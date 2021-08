Lange y Carranza se despidieron de los Juegos con una victoria

Martes, 03 de agosto de 2021

Después de ganar la Medal Race en la clase Nacra 17, los argentinos hablaron con TyC Sports sobre sus emociones y lo difícil que fue salir a correr, y reconocieron que pudo haber sido su última carrera juntos.





Cecilia Carranza y Santiago Lange finalizaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con una victoria en la Medal Race que los dejó séptimos en la general de la Clase Nacra 17, y en diálogo con TyC Sports los campeones olímpicos en Río 2016 reconocieron que fue muy difícil salir a correr hoy sin chances de conseguir una medalla, y también aseguraron que esta pudo haber sido la última vez juntos.





“Costaba salir a correr sabiendo que no había chances de medallas, uno es muy competitivo”, reconoció Lange y de inmediato le puso incertidumbre a su futuro: “Tenía que valorar la final olímpica, quizás era la última regata juntos, quizás es mi última regata en los Juegos Olímpicos".



“Por suerte le pude ganar a la cabeza y a las emociones. Era una regata muy difícil de salir mentalmente”, admitió Lange y contó cómo fueron las horas previas a la Medal Race y su estado de ánimo: “No visualicé, no entré en calor, ella (Cecilia) hace todo”.



Carranza, por su parte, señaló en la entrevista con TyC Sports: “Cuesta encontrar la concentración cuando hay esta mezcla de emociones, hay tristeza, normal, que hay que aceptarla”.



“Costó, vinimos por otro resultado, pero estamos al final yendo a correr una final olímpica… Y quizás sea el final de nuestro proceso como equipo. Había que salir a darlo todo, disfrutarlo, nos regalamos una hermosa regata”, agregó Cecilia.





Tras el primer “quizás” de Lange al hablar no solo de que puedo haber sido su última regata con Carranza sino que pudo haber corrido la última en los Juegos Olímpicos, el dorado en Río 2016 puso un freno.



“Hoy no es el día para tomar decisiones, también tengo que ser sincero: estábamos tan ilusionados con estos Juegos que no dimos mucho lugar al futuro”, destacó Lange y aseguró estar “muy orgulloso del plan que hicimos” en relación a entrenarse de cara a Tokio junto a las embarcaciones que terminaron ganando la dorada y la plateada.



Carranza, por su parte, manifestó que “son momentos en los que no hay que sacar conclusiones, ni balances; hay que pensar, reflexionar, ver que hicimos mal o bien. El camino siempre vale la pena, hemos recorrido cinco años increíbles de un trabajo incansable, con momentos internos y externos difíciles".



“Siempre salimos adelante, tuvimos mucha gente al lado que nos hizo salir adelante. Gracias a ellos hoy estamos acá. Hubo dudas si teníamos que seguir o no, nunca lo hablamos públicamente pero sucedió. Miro hacia atrás y agradecer”, destacó la rosarina y cerró: “Hay que vivir la tristeza, pero no significa que todo lo que hicimos no haya valido la pena”.