buscar a aquellas personas que no se quieran vacunar o que no están convencidas hay que convencerlas", dijo porque "la única forma de evitarlo es con la vacunación".



Córdoba



En Córdoba, otras cinco personas fueron diagnosticadas como contagiadas con la variante Delta, por lo que los casos suman 30 en total, informaron fuentes provinciales.



Desde que ingresó la variante en la provincia la semana pasada, y el brote que provocó el hombre proveniente de Perú, que no respetó el aislamiento, se confirmó que 28 casos se desprenden del nexo epidemiológico intrafamiliar que ocasionó el viajero.



Uno de los otros casos es el de un hombre con residencia en Córdoba capital, proveniente de España, quien se encontraba realizando aislamiento, acorde al protocolo vigente, y el restante un ciudadano de San Francisco que está en aislamiento en su domicilio, tras regresar de Estados Unidos.



En el marco de la investigación epidemiológica originada por el primer caso, se realizaron operativos en tres barrios de la ciudad de Córdoba y 305 estudios, de los cuales 90 corresponden a PCR y 215 a test de detección de antígenos, y más de 800 debían mantener aislamiento por ser contactos de contactos estrechos.



El "caso cero", el hombre de nacionalidad boliviana que regresó a Córdoba desde Lima, Perú, sigue internado en terapia intensiva del Hospital Rawson de la capital, por un cuadro de neumonía bilateral grave.



El hombre, de 62 años, no está vacunado contra el coronavirus y es paciente de riesgo, confirmaron desde el nosocomio.







Salta



En Salta, las autoridades esperan los resultados de las ocho muestras enviadas la semana pasada al Instituto Malbrán, de los contactos directos del paciente cero con la variante Delta que fueron diagnosticados con coronavirus.



El jefe del programa de Vigilancia Epidemiológica, Francisco García Campos, aseguró a Télam que desde el Instituto Malbrán les informaron que los resultados de la secuenciación genómica de estos ocho pacientes estarán "mañana al mediodía", debido a que "están saturados con tantas muestras".



La investigación epidemiológica iniciada en Salta, a partir de la detección del paciente cero de la variante Delta de coronavirus permitió establecer que 28 de sus 36 contactos estrechos dieron negativo en las pruebas de coronavirus, mientras las muestras de los 8 restantes son las que se estudian en el Malbrán, de los cuales cuatro fueron dados de alta.





En tanto, de los 8 contactos que resultaron positivos, 4 ya recibieron el alta médica.



Las autoridades de Salta identificaron 5 variantes de coronavirus, en 14 departamentos, y son 69 los pacientes que contrajeron alguna de ellas.



Según García Campos, las variantes de preocupación son Delta, Gamma (Manaos) y Alpha (Reino Unido); mientras que las de interés, son Zeta (Río de Janeiro) y Lambda (Andina).



Santa Fe



En Santa Fe se registraron casos de las variantes Delta, Alfa, Gamma y Épsilon del coronavirus desde el inicio de la pandemia, dijeron fuentes sanitarias y resaltaron que hasta este miércoles "no hay circulación comunitaria" de la mutación originada en la India.



"Nuestra gran preocupación es la variante Delta", dijo la ministra de Salud, Sonia Martorano, quien confirmó 7 casos de ese tipo en la provincia, de los cuales cuatro ya fueron dados de alta.









Tres personas permanecen aún aisladas, entre ellas un matrimonio con antecedentes de viaje a Estados Unidos: el hombre cursa el aislamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras que su esposa, tras resultar negativa al test, viajó a Rosario y cumple en esta ciudad la "cuarentena".



"Al séptimo día la prueba de PCR le dio positiva, por lo que se sobreentiende que es un caso de la variante Delta", dijeron a Télam voceros del Ministerio de Salud, mientras el tercer caso que permanece asilado posee antecedente de viaje a España.



"Lo más importante es frenar los contagios. Tenemos un nivel de ocupación bajo de camas, pero es inminente la circulación de la variante Delta en la provincia", dijo Martorano y agregó que "hay que hisoparse para tener un diagnóstico porque cualquier síntoma puede ser Covid. Y, lo más importante, quien sea contacto de un caso sospechoso, debe aislarse".



Mendoza



En Mendoza, el jefe de Epidemiología, Gustavo Vera Bello, aseguró que en la provincia el 70 % de la circulación del virus corresponde a la llamada variante Gamma (Manaos) y que aún no se ha detectado la variante Delta.



Vera Bello destacó que "continúa la vigilancia genética de los virus que se van reportando, sobre todo en aquellas personas que han llegado del exterior y que, habiendo recibido las dos dosis, se enfermaron igual".



"Todas estas muestras se las envía al Instituto Malbrán, cuyos resultados han arrojado que, hasta ahora, no hay una nueva variante circulando en la provincia", aseguró y remarcó la importancia de vacunarse y "tener confianza en la vacuna, que es la principal herramienta de salud pública para la protección de la comunidad".





Jujuy



En Jujuy "no se tiene documentado ningún caso de la variante Delta en la provincia", expresó el coordinador general del Comité Operativo de Emergencia, Omar Gutiérrez, y estimó que "lo que sucede en el país va a suceder en Jujuy y en todas las provincias" porque "las nuevas variantes fueron desplazando a las variantes originales en todo el mundo".



Y, señaló que "las nuevas variantes que se están introduciendo requieren vacuna para estar protegido" por lo que, dijo, se ampliaron los lugares de vacunación a supermercados, ferias, plazas, clubes barriales y edificios municipales, además un vacunatorio móvil.



Además de la cepa original de Wuhan, se registraron casos de la cepa de Manaos de forma aislada, indicaron fuentes de Salud.



Santiago del Estero



"En Santiago del Estero no hay casos de la variante Delta" hasta este miércoles, confirmó a Télam la ministra de Salud, Natividad Nassif, quien remarcó que se implementan diferentes estrategias y medidas preventivas como "reforzar las fronteras, ya que se lleva a cabo los controles en los ingresos que tengan el PCR negativo".





Nassif agregó que se "trabaja en conjunto con Migraciones de la Nación cuando personas ingresan del exterior a la provincia, deben tener el PCR negativo, y deben cumplir el aislamiento, para lo cual se hace un seguimiento que lo cumplan" y además se busca "acelerar la vacunación en las dos dosis, que es lo que estamos haciendo".



Tucumán



En Tucumán, la ministra de Salud, Rossana Chahla, dijo que la variante Delta "es una preocupación para nosotros" y señaló que "hay una presión epidemiológica importante de países y provincias vecinas".



"Estamos fortaleciendo la sanidad de fronteras para detectar casos y aislar a las personas que vengan del exterior de 7 a 10 días. Un solo caso dio positivo en el aeropuerto con una muestra por PCR. Esa persona que venía del exterior se aisló y se hizo el seguimiento", acotó.







La ministra recomendó continuar con las medidas de prevención, distanciamiento, uso de barbijo y lavado de manos porque, dijo, "sabemos que son las únicas medidas de prevención costo efectivas de esta cepa que tiene una rápida transmisión".



Chubut



El sistema sanitario de Chubut detectó las mutaciones conocidas como Alfa, Beta y Gamma que se declararon en circulación en los 5 departamentos más poblados.



El ministro de Salud, Fabián Puratich, aseguró que "la variante Delta que preocupa por su capacidad de contagio todavía no presentó ningún caso, pero esto es cuestión de tiempo porque tarde o temprano va a aparecer y lo mejor es estar preparados".



El funcionario aseguró que "la buena noticia es que Chubut bajó sensiblemente la cantidad de fallecidos por casos Covid, a punto tal que este martes fue uno de los pocos días en los que no hubo víctimas fatales desde que se declaró la pandemia".



Entre Ríos



En Entre Ríos aún no se registraron casos positivos de la variante Delta pero desde el Ministerio de Salud afirmaron que se mantienen "alertas y trabajando constantemente" para evitar su llegada.



"Estamos trabajando fuertemente para inmunizar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, para que cuando ingrese la variante delta nos encuentre con la mayor cantidad de gente inmunizada", dijo el gobernador Gustavo Bordet.



Asimismo, llamó a "mantener los cuidados con distanciamiento, tapabocas y respetar los protocolos", ya que "si bien la segunda ola ha descendido, hay que seguir alerta para que no haya otros picos" de contagios.



Neuquén



En Neuquén, el Laboratorio Central informó en su último reporte que la principal variante encontrada en la provincia es Gamma (Manaos), seguida por Lambda (Andina) y en menor medida, Alpha (Reino Unido).



Con el fin de prevenir el ingreso de la variante Delta, Migraciones y la Policía neuquina llevan adelante estrictos controles del cumplimiento del aislamiento obligatorio que deben realizar quienes ingresan al país.



El delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Neuquén, Gustavo Sueldo, dijo a Télam que "hace cuatro semanas el nivel de incumplimiento era del 38% y bajó a un 10% aproximadamente" y agregó que los controles del aislamiento se realizan "no de forma aleatoria, sino a todos los casos".