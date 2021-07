Muerte del canillita: Fiscalía pidió la elevación a juicio de la causa

Viernes, 23 de julio de 2021

Por el caso permanece detenido Federico Blanco, imputado por el delito de homicidio culposo. El 5 de julio del año pasado, cuando conducía su automóvil en estado de ebriedad por la avenida Maipú, atropelló y mató a Miguel Mateo Alarcón.





La fiscal de Instrucción N° 4, Sonia Meza, dio por finalizada la investigación por la muerte del canillita Miguel Mateo Alarcón, de 62 años, alias “Tini”, ocurrida a principios de julio del año pasado en la capital correntina.



Por el caso permanece detenido Sebastián Blanco, de 20 años, quien conducía el automóvil que embistió a la víctima.



Meza le había imputado el delito de homicidio doloso a Blanco y el delito de abandono de persona a Federico Blanco (padre de Sebastián), quien viajaba de acompañante. Ambos estaban ebrios cuando atropellaron a Alarcón y se dieron a la fuga.



Durante la instrucción, la jueza Norma Agraso de Caballero entendió que Sebastián cometió el delito de homicidio culposo y que el padre no cometió ningún delito, por lo que le dictó la falta de mérito.





Ante esa resolución, la fiscal apeló el fallo pero la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo de la jueza Agraso de Caballero.



Cabe recordar que, en su declaración, Federico dijo no recordar nada porque se encontraba muy ebrio. Insistió en que estaba “borracho” y manifestó que el que conducía el vehículo era su hijo. No pudo aportar nada respecto al fatal accidente. Cuando se le preguntó por el incendio del automóvil, dijo que era incapaz de hacer eso con algo de su propiedad y dio a entender que pudo haber sido su hijo.



Como prueba fundamental de la causa hay una filmación de la cámara de seguridad de un comercio en la que es muy clara y nítida la imagen. Se puede observar que el vehículo transitaba a alta velocidad y que, tras el impacto, continuó la marcha.



El siniestro sucedió el domingo 5 de julio del año pasado, durante la madrugada, alrededor de las 2, en la intersección de la avenida Maipú y calle Los Matacos. Un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial. Al llegar, los efectivos de la Comisaría Decimoquinta observaron una motocicleta marca Zanella ZB de 70 c. c. tirada en el asfalto y al costado, un hombre de apellido Alarcón. Pudieron averiguar que había sido embestido por un auto que, tras el hecho, huyó del lugar. El herido fue trasladado al Hospital Escuela, donde horas después falleció.





En el marco de la pesquisa, alrededor de las 2.40 de la madrugada, por calle Igarzabal esquina Bonastre de nuestra ciudad, fue hallado incendiado un automóvil marca Chevrolet Agile. A la tarde detuvieron al propietario y a su hijo, a ambos se les realizó la prueba de alcoholemia y, a pesar de las horas transcurridas, dieron positivo. En tanto que con el avance de la pesquisa se pudo determinar que quien conducía el vehículo era el joven de 20 años.