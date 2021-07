Tras visitar a su hija en Monte Caseros, murió en la Autovía 14 Viernes, 23 de julio de 2021 Se trata de una docente jubilada de 55 años, quien desde el inicio de la pandemia no veía a una de sus hijas casada con el director de Deportes de la Comuna correntina. Protagonizó la tragedia al colisionar contra el muro divisorio de la autovía Artigas, cuando regresaba a Concordia.



La suegra del director de Deportes de Monte Caseros, José Difranco, murió anteayer en la autovía José Gervasio Artigas tras chocar contra el muro divisorio con el vehículo que conducía. La mujer, de 55 años, estuvo en la ciudad correntina, donde visitó a una de sus hijas a la cual no veía desde hacía tiempo, desde el inicio de la pandemia, precisaron fuentes periodísticas locales.



Se trata de una maestra jubilada que regresaba a Concordia, Entre Ríos, al mando de un Peugeot 207 en el que además iban su hija María Florencia (de 34 años) y una niña de 2 años de edad, nieta de la persona fallecida, María Rosa Tisocco.



La mujer de 34 (esposa del funcionario municipal) y la pequeña fueron internadas en el Hospital “Delicia Concepción Masvernat”, donde estarían fuera de peligro.



El fatal siniestro vial ocurrió alrededor de las 17.30 del miércoles, en el kilómetro 260 de la autovía, y las causas del choque hasta el momento se desconocen. El automóvil impactó contra el guardarrail de concreto y luego de varios tumbos se atravesó de carril.





El automóvil había partido de la ciudad correntina de Monte Caseros y tenía como destino la ciudad entrerriana de Concordia.



Vecinos que conocían de cerca a María Rosa, indicaron al diario digital 7Paginas que el pasado sábado la mujer viajó hacia la ciudad correntina de Monte Caseros, donde reside su hija, a quien no veía desde hace mucho tiempo por la pandemia.