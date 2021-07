“ECO+Vamos Corrientes tiene la fuerza y compromiso de marchar juntos por el progreso” Viernes, 30 de julio de 2021 El gobernador y candidato a la reelección, Gustavo Valdés encabezó la presentación de ECO+Vamos Corrientes en la localidad de San Luis del Palmar, afirmando que “este es el espacio político, que no solamente tiene la fuerza, sino el compromiso de marchar juntos por el progreso de la provincia”.

En este sentido, otros postulantes legislativos valoraron allí la pluralidad y consensos en la alianza sobre objetivos comunes basados en “desarrollo, modernización e inclusión”, coincidiendo en que el futuro tiene que garantizar oportunidades laborales a todos los correntinos.



El acto se desarrolló sobre el mediodía en la Quinta Isadora, donde junto a Valdés y su compañero de fórmula, el senador nacional Pedro Braillard Poccard, se presentaron los candidatos a diputados y senadores provinciales. Sin público, con protocolos sanitarios y transmisiones en vivo, los distintos postulantes fueron expresando así sus propuestas para este 29 de agosto. Cabe señalar que San Luis del Palmar elige autoridades locales recién el 14 de noviembre junto a las legislativas nacionales.



En la ocasión, Valdés remarcó primeramente que la cantidad y pluralidad que caracteriza a ECO+Vamos Corrientes, con 32 partidos políticos, es porque “aprendimos a caminar juntos”. No obstante, reconoció que “nos costó lograr equilibrios”, mencionando en este sentido la cuestión financiera, lo cual “no fue fácil”. Y reconoció que esta base se alcanzó con el ex gobernador Ricardo Colombi, permitiéndole ahora impulsar una gestión de “desarrollo, modernización e inclusión”.



También recordó los esfuerzos que demandaron, más recientemente, la construcción del Hospital de Campaña y la readaptación del sistema educativo para que, tanto la salud como la educación, puedan estar a la altura de las exigencias de la pandemia.



“En ese contexto tuvimos que seguir trabajando”, expresó luego para plantear la necesidad de modernización de la provincia. En este sentido dijo que apunta la inversión provincial de conectividad digital a través de TelCo, extendiendo cientos de kilómetros de fibra óptica para llegar a pequeñas localidades del interior.



Además defendió a “los pequeños ganaderos” de Corrientes ante las políticas restrictivas a nivel nacional, entendiendo que esta actividad económica es “el sustento de cientos de familias que día a día trabajan en el campo para salir adelante”. Habló así de “los objetivos estratégicos de la provincia” entre los que también ubicó a los parques industriales para “seguir apostando al desarrollo de Corrientes”.



Valdés sostuvo además que en materia educativa profundizará la oferta de carreras superiores, porque “está demostrado, que a mayor educación, mayores ingresos”, entendiendo que “esto es verdadera inclusión”.



Por otra parte, afirmó que “en lo que va de la pandemia, somos la provincia que más aumentó los sueldos” y se comprometió a continuar con esta política salarial en la que los jubilados tendrán aumentos “a la par de los trabajadores activos” y que “la caja de jubilaciones va a seguir perteneciendo a la provincia”. En este contexto, señaló que el plus extraordinario de 20 mil pesos, otorgados recientemente, son para que “le peleemos a la inflación”.



Finalmente, el Mandatario invitó a “todos los sanluiseños a que se incorporen a trabajar con nosotros” y sostuvo que “este es el espacio político, que no solamente tiene la fuerza, sino el compromiso de marchar juntos por el progreso de la provincia”.



Pluralidad y compromiso



Antes, Braillard Poccard sostuvo que “el pueblo correntino va ratificar la confianza en esta gestión y va a reelegir a este Gobernador”. El candidato a vice gobernador puso como ejemplo del éxito provincial la lucha contra la pandemia con “solidaridad y eficiencia”, elogiando al Hospital de Campaña y “la tasa de letalidad más baja del país” que exhibe Corrientes por el Coronavirus. Pero resaltó también que “nunca se dejó de apostar por el futuro”, a pesar de la urgencia que implica la pandemia, por lo cual confió en que “la gente va a elegir nuevamente una propuesta superadora y de crecimiento”.



En tanto, el senador Noel Breard y candidato a su reelección, habló de la “continuidad, cambio y oxigenación” del proyecto de ECO+Vamos Corrientes, el cual se basa en un “diseño estratégico de provincia con el Estado avanzando con una visión emprendedora, pero dándole espacio a la iniciativa privada, más el aporte de la Universidad y sectores del conocimiento”. Aseguró que “en nuestra alianza, con esto, estamos garantizando futuro”.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados y de ELI, Pedro Cassani reflexionó sobre los motivos que tendrán en cuenta los electores el 29 de agosto. “Además de las propuestas, la sociedad va a ponderar la credibilidad de las ofertas electorales”, dijo al respecto. “Y el hombre y la mujer de Corrientes cree en el gobierno de Gustavo Valdés, porque tienen en claro que, en momentos difíciles, quién dio respuestas fue este gobierno”, sostuvo luego refiriéndose a la lucha contra la pandemia en la provincia. “Y Valdés apostó por cuidar la salud, pero también por seguir creciendo”, agregó, mencionando a la inversión en infraestructura, tanto para los servicios públicos, como también para que el sector privado pueda intensificar su actividad. Invitó así a la ciudadanía a “defender este 29 de agosto todo lo que se hizo bien, porque Gustavo Valdés no improvisa”.



Luego el diputado provincial que va por su reelección, Ariel Báez reconoció que “es un honor compartir esta lista con amigos para transitar el largo camino de transformar la realidad”. Sostuvo así que su agrupación Ciudadanos Comprometidos es “un conjunto de hombres y mujeres con vocación de servicio” y es parte de ECO+Vamos Corrientes, porque “es un frente electoral que apuesta al desarrollo y el apoyo a los inversores para que se generen nuevos puestos de trabajo”. En este sentido, reconoció que “en cada barrio que visitamos hay gente que nos pide trabajo”. El chamamacero también valoró la gestión cultural de Valdés, la cual logró “el galardón más grande del mundo, que en Argentina sólo lo tienen el Tango y el Chamamé” en referencia al reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Finalmente, invitó a “elegir una propuesta que le da lugar a cada uno de los correntinos”.



Seguidamente, el subsecretario de Industria y candidato a diputado, “Egui” Benítez aseguró que “estamos trabajando para dejar una provincia distinta a los jóvenes, generando las industrias que le van a dar trabajo”. Así los invitó a que “se sumen a ECO+Vamos Corrientes, porque tenemos un proyecto de desarrollo y justicia social, algo que los peronistas pregonamos siempre”.



A su turno, el concejal capitalino y candidato a diputado, José Antonio Romero Brisco recordó a su “padre postizo” oriundo de San Luis del Palmar, comprometiéndose a “trabajar cada día a sol y sombra, para que cada correntino pueda lograr su progreso”. Seguidamente, el candidato a diputado Mario Branz indicó su pertenencia al Partido Nuevo, señalando que “nos aunamos en un objetivo común”. Entre estos, mencionó “generar oportunidades para que los correntinos no tengan que irse el día de mañana”, entendiendo que “esa es la verdadera inclusión”.



Mientras que la diputada provincial y cabeza de lista para su reelección, Any Pereyra habló de la “pluralidad” de la alianza que integra. En ese contexto, levantó la bandera de las mujeres, asegurando que desde su banca representará “los intereses de todas las correntinas”. Luego, la funcionaria municipal de Curuzú Cuatiá y candidata a diputada Verónica Espíndola instó a que “todos los correntinos sigamos soñando por una Corrientes grande”.