Llegaron 21.800 dosis de Moderna y el martes iniciaría la vacunación a menores

Viernes, 30 de julio de 2021

Esa cantidad de vacunas arribó ayer a Corrientes y la inoculación a las personas de 12 a 17 años comenzaría el martes, según lo adelantó el ministro de Salud.





Vacunación. Estimativamente, hay 110.00 menores de 12 a 17 años en Corrientes y el 20 % serían del grupo priorizado.Foto: Sergio Galarza

El Gobierno provincial se alista para dar un nuevo paso en la Campaña de Vacunación Anticovid-19: comenzar a inocular a los menores de 12 a 17 años con condiciones priorizadas.





Ayer, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, anunció que llegaron las 21.800 dosis de la vacuna Moderna, las autorizadas para esa franja etaria. Cardozo anticipó que el martes sería el día del inicio de la vacunación a ese sector de la población y que mañana comenzarían a otorgar los turnos.





“Ya llegaron las dosis de Moderna. Son 21.800 vacunas y el sábado probablemente estaremos dando los turnos”, dijo Cardozo.



Indicó que “el lunes mantendremos una reunión virtual del Cofesa (Consejo Federal de Salud), en la cual abordaremos con la Nación los últimos detalles. La vacunación a los menores comenzaría el martes de forma simultánea en todo el país”.



Dijo que hasta el momento “hay 1.100 personas anotadas de la franja de 12 a 17 años” y agregó que el total estimado en esa franja es de 110.000 personas y el 20 por ciento de ese total, estimativamente, sería quienes tienen comorbilidades”.



En paralelo, Salud comunicó cuáles son las condiciones priorizadas de la vacunación a menores, que fueron definidas en el Cofesa. De esta manera, incluirá en una primera etapa a personas entre 12 a 17 años con:



-Diabetes tipo 1 o 2.



-Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).



-Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.



-Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.



-Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.



-Enfermedad hepática: cirrosis o hepatitis autoinmune.



-Personas que viven con VIH.



-Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas.



-Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.



-Personas con tuberculosis activa.



-Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.



-Síndrome de Down.



-Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.



-Adolescentes que viven en hogares de larga estancia.



-Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.



-Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.



Personas con pensión de la Anses por invalidez aunque no tengan CUD y con pensión de la Anses por trasplantes aunque no tengan CUD.