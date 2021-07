River venció a Argentinos y se metió en los cuartos de final

Jueves, 22 de julio de 2021

El Millonario se impuso por 2-0, con tantos de Braian Romero, como visitante en La Paternal. Ahora, se medirá con Atlético Mineiro en la próxima instancia.





River se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Millonario venció por 2-0 a Argentinos en el duelo de vuelta, con tantos de Braian Romero, como visitante en La Paternal: se impuso por 3-1 en el global. Ahora, se enfrentarán a Atlético Mineiro en la próxima instancia del certamen continental.





En la primera mitad, el equipo de Marcelo Gallardo controló la posesión de la pelota y tuvo más aproximaciones. En un duelo de piernas fuertes en la mitad de cancha, los dirigidos por el Muñeco lograron romper el marcador a los 35 minutos con un bombazo de Braian Romero, goleador refuerzo del Millo que cumplió con la ley del ex. Por su parte, el Bicho tuvo su chance para empatar el encuentro: Gabriel Hauche desperdició un mano a mano que Franco Armani controló sin problemas.





En la segunda mitad, River controló con mayor claridad. Y, a los 8 minutos, estiró la ventaja. Enzo Pérez habilitó a Matías Suárez, quien dejó mano a mano a Braian Romero: el exdelantero de Defensa y Justicia definió con el arco vacío y marcó su segundo tanto en la noche. Fue el golpe definitivo en el partido.





El Bicho no logró recuperarse. El equipo de Gabriel Milito llegó apenas una sola vez al área de Armani. Y otra vez falló Hauche: el Demonio no pudo darle dirección a su remate y la pelota se fue muy desviada.



El Millo incluso pudo golear. Jorge Carrascal había marcado el tercero, pero, tras revisarlo con el VAR, el árbitro Eber Aquino le anuló su tanto por una mano cuando anticipó a Lucas Chaves en la puerta del área.



Finalmente, River se impuso por 2-0 en La Paternal y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores con un global de 3-1. El equipo de Marcelo Gallardo es el único conjunto argentino que sigue en carrera en el certamen continental. Ahora, se medirá con Atlético Mineiro en la próxima instancia: la ida se disputará en la semana del 2 al 7 de agosto.