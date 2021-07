Gustavo Valdés presentó sus candidatos en Bella Vista

Domingo, 25 de julio de 2021

Bella Vista, fue el escenario en la ocasión de la presentación de los candidatos de la coalición que postula para la reelección al actual mandatario provincial Gustavo Valdés, en las elecciones del próximo 29 de agosto.







Con estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad a causa de la pandemia del Covid-19, la coalición de partidos políticos más grande la historia de la Provincia, unidos bajo las siglas de ECo+Vamos Corrientes, en las instalaciones del Club Juventud de Bella Vista, encabezados por su líder Gustavo Valdés presentó sus candidatos a vicegobernador Pedro Braillard, a disputados provinciales encabezados por Any Pereyra a senadores que tienen como primer candidato al intendente de Goya Ignacio Osella, a la vez que brindó un firme respaldo a los postulantes locales Noelia Lucrecia Bazzi Viaterello como intendente y Andrés Sánchez como vice sobre quienes sostuvo que tenía la seguridad que van a trabajar unidos para que la localidad sea un puntal del proyecto de Desarrollo, Innovación e Inclusión que el sector impulsa para Corrientes.









ECo+Vamos Corrientes, en las instalaciones del Club Juventud, con la presencia justa de personas que indican los protocoles de Bioseguridad, por la pandemia y de manera virtual para miles de correntinos, presentó la Formula Valdés-Braillard para gobernador y vice, a los postulantes a la legislatura provincial, en el caso de la Cámara Baja encabezados por Any Pereyra, con un muy conocido dirigente de la localidad en la grilla como Walter Chaves nada menos que el actual intendente y al Senado con el jefe comunal de Goya Ignacio Osella a la cabeza.



El locutor presentó en primera instancia a cada uno de los partidos que conforman la alianza, tras lo cual, hizo lo propio con los seis postulantes para cubrir los cargos que se renuevan en el Concejo Deliberante; Marcelo Quintana, Cristian Hermosis, Silvina Quirós, Dolores Stenosialin, Raúl Pinzán y Carolina Rodríguez.



El primero en hacer uso de la palabra fue el candidato a vice-intendente Andrés Sánchez, quien entre otros conceptos expresó: “atrás quedó el tiempo en que teníamos carencias de escuelas, sufríamos inundaciones, no teníamos buenos caminos, hoy es otra realidad, y no son dichos, en la gestión de Walter, con apoyo del gobierno provincial, primero con Ricardo Colombi y ahora con Gustavo Valdés, puedo decir que ahí están la escuelas nuevas, más de 150 kilómetros de ripio en la zona rural, desagües, el hospital, en conjunto asfalto, iluminación, clubes. Lo que ha hecho que Bella Vista se perfile con un futuro promisorio. Y ahora vamos en pos de mejorar mucho más todavía, porqué hemos conformado una alianza político-social, que nos va a permitir a Noelia, por la candidata a intendente, y a mi articular un gran equipo de trabajo, y si bien hoy todavía luchamos contra la pandemia que nos golpea muy duro, junto al Gobierno Provincial, estamos en condiciones de concretar el sueño de Bella Vista y los correntinos en su totalidad y que un futuro mejor para todos.



Seguidamente hizo uso de la palabra el titular de Encuero Liberal, Pedro Cassani quien sostuvo: “Este tiempo de campaña es un placer para nosotros, porque podemos mostrar a la comunidad lo que estamos haciendo, la obras, los proyectos, la paz social, la tolerancia a la diversidad, la fuerza y la valentía con la que estamos luchando contra la Pandemia.



Agregando: “hemos construido esta alianza política social, en la que aceptamos nuestras diferencias de visiones de perspectivas, pero aceptándonos y teniendo un gran éxito en la gestión desde hace más de diez años, y ahora es tiempo de ratificar el rumbo, de dar respaldo a la experiencia, no es tiempo de improvisados, por eso confiamos totalmente que aquí con Noelia y Andy aquí en Bella Vista y con Pedro y Gustavo en la Provincia, poder seguir con el proyecto de Crecimiento, Desarrollo, Innovación e Inclusión””



Seguidamente Walter Chávez se dirigió a los presentes en representación de los postulantes a la Cámara Baja, quien manifestó: “quiero destacar mi agradecimiento a mi partido al Gobernador por confiar en mi para esta nueva etapa, y quiero destacar que fundamentalmente he tenido el apoyo de un gran equipo en mi gestión, que han hecho que superemos como sostuvo Andrés, grandes desafíos y que es lo que la ciudadanía valora y respalda. Los mementos duros no han pasado, hoy la pandemia nos puso en una situación dramática, por eso quiero agradecer al personal de salud pública, del hospital, de la municipalidad de seguridad y todos los que trabajan para aliviar esta problemática a la población”.



Para luego agregar: “hemos superado los problemas de las inundaciones, de la falta de caminos de escuelas, con el apoyo del Gobierno Provincial, hemos puesto a Bella Vista en un camino de progreso y desarrollo, estamos avanzando en proceso de Industrialización con radicación de nuevas empresas, con un proyecto de Parque industrial en marcha. Y ahora viene el tiempo de una mujer una luchadora como Noelia, por la candidata a intendente y Andy por el candidato a vice, que van profundizar este proceso de crecimiento, desarrollo y modernización, estoy seguro que van tener una muy buena gestión y Bella Vista va ser en lugar que todos queremos”.



Chávez finalizó expresando con mucha claridad que el trabajo que se viene es en conjunto Provincia, legislatura, municipios, y que justamente ECo+VamosCorrientes, ha logrado sintetizar un proyecto común del que todos quieren ser protagonistas de la Corrientes del futuro que propone Valdés.



Seguidamente la diputada provincial y candidata a renovar su banca María Eugenia Mancini Fratt9, destacó el amplio acuerdo político-social que se logró en la Alianza, que permiten forman un gran equipo que ya demostró ser exitoso y que ahora en busca del apoyo de la ciudadanía para poder consolidar la transformación de Corrientes, enmarcada en un proceso de crecimiento, desarrollo e innovación. Asimismo puso en valor el excelente trabajo del Gobierno Provincial en el manejo de la Pandemia y el valor que tiene la construcción del hospital de campaña en el que además se atiende de manera equitativa y en igualdad de condiciones a todos los correntinos.



Posteriormente fue el turno del senador y candidato a su reelección Noel Brear, quien expresó: “la alianza ECo, ahora más Vamos Corrientes, se sostiene en el tiempo porque se renueva, se oxigena, se construye con el trabajo y la creatividad, se ha desechado el agravio, estamos dejando atrás esa grieta que no le hace bien a nadie, se renueva con la incorporación de los jóvenes de las mujeres y porque formamos parte de un gran equipo de un Gobernador que nos transporta al futuro”.



Asimismo destaca el valor de la candidata a Intendente Noelia Bazzi, sosteniendo ocupa ese lugar no por ser mujer sino por su capacidad y que confiaba en que su candidato a vice Andrés Sánchez formarán un gran equipo, que van hacer que Bella Vista sea protagonista de la transformación de Corrientes.



Noelia Bazzi



La candidata a intendente de la localidad Noelia Bazzi, al dirigirse a los presentes expresó: “quiero agradecer por este roll que me asignó mi partido, por el apoyo de la dirigencia, la juventud radical, al gobernador Valdés. Es cierto que me toca un momento muy complejo para Bella Vista, muy duro para Bella Vista, por la pandemia que nos afecta con dureza, cada perdida duele, aunque sabemos que se hizo todo lo posible. Por eso quiero poner en valor el trabajo de cada médico, que enfermero, cada chofer de ambulancia, cada persona que trabaja para atender y contener a la población en esta situación”



Agregando al respecto: “Ha sido reconocido el manejo de la pandemia por parte del Gobierno Provincial, a nivel nacional, ha sido extraordinario el funcionamiento del hospital de campaña, donde se ha atendido en igualdad de condiciones a cada uno, y no es casualidad porque ese el horizonte que guía nuestro gobierno en todo sentido”.



Seguidamente muy emocionada recordó a su mamá y su familia, y sostuvo estamos preparado con Andy, por el vice intendente, para tomar la posta de una gestión exitosa como la de Walter Chávez, vamos a trabajar unidos con el Gobierno Provincial, para seguir desarrollado Bella Vista, y los vamos hacer con las mujeres los jóvenes, este es el tiempo de cada uno de ellos, y con la experiencia de los mayores, vamos a ir por un modelo de inclusión en serio, donde con equidad se pueda recuperar este enorme golpe que fue la pandemia, vamos a redoblar fuerzas para que Bella Vista y Corrientes prosigan por el camino del progreso y desarrollo e inclusión.



Pedro Braillard



El compañero de fórmula de Valdés, Pedro Braillard muy brevemente expresó: “Deseo y estoy seguro del éxito de Noelia y Andy, y sé que van a contar con el apoyo de la ciudadanía. Y a los militantes y todos los que nos escuchan y ven en la oportunidad, les digo que el 29 de agosto, no es una elección más, está en juego el futuro de Corrientes, si vamos a seguir por esta senda trazada o si vamos a perder todo lo mucho que hemos hecho”.



Gustavo Valdés



Al cerrar el acto el gobernador y candidato a la reelección Gustavo Valdés fue categórico en dos aspectos al sostener: “Como no vamos a convocar a Walter Chávez para la Cámara de Diputados, un intendente exitoso, que supero los problemas graves de la ciudad, que fue en pos del crecimiento, desarrollo, inclusión y que se preocupó por el cuidado del medio ambiente, se involucró en la lucha contra la pandemia, como un hombre de esa y con esa vocación de trabajo no va ser convocado”. Por otra pare fue contundente: “Noelia en la intendencia y Andy en la vice son un lujo, ella es una mujer joven, fuerte, decidida, hace cuatro días fue mamá y está hoy acá, tiene iniciativa, vocación de trabajo, creatividad y está convencida que tenemos que apuntalarnos y unirnos para un mejor futuro de Bella Vista y Corrientes”.



Seguidamente el mandatario recordó las dificultades que genera la pandemia, el esfuerzo que demanda el sostenimiento del hospital de campaña, y valoro que en el mismo todos los correntinos se atienden en igualdad de condiciones, destacando el trabajo del personal de salud, y poniendo de manifiesto que la vacunación es la salida para este flagelo.



El mandatario ponderó a Bella Vista como uno de los lugares más fértil para producir, y también con los empresarios más comprometidos para generar actividades productivas y fuentes de trabajo.



Valdés detalló el proyecto de industrialización de la localidad, el avance de la creación de parque industrial, la novedosa producción de noes pecan, la ganadería, la frutihorticultura el turismo, entre otras actividades.



El concreto dijo que la provincia mira a Bella Vista como ejemplo y expuso varias de las acciones que desarrolló en la fecha en que inauguró varias empresas productivas.



“La educación es fundamental, en este tiempo, quiero expresar mi reconocimiento a los docentes, que tuvieron que renovarse aprender a enseñar a la distancia, y lo hicieron, y ese es el desafío innovar, para todos los correntinos, tengan oportunidades, porque eso es inclusión, que cada estudiante tenga una computadora y la pueda llevar a la casa, que cada escuela de la provincia tenga internet, que seamos soberanos en la estructura de transmisión de datos como lo somos con Telco”, de esa forma abordaba esa temática el mandatario.



Sobre el final de su intervención afirmó: “hemos conformado una alianza sin precedente en la historia de la provincia, entre sectores diversos, con visiones diferentes, pero hemos coincidido en lo central, y que es qué futuro queremos para Corrientes, y por eso el 29 de agosto con humildad pero con firmeza vamos a buscar el triunfo que les asegure a todos los correntinos, mejores oportunidades y poder vivir mejor, y eso ya lo hemos demostrado somos nosotros los que lo garantizamos”.