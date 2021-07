Vizzotti anunció un acuerdo con Pfizer para la provisión de 20 millones de vacunas

Martes, 27 de julio de 2021

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció la mañana de este martes que ayer firmó un "acuerdo vinculante" con el laboratorio Pfizer la provisión de 20 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus.



"Ayer firmé el acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer por 20 millones de dosis durante 2021. Resta el acuerdo final en relación a temas logísticos y a partir de allí definir el tiempo de entrega y recepción", dijo Vizzotti en rueda de prensa.



La ministra precisó que "todos los indicadores dan cuenta de una situación epidemiológica positiva" en el marco de la segunda ola de coronavirus en el país.



Y aclaró que, no obstante, "no está resuelta la situación" pero destacó que "el esfuerzo, la campaña de vacunación y el trabajo conjunto Nación-provincias- municipios en medio del invierno está dando resultados".



Sobre las segundas dosis pendientes, la ministra ratificó que se "completarán todos los esquemas de vacunación" contra el coronavirus y precisó que en la reunión de este martes del Consejo Federal de Salud (Cofesa) se analizará la estrategia a seguir al respecto.





"Quiero volver a aclarar que los esquemas de vacunación no se reinician, no se pierde el efecto de la primera dosis", dijo Vizzotti,y volvió a remarcar que el Gobierno está "trabajando para completar todos los esquemas de vacunación".



Además, aclaró que el Gobierno no tiene "ningún conflicto con la Federación Rusa" por el suministro de vacunas contra el coronavirus y destacó que ese país "prioriza a la Argentina, incluso con el segundo componente" de la Sputnik V.



Indicó que "no es que (Rusia) tiene y no los distribuye" y aclaró que Argentina "reclama el cumplimiento de contratos con todos los laboratorios", lo que hace que el país se encuentre "entre los 20 que más vacunas ha recibido" en todo el mundo.