Contundente respaldo de Valdés a la reelección de Irigoyen en Curuzú Cuatiá

Jueves, 22 de julio de 2021

Cobra cada vez mayor intensidad la campaña rumbo al 29 de agosto, oportunidad en que se elige gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes en más de 50 municipios y concejales en otras tantas comunas, así lo demuestran la constante movilización de los candidatos de ECo+Vamos Corrientes



En esta oportunidad se hicieron presentes en Curuzú Cuatiá encabezados por Gustavo Valdés para presentar los candidatos a nivel provincial, y respaldar las reelección de José Irigoyen que reeditará fórmula con Guillermo Morandini, y presentar a los postulantes al Concejo Deliberante. El acto se desarrolló en un marco de gran optimismo, en el que el respaldo de Valdés a la fórmula local fue contundente como también la expectativa de lograr el triunfo a nivel local y provincial.



Cumpliendo de manera estricta los protocolos de bioseguridad en este marco de Pandemia, ECo+Vamos Corrientes, en el salón Campo y Fiestas de Curuzú Cuatiá, encabezado por Gustavo Valdés, gobernador y candidato a su reelección el próximo 29 de agosto, presentó este miércoles a los candidatos a los cargos legislativos, brindó un fuerte respaldo a los postulantes a la intendencia y vice, José Irigoyen y Guillermo Morandini y a los candidatos a renovar el Concejo Deliberante Local, Oscar Arvelo, Axel Tofovi, Josias Acerolo y Claudia Fernández respectivamente.



El acto se puso en marcha con la presentación de los 31 partidos que confirman la alianza, seguidamente uno a uno los candidatos a concejales, diputados provinciales, haciendo uso de la palabra primeramente los candidatos a legisladores provinciales Edgar Benítez y Verónica Espíndola, continuando la fórmula de Irigoyen y Morandini, para cerrar Valdés los discursos de la noche en el salón de eventos ubicado en cercanías del cruce de las rutas 119 y 126.



Gustavo Valdés



El cierre como es habitual le correspondió a Gustavo Valdés que va por su reelección el próximo 29 de agosto y que comanda la coalición de partidos que conforman ECo+Vamos Corrientes, quién entre otros conceptos expresó: “ Es un gusto estar aquí en Curuzú, y permítanme decirles que me imagino que hubiera sido si podíamos realiza este acto en el club, con la presencia de todos los militantes, con la fuerza que le imprime la gente del lugar a este tipo de eventos, de igual manera no obstante esta presencialidad cuidada por la pandemia, todos están en nuestros corazones”, para luego agregar, “pero quien iba imaginar lo que ocurre en Corrientes y en el mundo con la pandemia, tuvimos que cambiar todo, lo que habíamos planificado, no solo un acto, pero con celeridad hicimos las cosas creamos las alternativas a la comunidad, a los correntinos para luchar contra una enfermedad desconocida como es el Covid-19. Construimos el hospital de Campaña, siguiendo el legado del general Perón y Evita, lo hicimos con la visión de que haya equidad e igualdad de oportunidades, porque ahí en ese hospital se atienden todos sin costo, vivan donde vivan en la Provincia, provengan de donde provengan, ministros y cualquier habitante”.



Agregando: “ a pesar de los difícil de la situación, ahora con la vacuna, cuya inoculación es cada vez más masiva, vamos a salir y ahí tenemos que volver a planificar, a ser eficientes, a aprovechar el buen trabajo de Ricardo Colombi que nos dejó las bases y una provincia ordenada, para ingresar en el mundo del progreso, el desarrollo. Eso no es algo que se hace de la noche a la mañana y sin esfuerzo”



Para continuar expresando: “Acá en esta tierra, ganadera y de gente de trabajo y de esfuerzo, tenemos que profundizar, en construir una matriz energética, con más fortaleza, lograr las alternativas del Gas Natural, energía renovable, que nos permitan seguir con la política de industrialización a través de los parques industriales, de la radicación de empresas, fomentando el desarrollo de las actividades productivas, como la ganadería que aquí encuentra un lugar de excelencia, la producción forestal, el plan frutihortícola, el plan limón, etc”



El mandatario puso de manifiesto las obras de puertos, caminos e infraestructura vial, desarrollo energético, aprovisionamiento de agua, energético, conectividad entre otros aspectos, destacó que de los 26.000 productores ganaderos, 22 mil son pequeños productores que sostienen sus familias con esa actividad”



Valdés, repasó la educación, el desarrollo de la pública, las oportunidades que genera, el plan para dotar de computadoras a los que salen del secundario, el nuevo esquema de Salud que hay que desarrollar post pandemia, la alimentación de los estudiantes, la modernización y soberanía de la transmisión de datos, se refirió a cada aspecto de su gestión, y dio su visión de cómo hay que prepararse para el futuro”



El líder de la coalición fue contundente: “Tenemos un gran desafió, es el tiempo de la igualdad de la mujer de los jóvenes, tenemos que pensar juntos en el futuro, es tiempo del trabajo y la creatividad, y para ello tenemos en Curuzú y en la Provincia los mejores hombres, mujeres y jóvenes, por eso confiamos en un claro triunfo”



El mandatario, también recordó a una candidata a concejal de la isla Apipé, expresando en cada rincón de la provincia estamos llevando nuestra propuesta.



Para luego de un repaso de las acciones más destacadas, que se concretaron en estos últimos tiempo, el edificio del Banco e IPS-IOS.Cor., la creación de Telco, la llegada del gas a la zona sureste de la provincia, los caminos, reconoció el apoyo nacional por la recuperación de la ruta 126, detalló los proyectos de generación de energía renovable, la lucha por las regalías, la creación de parques industriales, puertos, planes productivos etc.



Para finalizar expresando de manera contundente que no hay mejor que el equipo de Irigoyen y Morandini para Curuzú y el equipo de ECo+Cambiemos para que Corrientes siga en el camino de la innovación, el crecimiento, desarrollo, inclusión, para que todos los curuzucuateños tengan oportunidades y un millón cien mil correntinos vivan cada vez mejor.



Trasformación en Curuzú Cuatiá



El jefe comunal curuzucuateño que va por su reelección dijo a su turno que “es un honor tenerlos en casa” al señalarlos a Valdés y el senador provincial y ex gobernador, Ricardo Colombi, agradeciendo a todos por el acompañamiento a su candidatura. “Hoy comenzamos una nueva etapa”, continúo Irigoyen.



“Estamos demostrando el trabajo en un espacio plural”, dijo luego sobre la alianza oficialista en Curuzú Cuatiá, donde “pensamos distinto, pero siempre encontramos el denominador común para resolver los problemas”. Así ratificó su compromiso de “seguir trabajando por la transformación” de la ciudad, reconociendo que “tenemos mucho por hacer”.



“Con hechos demostramos lo que hicimos en 3 años y medio, por eso podemos salir a caminar tranquilos por las calles”, aseguró Irigoyen y dijo que acompañará “el liderazgo de Gustavo Valdés, quien supo continuar el trabajo de Ricardo Colombi”.



“Vamos a seguir trabajando para continuar el desarrollo en nuestra ciudad y la provincia”, aseguró para mencionar acciones en pavimentación, desagües, canalización de arroyos y la municipalización de Cazadores Correntinos, entre otras. “Venimos a renovar nuestro contrato social, que es tan fuerte ahora como en 2017”, afirmó para convocar a la militancia a “llevar el mensaje de optimismo” que “nos permita seguir transformando Curuzú Cuatiá”.



Antes, en representación de los candidatos a senadores, en el acto habló Verónica Espíndola (UCR), quien “como curuzucuateña” se comprometió a “poner todo su compromiso y trabajo desde el lugar que le toque”. Y Edgar Benítez, por los postulantes a la Cámara de Diputados, dijo que “vamos a brindar las herramientas legislativas que hagan falta para profundizar la política de parques industriales y generar empleo de calidad”.



Mientras que el viceintendente local que también va por su relección, Guillermo Morandini afirmó en la ocasión que se decidió a volver a postularse por “la fuerza del capitán de nuestro barco, un líder que sabe llevar adelante la política”, en referencia a Irigoyen. “Con la ayuda del Gobierno provincial, gestionamos el cambio en la ciudad”, reconoció luego.



Cabe indicar que los candidatos a concejales de ECO+Vamos Corrientes de Curuzú Cuatiá son Oscar Arbelo, Gabriela Crespi, Axel Toffoli, Josías Cerono y Claudia Fernández.