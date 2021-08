Falta una semana para la campaña y oficializan boletas

Martes, 03 de agosto de 2021

La Justicia Electoral oficializó las tres listas de ECO + Vamos Corrientes. En el Frente de Todos sigue la polémica.





De cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), la Justicia Federal oficializó las boletas que competirán este 12 de septiembre. Además, se realizó el sorteo para habilitar la campaña en los medios de comunicación.



El apoderado de la UCR Corrientes, Oscar Martínez, confirmó la oficialización de las papeletas de ECO + Vamos Corrientes que estarán en los cuartos este 12 de septiembre. Además, se realizó el sorteo para asignar los espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual en el marco de la campaña.



Oficialmente, la campaña de las PASO arrancará el 8 de agosto. Esta se trasmitirá en medios audiovisuales, según consigna la ley nacional.



Martínez confirmó que se aprobaron las tres boletas que se presentaron para competir en el frente. Una de ellas está encabezada por el precandidato a senador nacional Eduardo Vischi, quien tiene el respaldo del gobernador Gustavo Valdés. Lo sigue la radical Gabriela Valenzuela en la grilla.



La intención del Gobierno es poder incorporar a los dos senadores de la UCR en el Congreso de la Nación. De ser así, serían los cuartos radicales en acceder a una banca en la Cámara alta nacional, desde el regreso a la democracia.



Otro ucerreísta encabeza la nómina de precandidatos a diputados nacionales en ECO + Vamos Corrientes. Se trata de Manuel Aguirre, actual legislador provincial.



Dentro de la alianza también competirán la lista Vamos Juntos, impulsada por el Partido Autonomista. En la categoría de diputados, promoverán la precandidatura de Ricardo Harvey.



Por su parte, la lista Libertad + Valores + Nosotros Somos el Cambio también competirá en la interna del oficialismo provincial, encabezada por el referente liberal Ricardo Caíto Leconte en diputados y por el pastor y presidente del nuevo partido Unidos con Valores, Mario Cerono en el Senado.



En el oficialismo provincial no hubo grandes sobresaltos. Donde sí hubo polémica, acusaciones e incluso judicialización fue en el Frente de Todos. Allí la Junta Electoral de la alianza no avaló dos listas de las tres listas. La Celeste y Blanca, que lleva la precandidatura de Jorge Romero en diputados y de Carlos Mauricio Camau Espínola en el Senado marchó viento en popa. Cuenta con el aval de la Justicia Federal con competencia en lo electoral.



No obstante, se rechazó las papeletas de Ganemos Corrientes de Alejandro Karlen, y la grilla impulsada por Eugenio Nito Artaza. Luego de la ratificación judicial de la decisión de la Junta Electoral, el parlamentario del Mercosur acudió a la Cámara Electoral Nacional sin dejar de mediar críticas. “El Frente de Todos se está convirtiendo en una colmena vieja, llena de zánganos”, asestó en sus redes sociales.



“Iremos hasta las últimas consecuencias para que se revea este acto de proscripción antidemocrática, que atenta contra las instituciones de nuestro país y contra la voluntad popular de elegir”, expresó la semana pasada, luego de realizar la presentación ante la Cámara Nacional Electoral.



Por otra parte, competirá el frente Vamos con Vos. Habrá interna entre los partidos Libres del Sur y Socialista. La referente local de Isepci, Silvana Lagraña, es precandidata a diputada nacional por Libres del Sur. La acompaña la dirigente de Barrios de Pie Eva Romero como precandidata a senadora nacional. Los socialistas presentan a César Romero y Juan Almada en las categorías de diputados y senadores.