El vóley hizo historia: paliza 3-0 a Estados Unidos y a cuartos

Domingo, 01 de agosto de 2021

Argentina jugó en un nivel tremendo y consiguió el pase a cuartos de final derrotando a una de las potencias. Ahora va contra Italia.



En los papeles parecía imposible, o al menos un escollo más que difícil de sortear. Sin embargo, los pibes del vóley jugaron a un nivel altísimo, por lejos el mejor que mostraron en lo que va de Tokio 2020, y con este contundente 3-0 sobre Estados Unidos se metieron de lleno en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Ahora enfrentará a Italia, otra potencia, el martes a las 5 am de nuestro país, en el último paso previo a meterse entre los cuatro mejores del torneo.



Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron en todos los parciales ante una verdadera potencia del vóley, que venía de ser bronce en Río de Janeiro 2016. 25-21, 25-23 y un ajustadísimo 25-23 con sufrimiento hasta el final para cerrar la historia. Fue 3-0 pero no fue un partido para nada sencillo, porque Estados Unidos reclamó todos los puntos posibles y batalló hasta el final, defendiendo pelotas que parecían imposibles. Igual, Argentina fue más, con un Facundo Conte intratable, un partido perfecto de Luciano De Cecco y los grandes aportes individuales que fueron construyendo un trabajo colectivo que logró hacer chiquito a un rival que llegaba metiendo miedo y se terminó despidiendo abruptamente de los Juegos.





"Estoy muy emocionado, somos un grupo que estamos trabajando hace 12 años, a medida que fueron pasando los años se fueron sumando chicos y agregando valor a este equipo. Hicimos un paso importantísimo, mantuvimos y logramos otra vez como en Río tener una chance soñada, estoy muy orgulloso y emocionado de ser parte. En las buenas y en las malas estuvimos juntos", expresó Conte, goleador del juego con 16 puntos, luego de la histórica victoria. Y cerró: "Hoy logramos cambiar el curso de la historia".



La mejor actuación de nuestro vóley en Juegos Olímpicos fue en Seúl 88, cuando Argentina se colgó la medalla de bronce luego de vencer a Brasil en el partido definitivo. Si bien todavía falta, este pase a cuartos de final es el primer paso para seguir soñado con terminar Tokio 2020 con una presea colgada del cuello.



La Selección de vóley hizo historia y le ganó a Estados Unidos. El equipo nacional se impuso con autoridad en tres sets y sacó pasaje para cuartos de final. Pero para lograrlo, hubo que sufrir hasta último momento...



Es que en la última jugada del partido, el equipo norteamericano decidió pedir el Challenge, que es al vóley lo que el VAR al fútbol, ​​para reclamar que la pelota había picado adentro y no afuera. Por suerte, la tecnología confirmó que el bloqueo estadounidense había salido y así, se selló la histórica victoria argentina.



Una vez consumado el triunfo albiceleste, José Montesano, el emblemático relator de TyC Sports, explotó de felicidad con un relato cargado de locura: "No, no lo pidas, te lo pido. No me cortes este momento", tiró el periodista cuando Estados Unidos reclamó. Y luego, ya con la victoria confirmada, tiró: "Ganó la Argentina, ganó la Argentina, se mueven para aquí, se mueven para allá. ¡¡Argentina en cuartos!!". ​



"Este equipo que se golpeó, que se castigó, que la pasó mal, que se fue de la Argentina el 21 de mayo, que la tenía complicada, que tuvo el peor grupo de la historia", cerró.