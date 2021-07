Condenada a 5 años de prisión por planear asalto contra su amiga

Miércoles, 28 de julio de 2021

Se trata de Joana de los Ángeles Acuña. La mujer y su pareja, José Bravuano, robaron la suma de $40.000. El hecho ocurrió en noviembre de 2019 en la localidad de La Cruz.







El Tribunal de Juicio de Paso de los Libres condenó a José Bravuano (21) y Joana de los Ángeles Acuña (32), a la pena de cinco (5) años de prisión por hallarlos penalmente responsables del delito de “robo calificado por el uso de arma”, cuya víctima fuera Rosana Martínez.



El hecho ocurrió en La Cruz, en circunstancias en que la víctima transitaba por calle Libertad entre Colón y Zelmira de Luca, el día 26 de noviembre del 2019, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, cuando fue sorprendida por el ahora condenado José Bravuano, quien extrajo un cuchillo de tamaño grande de entre sus ropas, sujetó de la mano exigiéndole la entrega del celular, para luego y siempre empleando el arma blanca amedrentar a Rosana Martínez, le exigió la entrega de la cartera, la que le sacó de un tirón y se la llevó, dándose a la fuga. La suma de dinero sustraída fue de cuarenta mil pesos ($40.000).



En el juicio oral y público se concluyó que Bravuano, desplegó la conducta de apoderamiento ilegítimo de las pertenencias de la asaltada, con la certeza que la misma llevaba consigo una suma dineraria importante, por haber recibido la colaboración de su pareja, Joana de los Ángeles Acuña, quien también participó en el hecho ilícito, dándole la información precisa respecto al recorrido y al dinero que llevaba la víctima, quien en confianza le había comentado a Acuña.



En su testimonio, la víctima fundó sospecha en Bravuano, debido a que reconoció su voz gruesa, y además, porque luego de chequear la red social Facebook, lo había identificado por el tamaño de sus manos y por el color de piel, según precisó el portal de Noticias Confirmado.





Rosana Martínez, al momento del hecho, cumplía tareas en la Escuela Normal de La Cruz, junto con su compañera de trabajo, Joana Acuña, que además la definió como su amiga.



Continuando con su testimonio, expresó que desde el primer momento desconfió de su compañera de trabajo, como la persona que le transmitió a Bravuano, que ella llevaba el dinero, pues ambos eran concubinos.



Detalló que la noche anterior, Acuña le había enviado un mensaje de WhatsApp diciéndole que fuera más temprano, alrededor de las 5:00 de la mañana, a tomar mates con la excusa de que no tenía yerba en su casa.



Para reforzar sus argumentos, sostuvo: “Ese día me desperté a las 5:10 horas y me levanté volando, me cambié y salí. Yo siempre acostumbraba a ir informándole por dónde iba, porque así no tenía que esperar en la escuela a que ella llegue, porque ella era la que tenía las llaves de entrada de la escuela, y además la única que sabía que yo siempre llevaba plata a la escuela era ella” y agregó “cuando íbamos a comprar para el desayuno, ella veía que yo sacaba plata de mi bolsillo”.





Sobre el atraco que sufrió, dijo que el sujeto en principio, no hablaba, solo le tironeaba la cartera y como ella no cedía comenzó a hincarla con el cuchillo. “Yo sentía como pinchazos” recalcó, hasta que él le manifestó “no me hagas poner nervioso, entregame la cartera”. Luego de ello, el malviviente huyó con las pertenencias de la mujer y el dinero.



Otro de los motivos que despertó la sospecha de Rosana Martínez sobre su amiga es que luego de radicar la denuncia en la comisaría pasó por la escuela y vio a Joana Acuña, quien estaba limpiando las puertas del establecimiento escolar y le preguntó qué le había pasado.



Narró que cuando ya se encontraba en su lugar de trabajo, Joana Acuña la seguía por todos lados, de hecho la acompañó a dos lugares para ver si había cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el hecho ilícito e inclusive le contó que había discutido con su pareja.



Posteriormente, la Policía encontró la cartera con las pertenencias de la asaltada a 50 metros del hecho y tras allanar el domicilio de la pareja de Joana Acuña, pudo recuperar el dinero sustraído. Ambos inmediatamente fueron detenidos.





La fiscal del Tribunal Oral y Penal, dra. Noelia Lena, pidió la pena de cinco (5) años de prisión, a la que el Tribunal de Juicio hizo lugar.



Los fundamentos de la sentencia se conocerán el día 30 de julio a las 12:30.