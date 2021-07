San Pablo eliminó a Racing y avanzó a los cuartos de final Miércoles, 21 de julio de 2021 El Tricolor, dirigido por Hernán Crespo, le ganó 3-1 a la Academia en el Cilindro de Avellaneda y ahora espera por Universidad Católica o Palmeiras. Emiliano Rigoni (2), ex Independiente, Marquinhos y Javier Correa, los goles.



Con un doblete de Emiliano Rigoni y el aporte de Marquinhos, el San Pablo de Hernán Crespo le ganó 3-1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras el 1-1 de la ida. El entrenador argentino venía siendo cuestionado y hasta tuvo que ser ratificado entre semana por el presidente de la entidad brasileña. Ahora, el Tricolor espera por el ganador del cruce entre Universidad Católica (0) y Palmeiras (1).





El comienzo del partido fue electrizante y con buen ritmo, pero hubo dos momentos clave que marcaron el resultado final: Racing se desarmó a minutos de volver a los vestuarios y ni bien comenzó la segunda etapa. Así fue como San Pablo aprovechó y sacó una diferencia determinante con las destacadas actuaciones de Miranda, Marquinhos -intervino en los tres goles-, Rigoni y Martín Benítez -asistió en el segundo-. Un partido especial sobre todo para los ex Independiente.







Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi se quedaron sin contención en el medio y expuestos en el fondo. Si bien se abrazaron a la ilusión con el descuento de Javier Correa, quien demostró ser un buen refuerzo, el equipo no hizo pie cuando lo atacaron rápido. Para colmo, Iván Pillud, Lisandro López y Darío Cvitanich, los tres referentes, miraron la caída desde el banco de suplentes.



La victoria para San Pablo en Argentina fue histórica, ya que significó la cuarta alegría en 37 partidos disputados. La última había sido en 2005, en una semifinal 3-2 frente a River en el Monumental. Racing, en tanto, afrontará un largo segundo semestre hasta volver a competir en el plano continental, al igual que Boca (fue eliminado por penales ante Atlético Mineiro con otra polémica actuación del VAR). Por ahora, tendrá que conformarse con el torneo local y la Copa Argentina.