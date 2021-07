River se floreó y goleó a Unión por la Liga Profesional

Lunes, 26 de julio de 2021

Gracias a los goles de Braian Romero, Matías Suárez, De la Cruz y Paulo Díaz, el Millonario se impuso por un contundente 4-0 ante el Tatengue, por la segunda jornada del torneo local.







Luego de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores, River estiró su buen momento y goleó a Unión en el Monumental, por la segunda jornada de la Liga Profesional. Con los goles de Braian Romero, Matías Suárez, Nicolás De la Cruz y Paulo Díaz, el Millonario, que exhibió un gran nivel, se impuso por un contundente 4-0 ante el Tatengue.









Los dirigidos por Marcelo Gallardo comenzaron con la clara intención de hacerse protagonistas del partido y dominar en campo del conjunto santafesino. River manejaba la pelota y el tanto llegó rápidamente, pero por medio de una contra: De la Cruz condujo en velocidad ante una defensa Tatengue desairada, cedió para Romero (levemente adelantado), este no llegó y le quedó a Suárez adentro del área, que asistió hacia atrás al ex Defensa y Justicia para que anoté el primero de la noche.





Luego de que Romero estire su presente goleador (tres goles en tres partidos con la camiseta de la Banda) y marque el 1-0, los locales no cesaron en la búsqueda e intentaron estirar el resultado. El Millonario siguió dominando a Unión, que buscaba aprovechar alguna salida rápida a partir de la velocidad de Zenón.



A los 32´, River avisó con un tremendo cabezazo de Bruno Zuculini en el travesaño, tras un gran centro de Fabrizio Angileri. Un minuto después, un Suárez iluminado desenvainó un tremendo derechazo de afuera del área y colgó el balón en el ángulo de Sebastián Moyano. Golazo del delantero para el 2-0.





La segunda etapa siguió la misma sintonía: River dominando la pelota y Unión intentado aprovechar los espacios de contragolpe.



Sobre el primer cuarto de hora, los de Gallardo apretaron el acelerador, empezaron a jugar un fútbol de alto vuelo y en una ráfaga pasaron a golear a Unión. Primero, tras una excelente jugada colectiva que terminó con una asistencia de taco de Suárez, Nicolás de la Cruz definió por abajo de Moyano; cuatro minutos después, Paulo Díaz pasó al ataque tras una buena combinación y, luego de una arremetida, definió con un fuerte remate para marcar el 4-0.





De esta manera, River cerró una enorme actuación en el Monumental, goleó a Unión y se acomodó en la Liga Profesional, después de lo que fue la derrota ante Colón en la primera fecha.