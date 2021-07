Los Pumas vencieron a Sudáfrica y están en las semifinales

Martes, 27 de julio de 2021

Pese a la temprana expulsión de Revol y una amarilla en el final de Bazán Vélez, los Pumas lograron un gran triunfo ante Sudáfrica por 19-14 y jugarán semifinales ante Fiji.







El seleccionado argentino de rugby, en la modalidad del seven, se metió en las semifinales de los Juegos Olímpicos al superar a Sudáfrica por 19-14 y de esta manera se aseguró jugar por una medalla en Tokio 2020. Jugará ante Fiji desde las 23.30 (hora Argentina).





Los Pumas lograron sacar adelante un partido que se les complicó mucho de arranque, debido a que Sudáfrica consiguió el primer try del encuentro por intermedio de Selvyn Davids y, de inmediato, Argentina se quedó con uno menos por la expulsión de Gastón Revol. Todo cuesta arriba.





La roja a Revol que parecía sentenciar la historia de Los Pumas ante Sudáfrica







Sin embargo, en el primer tiempo apareció la velocidad de Marcos Moneta para dar vuelta el marcador y con las conversiones de Santiago Mare, la primera de manera formidable, Los Pumas se fueron al descanso arriba por 14-7.



Los dos tremendos tries de Marcos Moneta para dar vuelta el partido en el primer tiempo ante Sudáfrica



Argentina aguantó de gran manera el segundo tiempo más allá de tener uno menos, aprovechó errores y penales cometidos por Sudáfrica para ir a jugar bien lejos del ingoal propio y sobre el final, Santiago Alvarez apoyó al lado de la bandera para, parecía, sentenciar la historia.



El try de Santiago Alvarez para empezar a liquidar la historia en el final

Los Pumas vencieron a Sudáfrica y están en las semifinales de los Juegos Olímpicos







A Los Pumas les faltaba sufrir un poco más, debido a que Sudáfrica logró un try penal por un penal intencional de Lautaro Bazán Vélez, quien fue amonestado y así el seleccionado argentino se quedó con cinco jugadores.



Faltaba la última salida, que quedó en poder de Argentina; sonó la chicharra, la patada terminó con el balón fuera de la cancha y los conducidos por Santiago Gómez Cora festejaron una histórica victoria ante Sudáfrica.



Amarilla y Los Pumas con cinco en el cierre del partido ante Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020





El camino de Los Pumas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020



En lo que va del torneo, los dirigidos por Santiago Gómez Cora debutaron con una victoria por 29-19 ante los Wallabies; en el segundo partido, cayeron por 33-14 ante Nueva Zelanda; y cerraron su participación en el grupo A al derrotar con un contundente 56 a 0 a Corea del Sur.



Luego, en los cuartos de fina, Los Pumas vencieron a Sudáfrica por 19-14 y enfrentarán este martes, desde las 23.30 de nuestro país, a Fiji, que venció por 19-0 a Australia; en tanto, Nueva Zelanda le ganó a Canadá por 21-10 y se medirá con Gran Bretaña, que superó a Estados Unidos por 26-21.