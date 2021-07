Hay 26.117 menores de 16 y 17 años habilitados para votar en las PASO

Martes, 27 de julio de 2021

En las elecciones nacionales podrán sufragar en total 894.376 personas. En los comicios provinciales, en tanto, son 868.259 electores. Son 336 escuelas y 2.638 las mesas.



Por la participación de 26.117 jóvenes de 16 y 17 años para las Primarias del 12 de seotriembre están habilitados 894.376 electores, mientras que en las provinciales del 29 de agosto, solo serán 868.259.



En ambas elecciones se trabajará con la misma cantidad de colegios, que son 336, y de mesas, que suman 2.638.



A casi un mes del inicio del cronograma electoral en Corrientes, que tendrá su debut el 29 de agosto con las elecciones provinciales, desde el Juzgado Electoral también trabajan en la logística que tendrán que emplear dos semanas después en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se realizarán dos semanas después.



Sobre la cantidad de escuelas que se utilizarán como sede de los comicios, desde el Juzgado Electoral confirmaron que tanto en las provinciales del 29 de agosto como en las Paso del 12 de septiembre se trabajará en 336 escuelas.





“Estamos trabajando en conjunto con la Junta Electoral Provincial. Se sumaron 90 escuelas. Fue imposible establecer 8 o 10 mesas en cada colegio, ya que esto iba a implicar que sumáramos 130 escuelas. Por lo que vamos a poner 10 en las escuelas y serán un poco más en los colegios más grandes”, informaron desde el Juzgado Electoral.



Asimismo confirmaron que entre las nuevas dependencias educativas se incluyeron algunos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y también al Centro de Educación Física Nº 1.



En cuanto a la cantidad de mesas, informaron a este medio que serán 2.638 para ambas elecciones, dada la suma de las nuevas escuelas. En el 2019 se utilizaron 249 escuelas y este año se trabajará en 336.



“Nosotros, para las elecciones primarias tenemos habilitados para votar a 894.376 electores y la Provincia tiene 868.259, es decir tienen unos 26.000 menos”, detallaron desde el Juzgado.





La intención es que la mayoría de los electores voten en la misma escuela y que sean pocos los que tengan cambios en los lugares de votación.



Presidentes



Si bien la participación en las elecciones Paso es inferior a una elección provincial, por la pandemia, desde el Juzgado Electoral convocarán a cinco presidentes cada dos mesas.



“En las elecciones nacionales, cada dos mesas vamos a tener cinco presidentes que pueden ser para suplente o titular, porque estamos viendo que mucha gente no va a querer trabajar y entonces estamos tomando nuestras precauciones”, aseveran.



Protocolo



Sobre el protocolo sanitario que se implementará, informaron que todavía hay muchas cosas por dilucidar y que aguardan novedades sobre el protocolo nacional, los elementos sanitizantes con los cuales contarán, cómo votará una persona con covid que se acerque a tal fin -ya que no se le puede privar de ese derecho-, entre otras cosas.





Por último, y sobre la vacunación de los operadores electorales, comunicaron que “en su mayoría los operadores electorales accederán a su segunda dosis de vacuna en los próximos días, pero hay incertidumbre por un grupo que aguarda el segundo elemento de la Sputnik V”.



“Nosotros estamos trabajando con una dosis en el ex Regimiento 9 donde se están recibiendo los elementos. Estamos compartiendo espacio con la Junta Electoral, por lo que nos urge contar con las dos dosis de la vacuna”.