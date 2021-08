La Policía activó investigación de oficio por un asalto brutal Martes, 03 de agosto de 2021 El caso afectó a un matrimonio atacado por dos motochorros. Como consecuencia, un joven sufrió múltiples fracturas. Pese a la gravedad no hubo denuncia formal. Está en marcha una pesquisa para dilucidar lo ocurrido en la noche del domingo 25 de julio.



Es un ca­so que re­per­cu­tió fuer­te en la so­cie­dad co­rren­ti­na. El asal­to a un ma­tri­mo­nio en el que un jo­ven su­frió múl­ti­ples frac­tu­ras y otras he­ri­das por re­sis­tir el ro­bo de una mo­to­ci­cle­ta. La Po­li­cía es­ta­ba ayer abo­ca­da a la in­ves­ti­ga­ción con la pre­mi­sa de con­se­guir pis­tas con­cre­tas.



La fuer­za de se­gu­ri­dad ini­ció una cau­sa de ofi­cio a par­tir de la di­fu­sión de dia­rio épo­ca so­bre lo ocu­rri­do en la no­che del 25 de ju­lio.



El he­cho ha­bría su­ce­di­do en ju­ris­dic­ción de la co­mi­sa­ría sec­cio­nal Vi­gé­si­ma, se­gún da­tos des­pren­di­dos de los di­chos de las per­so­nas afec­ta­das.





Da­da las ca­rac­te­rís­ti­cas del ilí­ci­to, un gru­po de de­tec­ti­ves, de­pen­dien­tes de la Di­rec­ción de Se­gu­ri­dad Me­tro­po­li­ta­na, tra­ba­jan a des­ta­jo en pro­cu­ra de lo­grar el es­cla­re­ci­mien­to.



De acuer­do a la ver­sión pú­bli­ca de Gui­do, y su pa­re­ja Lu­cia­na, dos ma­le­an­tes lo agre­die­ron en for­ma bru­tal tra­tan­do de sus­tra­er­le una mo­to­ci­cle­ta con la cual re­par­tí­an co­mi­da.



El mu­cha­cho ac­tual­men­te se en­cuen­tra pos­tra­do. Su­frió tri­ple frac­tu­ra en una pier­na, lu­xa­ción de un hom­bro, ras­po­nes y he­ma­to­mas.





Jun­to a su pa­re­ja, iba a en­tre­gar un pe­di­do de ham­bur­gue­sas cuan­do, en cer­ca­ní­as al de­no­mi­na­do “puen­te blan­co”, los ata­có un par de mal­vi­vien­tes, des­pués de per­se­guir­los, gol­pe­ar­los con un hie­rro y ha­cer­los ca­er del ve­hí­cu­lo en mo­vi­mien­to.



Su­ma­do al tes­ti­mo­nio de las víc­ti­mas se­ría vi­tal en la cau­sa dar con even­tua­les tes­ti­gos.



Los pre­sun­tos res­pon­sa­bles de es­te ac­to cri­mi­nal te­ní­an pe­lo con re­fle­jos ru­bios y cir­cu­la­ban en una mo­to­ci­cle­ta de me­dia­na ci­lin­dra­da.



Se­gún la pa­re­ja, el asal­to ha­bría ocu­rri­do en in­me­dia­cio­nes a un asen­ta­mien­to de gran­des di­men­sio­nes. Se pre­su­me que va­rias per­so­nas ha­brí­an ob­ser­va­do la agre­sión.



An­te lo ocu­rri­do, am­bos jó­ve­nes ter­mi­na­ron in­mer­sos en una si­tua­ción de­li­ca­da, tan­to en lo re­la­cio­na­do a la sa­lud co­mo al te­ma eco­nó­mi­co y con dos ni­ños a car­go. Uno de los me­no­res tie­ne 5 años, y el otro la edad de 5 me­ses.



Gui­do no po­drá tra­ba­jar du­ran­te seis o sie­te me­ses, se­gún es­ti­ma­cio­nes de los mé­di­cos que lo eva­lua­ron. Pri­me­ro de­be con­se­guir los in­su­mos pa­ra una do­ble in­ter­ven­ción qui­rúr­gi­ca.



“Veo que ti­ran una pa­ta­da con in­ten­ción de tum­bar­me; la es­qui­vo y ace­le­ro. In­ten­to per­der­los por ca­mi­nos de tie­rra pe­ro me pe­gan con un ca­ño y echan de la mo­to”, di­jo el dam­ni­fi­ca­do. Su re­la­to des­per­tó gran­des mues­tras de so­li­da­ri­dad.



Nu­me­ro­sas per­so­nas co­mu­ni­ca­ron su in­ten­ción de ayu­da co­mo tam­bién ase­so­ra­mien­to pa­ra ini­ciar trá­mi­tes le­ga­les y ob­te­ner los ma­te­ria­les de la fu­tu­ra ci­ru­gí­a.