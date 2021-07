Se plantó Villa: decidió no jugar más en Boca Viernes, 30 de julio de 2021 El colombiano se despidió de sus compañeros en el entrenamiento, retiró sus pertenencias y le pidió al Consejo que cambie de opinión y acepte la oferta de Brujas de Bélgica. ¿Cómo sigue la novela?



Una nueva noticia convulsionó Boca este jueves: Sebastián Villa se decidió apostar todo a que acepten la oferta del Brujas de Bélgica por él y se despidió del cuerpo técnico y sus compañeros tras la práctica, retiró sus pertenencias de los camarines y abandonó el plantel asegurando que no volverá a vestir la camiseta xeneize.





La movida del jugador se enmarca en el nuevo rechazo a la oferta mejorada del conjunto europeo que realizó el Consejo de Fútbol. La entidad europea hizo llegar un ofrecimiento por siete millones de dólares (el anterior había sido de cinco) más dos por objetivos a cumplir y un porcentaje de una futura venta. La dirigencia pretende más dinero por el futbolista que tiene una cláusula de rescisión de 40 millones.



La causa judicial de Villa, el mar de fondo



Más allá de lo futbolístico, pesa en la urgencia del jugador la idea de cambiar de aire por la prosecución de la causa en la que se lo acusa de violencia de género contra su expareja, que irá a juicio oral.



Qué piensa hacer Boca con Villa



En el corto plazo, aguardarán a que el colombino no se presente a practicar este viernes para intimarlo a hacerlo. A partir de allí, comenzaría un tironeo de final abierto. Por lo pronto, el contrato que lo une al Xeneize recién finaliza el 31 de diciembre de 2024. Su pase pertenece a Boca en un 70 por ciento y a Deportes Tolima el 30 por ciento restante.