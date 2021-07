Bolivia denunció penalmente al ex embajador macrista por tráfico ilegal de armas Jueves, 22 de julio de 2021 El Ministerio del Interior de Bolivia denunció a Normando Álvarez García, ex embajador macrista, presuntamente implicado en el envío de material bélico.



En el marco del escándalo internacional por el envío de armamento a Bolivia durante el golpe de Estado a Evo Morales, el vecino país denunció penalmente al ex embajador argentino durante el Gobierno de Mauricio Macri, Normando Álvarez García.



Según informó C5N, el Ministerio del Interior presentó formalmente una denuncia contra el ex embajador argentino durante el macrismo por tráfico ilícito de armas.





La presentación incluye a los generales bolivianos Jorge Terceros y Vladimir Yuri Calderón, y al mencionado Normando Álvarez García, ex embajador de Argentina en Bolivia.



"Traficaron ilícitamente al agradecer la recepción de armamento argentino y ecuatoriano, al instruir el traslado y la recepción de agentes químicos, sin la debida observación", dice parte del documento que reprodujo C5N.