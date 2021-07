Murió un bebé que nació prematuro con covid

Jueves, 29 de julio de 2021

Estaba internado en el Sanatorio de La Cañada. Los médicos confirmaron que falleció por complicaciones vinculadas a su falta de maduración



Un bebé que nació con Covid-19 el pasado 3 de junio falleció este miércoles por complicaciones vinculadas a su prematurez. Estaba internado en el Sanatorio de La Cañada, luego de que su madre cursara la enfermedad de manera asintomática.



Valentino había superado la enfermedad y pero luchaba contra complicaciones para respirar y requería ventilador, aunque ya había sido extubado.





"No podemos descartar que la prematurez de este niño se deba al Covid, había causas obstétricas que obligaron a la finalización del embarazo, pero no sabemos si puede haber influenciado o no de manera negativa el Covid que cursaba la madre", dijo Roger Tissera, responsable del servicio y especialista en pediatría y neonatología a Cadena 3.



"Se trató de un caso de prematurez extrema con muchas complicaciones, algunas relacionadas a la prematurez y otras no", explicó el médico y añadió que "dentro de las que no, está el quilotórax, que es un derrame a nivel de la pleura de liquido linfático que llevó a un deterioro generalizado del cuerpo de Valentino".La complicación se produjo en la última semana de vida y llevó al desenlace final.