Valdés inauguró un centro de acopio de envases fitosanitarios

Miércoles, 21 de julio de 2021

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este martes el Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) de envases vacíos de fitosanitarios de Mocoretá, en la zona del Parque Industrial de la localidad.



Allí el Mandatario reafirmó su compromiso de “trabajar juntos por un ambiente sustentable”, entre el Gobierno provincial, municipios, entidades y productores.



Este CAT está emplazado en un terreno de 2.662 metros cuadrados y funcionará bajo el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios “Campo Limpio”, el cual opera desde diciembre de 2020 en la provincia de Corrientes, con sus primeras acciones en el CAT Bella Vista y ahora también en Mocoretá. Junto al Gobernador, estuvieron en la oportunidad, el intendente local, Juan Pablo Fornaroli; los diputados provinciales Any Pereyra, Albana Rotela y Eduardo Vischi; y los ministros de Coordinación, Horacio Ortega; de Producción, Claudio Anselmo; de Industria, Raúl Schiavi; de Seguridad, Juan José López Desimoni; y de Desarrollo Social, Adán Gaya, entre otros.



Valdés planteó en la oportunidad la necesidad de que el Estado avance en los trabajos inherentes al cuidado del ambiente y en este sentido se inscribe esta acción conjunta para el tratamiento de envases con productos químicos. Planteó así la necesidad de “conductas responsables” ante el manejo de los mismos y celebró la articulación entre el Estado y las asociaciones para encontrar soluciones al respecto. En este sentido, el Mandatario afirmó que el Gobierno provincial trabaja también con el Consejo Federal de Inversiones en programas afines con destino en la localidad de Bella Vista.



“Sin dudas Corrientes es pionera en energía limpia y tenemos mucho para seguir creciendo”, sostuvo luego, vinculando también la generación de energía con el cuidado del ambiente. Habló en este marco de las plantas de biomasa para aprovechar subproductos de la madera como “políticas activas direccionadas a no contaminar el ambiente”. Citó así los casos de Virasoro y Santa Rosa, como así también una nueva planta que se está instalando ahora en Ituzaingó.



“Tenemos que avanzar hacia un planeta limpio”, indicó planteando que se busca profundizar la utilización de la energía solar y toda otra alternativa no contaminante. Reafirmó así su compromiso de “trabajar juntos por un ambiente sustentable”.



Campo Limpio



Al tomar la palabra en esta inauguración, el director ejecutivo de Campo Limpio, Ignacio Stegelman indicó que para implementar Campo Limpio en Mocoretá “se trabajó mucho” con la Municipalidad, el Gobierno provincial y las fuerzas vivas de la localidad, entendiendo que “un centro de almacenamiento funciona cuando los productores traen sus envases vacíos y se trabaja con todo el entramado local de productores”.



Para lograr ello, indicó que se realizó campañas itinerantes para la recolección de envases y capacitaciones. “A partir de hoy, los productores podrán traer sus envases cualquier día y eso va a permitir cuidar el ambiente”, dijo Stegelman. E indicó que mediante ello se podrá reciclar envases dentro de la provincia, implicando así “cerrar un círculo de la sustentabilidad para que este plástico pueda ser reutilizado”.



Luego, sostuvo que “Corrientes es una de las primera cinco provincias de la Argentina que ya tienen centros de almacenamiento” y detalló que “de esta forma 230.000 kilogramos de envases fueron recuperados en 2019, en el 2020 pasamos a recuperar 1.100.000 kilos y este año vamos a recolectar entre 2,5 y 3 millones de kilos”. Remarcó que “esto es un trabajo entre las autoridades competentes de todas las provincias, los productores, los municipios donde están instalados los centros y Campo Limpio como responsable de implementar el sistema y luego operarlo para hacer que el plástico se recicle y no dañe el ambiente”.



Articulación



Por su parte, Fornaroli agradeció en la ocasión al Gobernador y a los equipos de los Ministerios de Producción, como al de Planificación y Coordinación por "apostar en Mocoretá, poniéndonos como la segunda ciudad en la que vamos a contar con este Centro de Acopio y Transferencia de Fitosanitarios, pero a su vez destacar la dinámica de trabajo que hemos logrado".



En este contexto, el jefe de la Comuna recordó que en el 2020 "tomamos conocimiento de esta política pública, y ocho meses después estamos inaugurando y poniendo en funcionamiento el Segundo Centro de Acopio en la provincia".



Por otra parte, el Intendente destacó el mecanismo de trabajo del Gobierno y consideró que esto "devuelve la confianza del ciudadano en el Estado". Por último, recalcó que "actuar de esta manera en materia de modernidad comienza a hacerse realidad en Corrientes".



Tras los discursos, las autoridades realizaron el corte de cintas y recorrieron las instalaciones inauguradas.