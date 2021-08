Prisión preventiva para 5 imputados de matar a un hombre

Miércoles, 04 de agosto de 2021

En una audiencia de medidas de coerción realizada ayer en la sala de la OFIJU de Goya, el juez de Garantías, doctor Lucio López Lecube dictó la prisión preventiva para el quinto imputado en el crimen de Nazareno Luis Pereyra de 33 años que falleció el lunes 26 de julio.





La semana pasada, el juez había dispuesta igual medida para 4 hombres por el hecho ocurrido el 25 de julio, a la madrugada camino a Puerto Boca. El último regirá por el término de seis meses a diferencia de las cuatro restantes donde no se estableció un tiempo determinado.



No se había solicitado antes, porque Pedro Ángel Zapata permanecía internado en el hospital local por heridas que recibió en el hecho y son materia de investigación.



El pedido fue realizado por el fiscal interviniente, doctor Patricio Palisá, que fundamentó la solicitud en la posibilidad de fuga y obstaculización de la investigación.



EL hecho está calificado como como “Homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de más de dos personas”.



Estuvieron presentes además del imputado, su defensor particular, doctor Marcelo Salinas, la concubina de la víctima, Sandra Carina Saucedo, el abogado querellante, doctor Sergio Blanco, el Juez de Garantías, doctor Lucio López Lecube y personal de la UFIJU.



La resolución fue la N° 242/21 en el marco de lo dispuesto en los artículos 230, 232, siguientes y concordantes del nuevo Código Procesal Penal.