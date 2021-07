Inauguraron una sucursal del Banco de Corrientes en Berón de Astrada

Viernes, 30 de julio de 2021

Pasado el mediodía, en Berón de Astrada, el Mandatario se dirigió hasta Alvear y 25 de mayo donde se encuentra el flamante nuevo edificio de la sucursal del Banco de Corrientes, para realizar el acto inaugural.





Esta mañana, el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, en la ciudad de Berón de Astrada inauguró el nuevo edificio de la sucursal del Banco de Corrientes y entregó bienes de capital del programa “Emprendedores Somos Todos”.



La sucursal cuenta con 180 metros cuadrados cubiertos, una sala de atención al público, capacidad para 30 personas sentadas, oficina de atención comercial; además el anexo cuenta con tecnología y medidas de seguridad. Asimismo, está equipada con tecnología de última generación con el fin de aportar un salto de calidad al municipio.



Gobernador Valdés



En el marco del acto, el gobernador Gustavo Valdés expresó que durante mucho tiempo, el”norte de la Provincia tuvo menos posibilidades que el sur, más rico, pujante y productivo” y en ese sentido, se hizo necesario generar desarrollo, que para la zona llegó de la mano la Represa de Yacyretá, haciendo de Ituzaingó, Virasoro y Santo Tomé, lugares con un gran potencial de polos de desarrollo.



En ese horizonte, el mandatario comentó que la extensión de la línea de 500 KV de Yacyretá fue fundamental para lograr energía para el desarrollo, siendo importante para recuperar el esplendor arrocero de la zona, a la vez que la Estación Transformadora de Paso de la Patria, en pleno funcionamiento ”permite que toda la zona se desarrolle productivamente”.



En tanto, al referirse a la flamante sede del Banco de Corrientes, el Gobernador enfatizó que la misma va a posibilitar que empresas “vengan a instalarse ya que podrán operar normalmente con recursos, divisas y que puedan abonar sueldos con total seguridad, que un jubilado no tenga que recorrer grandes distancias para percibir sus haberes, que los beneficiarios de planos sociales no tengan que viajar”, destacando que es una obra ejecutada por la Provincia, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



A su vez, Valdés resaltó el pleno acompañamiento hacia Berón de Astrada, traducido en obras concretas, como las 10 viviendas sociales entregadas hoy, que se complementará con la construcción de otras 20, 10 de las cuales estarán destinadas a Yahapé.



También, mencionó la fuerte inversión en escuelas y hospitales y aseguró que se avanzará con infraestructura vial en calles del casco céntrico en la localidad.



Luego, dirigiendo su mirada al intendente Adrián Curi, Valdés reafirmó su compromiso para con Berón de Astrada en pos de “caminar juntos, dejando de lado las grietas para hacer una Provincia cada vez mejor”.



Finalizado su discurso, el Mandatario se dirigió a la entrada de la sucursal para realizar el corte de cinta, y seguidamente ingresó a la sucursal para descubrir la placa de inauguración.



Alejandro Abraham



El presidente del Banco de Corrientes expuso ante los vecinos que esta sucursal reúne todas las características y condiciones para considerarse de primer nivel, con 180m2 de superficie y “toda la tecnología y confort para, al menos, los próximos veinte años. Así que cuídenla porque es de ustedes y para ustedes”.



Agradeció además la colaboración del Municipio con la adquisición del inmueble en una ubicación privilegiada y, por otro lado, declaró que el objetivo de su entidad es llegar a todos los rincones de la provincia con mayor infraestructura, para que cada habitante pueda realizar sus trámites en su localidad y no deba trasladarse. “Por eso, hoy podemos decir que en Berón de Astrada que la misión está cumplida”, cerró.



Intendente Adrián Curi



Al respecto, el intendente de Berón de Astrada, indicó que “estamos felices de tener la casa propia del Banco de Corrientes”, y sostuvo que de esta manera “vamos a tener asegurado y garantizado el servicio”. Además, recordó que el Municipio se encargó de obtener “el espacio físico”.



Además, el jefe Comunal agradeció a los concejales “que en su momento trabajaron para la donación de este terreno” como al gerente del Banco de Corrientes de la sucursal de Berón de Astrada “al que está actualmente, y al anterior, Marcelo Avalos”.



En este contexto, Curi anunció que se encuentra firmada la resolución para la realización de seis kilómetros de ripio para el Paraje Yahapé. Y para finalizar, el Intendente agradeció al Gobernador Valdés, al presidente de BanCo, y a los que contribuyeron a la creación de la sucursal.







Programa “Emprendedores Somos Todos”



Al concluir el acto de inauguración de la sucursal del Banco de Corrientes, el Gobernador se dirigió a la Municipalidad de Berón de Astrada donde entregó bienes de capital a los adjudicatarios del programa “Emprendedores Somos Todos”.



Entre los bienes de capital que fueron brindados como herramientas de trabajo a 20 emprendedores se encuentran: una cocina industrial, una sublimadora, una heladera exhibidora, una motoguadaña, una hormigonera , un sillón de peluquería, una hidrolavadora, una máquina de coser, y una desmalezadora, entre otros.







Presencias



Además de los mencionados funcionarios, acompañaron a Valdés los ministros de Desarrollo Social, Adán Gaya; Obras Públicas, Claudio Polich; de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini; de Seguridad, Juan José López Desimoni; el interventor de INVICO, Julio Veglia; los legisladores provinciales: Any Pereyra, Manuel Aguirre, David Dos Santos; el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham; el director de la sucursal del Banco de Corrientes en Berón de Astrada, Roberto Demonte; funcionarios municipales; intendentes de localidades vecinas y adjudicatarios del programa “Emprendedores Somos Todos”.