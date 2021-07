“No somos improvisados”, sostuvo Valdés sobre el proyecto de ECO+Vamos Corrientes

Miércoles, 28 de julio de 2021

El gobernador y candidato a su reelección, Gustavo Valdés encabezó este martes el acto de presentación de candidatos de ECO+Vamos Corrientes en la localidad de San Roque, donde aseguró que “no somos improvisados”.



Se refirió así al plan de desarrollo que impulsa mediante la industria y el campo, la modernización a través de la conectividad digital y la inclusión de todos los sectores sociales, asegurando que “tenemos la firme vocación de sacar adelante a esta provincia”. Y defendió la lucha contra la pandemia mediante una política igualitaria de acceso a la salud con el Hospital de Campaña como emblema.



El acto tuvo lugar cerca de las 20 en el Centro Recreativo Juventud de la ciudad de San Roque, sin público y con protocolos sanitarios. Allí se presentaron los candidatos a diputados y senadores provinciales del oficialismo, junto a Valdés y su compañero de fórmula, Pedro Braillard Poccard. Cabe recordar que esta localidad elige autoridades municipales el 14 de noviembre junto con las elecciones legislativas nacionales, por lo tanto, en esta ocasión no se presentaron candidatos locales como ECO+Vamos Corrientes lo viene haciendo en los municipios que este 29 de agosto, sí eligen intendente y concejales junto a gobernador, vice y legisladores provinciales.



Al cerrar el acto, Valdés expresó en San Roque que “en este espacio político hay hombres y mujeres de gran valor”, aclarando que quienes no pudieron ingresar a las listas legislativas serán quienes “van a ejecutar después el proyecto político”. Así fue que luego habló del apoyo a los emprendedores, la modernización de la provincia mediante su soberanía digital “para conectar las escuelas, las comisarías, los hospitales”. En este contexto, también indicó que “cada alumno que ingrese a la secundaria va atener su computadora”, mencionando también la generación de contenidos educativos en internet desde el Estado provincial.



Luego se refirió a la producción, instando a “trabajar nuestras tierras ricas”. En este marco, habló del Plan Limón, el cual, en San Roque, Saladas y alrededores se desarrolla. “Corrientes tiene que plantar 210 mil hectáreas”, dijo luego como meta. Siguió mencionando el Plan Pecán y el Plan Palta que el Gobierno provincial busca instalar, como así también fortalecer las grandes y tradicionales producciones de Corrientes como el arroz.



También se refirió a “la igualdad de acceso a la salud pública” poniendo como ejemplo el Hospital de Campaña, donde “estuvieron internados nuestros ministros, intendentes de varias localidades, compartiendo los mismos servicios que todos los correntinos”. Recordó que “trabajamos duro” para construir este centro de atención exclusiva para el Coronavirus, único en el país.



“Tenemos la firme vocación de sacar adelante a esta provincia”, arengó Valdés hacia el final de su discurso, pidiendo “confianza en esta fuerza política, porque no somos improvisados”. En este sentido, dijo que “combinamos, hombres y mujeres, experiencia y juventud, sabemos lo que tenemos que hacer y quienes somos”. Luego dijo que “Vamos Corrientes es un grito de aliento para todos los correntinos, porque el triunfo será del millón ciento treinta mil que somos”.



Antes, Braillard Poccard sostuvo en el acto su seguridad de que “tendremos un triunfo contundente, porque la sociedad correntina comprendió que este proyecto político es lo mejor para la provincia”. El senador nacional y compañero de fórmula de Valdés, resaltó así la importancia de la industrialización que inició el actual gobernador que va por su reelección para que “Corrientes le brinde oportunidades laborales reales a su gente”. Y entendió que “el éxito de este proyecto político es que supimos dejar de lado las diferencias para trabajar juntos por los objetivos comunes para el progreso de la sociedad”.



Asimismo, al tomar la palabra el intendente de Goya y primer candidato a senador de ECO+Vamos Corrientes, Ignacio Osella resaltó la imagen positiva de Gustavo Valdés y la amplitud de la alianza que el oficialismo logró conformar para las elecciones de este 29 de agosto. “El proyecto que venimos trabajando de desarrollo, modernización e inclusión, yo le quiero agregar el federalismo”, dijo para asegurar que “Corrientes es la provincia más federalista de todas” al entender que la actual gestión provincial atiende a todos los municipios. Luego planteó que “aquí en San Roque tenemos que ganar en agosto para luego ganar en noviembre” en referencia a la intendencia que se votará allí junto a las elecciones nacionales. Consideró ello necesario para que esta ciudad “acompañe el proyecto político de Gustavo Valdés”.



También habló la diputad provincial y cabeza lista para su reelección, Any Pereyra, quien resaltó “la calidad de los dirigentes de este espacio político” en referencia a ECO+Vamos Corrientes y expresó su “satisfacción” de pertenecer al mismo. Entre varios aspectos, concentró su alocución en la necesidad de “reducir la brecha salarial” que padecen mujeres ante los varones, como así también la “inclusión en el mercado laboral de la misma” y “brindar oportunidades a los jóvenes”. Finalmente consideró que la alianza que representa lleva “un mensaje de paz, solidario, optimismo y futuro para Corrientes”.



En tanto, el candidato a diputado Walter Chávez resaltó la política productiva del Gobierno provincial, el cual “mira la particularidad de cada región para llevar las soluciones adecuadas”, según dijo en la ocasión. Como postulante legislativo, el intendente de Bella Vista se comprometió a “poner lo mejor para brindar las leyes necesarias” para profundizar la gestión de Gustavo Valdés de un nuevo periodo.



A su turno, el candidato a diputado Aníbal Godoy aseguró que “hay mucho peronismo que está con ECO+Vamos Corrientes”. El postulante a la Cámara baja desde el oficialismo proveniente de esa extracción política expresó en la ocasión su “emoción” por la gestión de Valdés para construir el Hospital de Campaña en el Hogar Escuela. “Como peronista tengo que apoyar esa solución para este momento que estamos viviendo”, dijo luego.



Por su parte, la candidata a diputada Albana Rotela, habló de la gestión del actual gobernador para avanzar en la atención de pacientes oncológicos mediante la provisión de aparatología de última generación para el tratamiento con radioterapia. Por otra parte, también se refirió a la sanción de los nuevos Códigos de Procedimientos provinciales para “garantizar el acceso a la justicia” y trazó la importancia de que “el Gobernador tenga apoyo en la Legislatura para acompañar con las leyes que necesita para mejorar la calidad de vida de todos”.



Mientras que la candidata a diputada Lucía Centurión habló de la inclusión de todos los sectores sociales en las políticas de gobierno, particularmente de las mujeres y la juventud. “Invito a las mujeres que levanten la bandera del protagonismo en una provincia de inclusión verdadera”, instó.