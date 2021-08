Valdés inauguro infraestructura en colegio del barrio Esperanza

Miércoles, 04 de agosto de 2021

En la oportunidad, el gobernador destacó la modernización de la educación provincial a través de la incorporación de equipamiento informático y contenidos digitales.



El gobernador Gustavo Valdés estuvo este martes en el barrio Esperanza, donde inauguró las remodelaciones del colegio Santísimo Sacramento, obra realizada por la Provincia a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO). Durante el acto, que contó con la presencia de distintos funcionarios, el mandatario anunció la construcción de un jardín de infantes y, por otra parte, destacó la modernización de la educación con la incorporación de contenidos digitales.



La obra en la mencionada institución -pública de gestión privada- situada en el barrio Esperanza, en la esquina de calle Lombardero, fue desarrollada en sucesivas etapas en las cuales se ejecutaron seis aulas, cocina, depósito, sanitarios para hombres, mujeres y personas con discapacidad y una oficina administrativa.



Para ello, se consideraron todas las instalaciones cloacales, eléctricas y de provisión de agua, para el correcto funcionamiento de la misma, cuyos materiales normalizados se ajustan a las normativas vigentes.



Asimismo, se realizó el tratamiento exterior del predio, que consistió en la ejecución de las veredas perimetrales, playón de hormigón, reubicación del mástil, cerco perimetral, muros medianeros, iluminación del patio, revoque y pintura en sum existente y enripiado en vereda municipal.



El presupuesto oficial de la obra en su conjunto fue de $12 millones, en un plazo de ejecución de 330 días.



La directora de Enseñanza Privada, Alejandra Moncada, agradeció al gobernador por su presencia y al respecto indicó que "gracias a la gestión de Gustavo Valdés que está haciendo posible que estemos aquí hoy dando valor al barrio, dando esperanza a todos".



Por último, Moncada indicó que con esta obra se da "valor a la educación, a nuestros alumnos y familia para aprender y enseñar".



El representante legal de la escuela, Carlos Fernández también brindó un cálido mensaje de agradecimiento al gobernador por la obra que significa “un sueño realizado y tan esperado, porque solos no lo hubiéramos podido hacer”.



Entrega de elementos



Promediando el acto, autoridades provinciales entregaron a los directivos del colegio banderas de ceremonias, kits sanitizantes, útiles, indumentaria, botiquín de primeros auxilios, libros, y mobiliario escolar, entre otros. En tanto, en la misma ceremonia, se concedió equipo informático (tablets, CPU, webcams, etcétera).



Valdés: infraestructura y modernización en la educación



Al iniciar su alocución, Valdés remarcó que “es la cuarta vez que estoy en esta escuela como gobernador” para dar cuenta del seguimiento personal que realizó sobre la obra, reconociendo que la ejecución de la misma “costó salir”. No obstante, sostuvo que, más allá de las dificultades, hay que apostar a seguir creciendo”, entendiendo que “la educación pública de gestión privada es una muy buena educación y nosotros estamos apostando a ella”.



Seguidamente anunció que instruyó al INVICO continuar las obras en el lugar con la construcción de un jardín de infantes, porque “sabemos que acá hay entusiasmo y buena educación”.



Por otra parte, resaltó el programa provincial de entrega de tablets infantiles para la enseñanza digital (Tabis), “con la cual tenemos que ir avanzando, porque es un buen camino”. Y en este marco, se refirió también a los contenidos digitales para la enseñanza secundaria, mencionado a la plataforma Corrientes Play y aplicaciones educativas para teléfonos móviles, asegurando que es objetivo de su gestión que “todo alumno secundario pueda tener una tablet, como nueva herramienta de educación”.



De esta forma, el mandatario resaltó la adaptación de la gestión educativa a las limitaciones impuestas por la pandemia, mediante la virtualidad. “Tenemos que tener tablets, contenidos digitales y avanzar hacia una educación mucho más moderna”, indicó al respecto. Y agregó que “modernizar es uno de los ejes centrales que tenemos en el Gobierno de la Provincia, además de seguir avanzando en infraestructura”. Finalmente, Valdés agradeció y felicitó el trabajo de los docentes que “le ponen el corazón a la enseñanza y amor a los alumnos y a la educación pública”.



Ministra Benítez



Por su parte, la ministra de educación, Susana Benítez, destacó en la inauguración que “trabajamos por el desarrollo, la inclusión y la modernización de la provincia” y agregó que “tenemos que tener una agenda diaria que nos lleven a estos ejes”.



“Sepan que no bajamos los brazos en la educación, porque a través de nuestros niños buscamos que cuenten con formación y estén educados integralmente”, aseguró la referente de la cartera. “Hablar de desarrollo es hablar de educación”, concluyó.



Intendente Tassano



El jefe comunal de Corrientes remarcó, en el contexto de la apertura de la infraestructura escolar, que "estas obras se replican en distintos puntos de la ciudad, como la inauguración de la escuela República del Perú -en Punta Taitalo- o las refacciones de la escuela Sarmiento".



Asimismo, el intendente anfitrión añadió que "esta obra se complementa con todas las mejoras del barrio Esperanza, como iluminación, ripio, mejora del acceso al barrio, del sistema hídrico y la regularización dominial de 176 viviendas, para devolverle la dignidad a las familias, a través del título de propiedad".



Finalmente, Tassano ratificó continuar con el trabajo junto a la Provincia en materia de educación, en pos de "lograr un mejor ambiente de estudio para mejorar las posibilidades de nuestros niños y jóvenes"



Presencias



Además de los mencionados funcionarios estuvieron ministros; legisladores; secretarios y subsecretarios provinciales; el viceintendente, Emilio Lanari; autoridades municipales; el vicario episcopal para la educación, Ariel Weimann; docentes, tutores y alumnos.