Valdés inauguró obras sanitarias y entregó viviendas en Colonia Pando

Miércoles, 28 de julio de 2021

En Colonia Pando, el Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, entregó 12 viviendas construidas, a través del Programa “Oñondivé”, a sus respectivos adjudicatarios.



Además, en el Centro de Salud llevó a cabo la inauguración de las refacciones de la Sala de Rayos x, y del Laboratorio de Análisis Clínico. Y por último, concretó la entrega de bienes de capital del Programa “Emprendedores Somos Todos”.



Pasadas las 15:30, el Gobernador, Gustavo Valdés llegó a realizar la entrega de las 12 llaves de las nuevas viviendas de Colonia Pando a sus flamantes adjudicatarios, en una zona aledaña al casco céntrico. La bendición de las casas fue realizada por el Padre Horacio Da Silva.



Las viviendas fueron construidas mediante el Programa de entrega de viviendas que impulsa el Gobierno de la Provincia a través del trabajo en conjunto del Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO), el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el Ministerio de Desarrollo Social y los gobiernos Municipales.



Cabe destacar que dicho programa tiene la particularidad de que las viviendas se entregan totalmente amuebladas. La construcción consta de una cocina- comedor, baño, y dos habitaciones, con una superficie cubierta de 54m2.



Valdés: “Avanzar hacia una ciudad cada vez más pujante”



Al tomar la palabra en el acto, Valdés reafirmó lo previamente dicho por una vecina en cuanto a que el Darío Romero “es el mejor intendente de la provincia”. Luego reconoció “el déficit habitacional” en Corrientes y valoró el “compromiso y firmeza” del jefe comunal local, porque ello “es fundamental” para que el Gobierno provincial pueda construir viviendas junto al municipio.



Valdés aseguró que de esta forma podrá encaminarse a la provincia hacia “el déficit habitacional cero, siempre y cuando nosotros tengamos esta fuerza de voluntad”. También reconoció el apoyo de la gestión local en otras áreas provinciales como en Salud, destacando luego la entrega concretada en la ocasión de los contratos de planta permanente al personal perteneciente a este Ministerio y que se desempeña en Colonia Pando.



“Vamos a seguir avanzando para tener una ciudad cada vez más pujante”, sostuvo el Gobernador, indicando en este sentido que “tenemos planes productivos”, por lo cual pidió “seguir apostando a lo que estamos haciendo en conjunto”.



Intendente Darío Romero



El jefe comunal, Darío Romero dio la bienvenida a Colonia Pando al gobernador Gustavo Valdés y a su comitiva, y resaltó la importancia de “la construcción de viviendas y de cumplir el sueño de mucha gente de tener una casa propia, y de parte del municipio cumplir el compromiso junto al gobernador que nos visitó el año pasado inaugurando 16 viviendas y anunció otras 15 más y se ejecutaron 12 en este lugar y otras 27 en terrenos propios”.



Asimismo, el jefe de la Comuna aseguró que la idea es “seguir construyendo este pueblo”, y sostuvo que “a mí me tocó dirigir y participar en la política, un 24 de octubre del 2.009 me hice cargo de este pueblo y estamos transitando y cumpliendo el tercer período”, recordando que estuvo cuatro años como delegado y dos como intendente pero este 10 de diciembre entregará el mando a un nuevo elegido por la ciudadanía.



Seguidamente, Romero manifestó que “este era un pueblo que cuando nos hicimos cargo no había prácticamente nada, no teníamos camino, era la historia eterna, hablamos con el gobernador Ricardo Colombi y pudimos hacer caminos y ahora con Gustavo (Valdés) hicimos 100 kilómetros de ripio y unimos la Ruta 12 con la Ruta 18 que hoy estamos transitando para poder apostar al crecimiento del pueblo y a los productores y hacemos el movimiento de 800 hectáreas de suelo en forma gratuita con el apoyo del Gobierno provincial todos los años y estamos hoy en condiciones de producir”.



En representación de los adjudicatarios de las viviendas, Ramona Itatí Arrieta y Adriana Alegre expresaron su agradecimiento al gobierno provincial y municipal por "hacer realidad el sueño de la casa propia".







Inauguración de obras en el Centro de Salud



Finalizada la entrega de viviendas, el Gobernador Valdés se trasladó al Centro de Salud de Colonia Pando donde realizó la inauguración de las refacciones de la sala de rayos x, y del laboratorio de análisis clínico. Las obras fueron realizadas por el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad.



Los trabajos comprendieron la construcción de una sala de rayos que cuenta con cambiador, sala de comando y revelado además de la sala de laboratorio que cuenta con agua de extracción.



Además el Ministerio de Salud Pública dispuso de equipamiento para el correcto funcionamiento de equipos de rayos, microscopio, centrífuga, agitador de vdrl, estufas de esterilización de equipamiento entre otros.



Al comenzar el acto, la bendición del lugar fue realizada por el Padre Horacio Da Silva. Seguidamente, se hizo entrega de contratos de planta permanente para el personal de salud del municipio.



Palabras del Gobernador



Al comenzar sus palabras en esta inauguración, Valdés mostró su satisfacción por “traer salud a las localidades más pequeñas del interior”. Luego indicó que ello es parte de un sistema público que atiende al 85 por ciento de la población correntina, lo que “demanda una gran inversión”.



El Mandatario felicitó al personal de este Centro de Salud que en San Roque atendió el centenar de casos locales de Covid-19 y deseó que “sigan trabajando de esta manera” y ratificó su compromiso de “seguir avanzando con la salud de los correntinos”.



Ministro Ricardo Cardozo



El ministro de Salud doctor Ricardo Cardozo señaló que “esta inauguración significa hacer una obra que está en concordancia con uno de los lineamientos del gobernador Gustavo Valdés que es la inclusión, la accesibilidad a la salud que es un derecho fundamental de las personas tiene acá como ejemplo a la gente de este pueblo puede acceder al laboratorio, a un equipo de radiología y eso implica justamente inclusión para que puedan gozar al derecho de la salud”.



Aseguró que “esto también lo estamos haciendo en numerosas localidades como Yataití Calle que se va inaugurar dentro de poco; Mantilla que está en construcción; ya está instalado el equipo de rayos y laboratorio del nuevo hospital de Apipé que está pronto a inaugurarse y también tenemos inaugurado el equipo de rayo de Loreto y así otras localidades que van a seguir contando con estos servicios tan importantes para la población”.



Por último expresó su “agradecimiento públicamente al intendente por la ayuda permanente en el mantenimiento y en el funcionamiento de nuestra Sala porque hay un respaldo del intendente en los requerimientos de la comuna”.



Intendente Romero



Por su parte, el intendente de la localidad de Colonia Pando, Romero Darío, agradeció el acompañamiento al Gobierno provincial para concretar las obras fundamentales en tiempo donde la salud es primordial.



Para cerrar, el jefe comunal felicitó al director del centro de salud por combatir y controlar los casos de Covid que en su momento tuvo que sobrellevar la zona.



En este contexto, el director del Centro de Salud, Julio César Meza agradeció al Gobernador por su presencia y le expresó que “gracias a su gestión señor Gobernador que hoy en día hace realidad este sueño tan anhelado para esta comunidad”. De la misma manera, brindó su agradecimiento al Intendente Romero.







Emprendedores Somos Todos



Al terminar el acto de inauguración en el Centro de Salud, el Gobernador se trasladó a la Plaza Gavino Ruíz Días, donde efectuó la entrega de bienes de capital del Programa “Emprendedores Somos Todos”.



En la ocasión, se proporcionó un horno pastelero, horno pizzero, heladeras exhibidoras, amasadoras, kit palas y carretillas, hidrolavadora, máquina de coser familiar y batidora planetaria.



“Es un gusto estar aquí y haciendo esta entrega a los emprendedores porque tiene que ver mucho con la economía personal", comenzó sus palabras el Gobernador Valdés.



Asimismo, el Mandatario destacó la labor de los que emprenden "por su fuerza para salir adelante con el don de la manufactura" y agregó "estas personas tienen la fuerza que necesitamos para salir adelante y sosteniendo la provincia de Corrientes".



Finalmente, Valdés instó a los presentes a "no bajar los brazos ante los tiempos difíciles" y "seguir juntos para que nos de fuerza para construir nuestro futuro".







Presencias



Se encontraron presentes junto al Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés; el intendente municipal de Colonia Pando, Darío Romero; los ministros de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Salud Pública, Ricardo Cardozo; secretarios y subsecretarios provinciales; el senador nacional, Pedro Braillard Poccard; el senador provincial, Sergio Flintas; la diputada provincial, Any Pereyra; concejales, adjudicatario, vecinos, y demás autoridades.