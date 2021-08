Brenda Rojas clasificó a las semis del K1 500 metros de los Juegos Olímpicos

Miércoles, 04 de agosto de 2021

Si bien tuvo que pasar por los cuartos de final, la argentina tuvo una excelente performance y finalizó tercera en su serie, para lograr el pase a la siguiente instancia.





Después de haber quedado en la puerta de las semifinales en la prueba K1 200 metros femenino, Brenda Rojas tuvo revancha, finalizó tercera en los cuartos de final del K1 500 metros y competirá en las semifinales de la disciplina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.





La argentina había quedado con la espina de no haber logrado el pase directo a las semifinales luego de terminar cuarta en su serie preliminar. La joven sampedrina tuvo un arranque muy veloz en esa carrera y fue tercera durante gran parte de la prueba. Sin embargo, la argentina sintió la distancia y quedó relegada al cuarto puesto en la etapa final de la carrera con un tiempo de 1:54.541.



Brenda Rojas terminó cuarta y tendrá una chance más en el repechaje

PlayBrenda Rojas terminó cuarta y tendrá una chance más en el repechaje



Así, debió pasar por los cuartos de final, instancia en la que mejoró ampliamente su tiempo de las preliminares y terminó tercera tras 1:51.822. El final tuvo suspenso, ya que la argentina tuvo una verdadera batalla pala a pala con la británica Emily Lewis, quien terminó cuarta con 1:51.996.





Ahora, Rojas volverá a competir en las semifinales, que comenzarán desde las 21.58 del miércoles 4, en el Canal Sea Forest.



Visiblemente emocionada y entre lágrimas, Brenda Rojas dialogó con TyC Sports y reflexionó sobre su logro en la competición.



"Estoy muy emocionada. Intenté bajarme sola del bote pero no podía, se ve que dejé todo. Esto es alegría, pero no puedo hablar porque estoy muy emocionada", comenzó a narrar Rojas, minutos después de la prueba y todavía extenuada.



Con respecto a su clasificación a semifinales, la sampedrina confesó que no sabia en qué puesto había quedado: "Ni siquiera sabía cómo había llegado, pensé que había llegado cuarta. Traté de no mirar para el costado pero al final, cuando ya no podía remar, miré de reojo y pensé que iba cuarta".



Más allá de eso, Rojas reconoció que cumplió su objetivo en Tokio 2020: "Era el objetivo llegar a la semifinal y estoy más que contenta con lo que pasó. Es un esfuerzo grandísimo y estoy feliz porque esto te llena para seguir. Estoy contenta y de acá para adelante quiero más, quiero mejorar día a día para cumplir mis sueños".