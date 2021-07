El Gobernador inauguró en Mocoretá un museo

Miércoles, 21 de julio de 2021

El gobernador Gustavo Valdés completó este martes su jornada en Mocoretá con la inauguración de un Museo Histórico y 450 metros de pavimento e iluminación led y se comprometió a seguir invirtiendo en la localidad “para hacer un polo de desarrollo que tenemos que diseñar juntos”.



Así lo expresó en compañía del intendente anfitrión, Juan Pablo Fornaroli, con quien también entregó herramientas a emprendedores y destacó el “entusiasmo” en la localidad por “salir adelante con el fruto de nuestro propio trabajo”.



Tras inaugurar un centro de acopio de envases fitosanitarios, el Mandatario provincial y las autoridades que lo acompañaron, continuaron alrededor de las 18 con la inauguración del Museo y Archivo Histórico de Mocoretá, emplazado dentro del predio del Ex Ferrocarril Argentino, en la ex Casa del Cambista, perteneciente a la Estación. El museo surgió por iniciativa de vecinos que formaron una asociación civil en 2018 con el fin de preservar y conservar el patrimonio histórico, arquitectónico, escultórico y arqueológico de la zona urbana y rural de Mocoretá y la región.



Allí, al tomar la palabra, Valdés consideró muy importante el aporte de los vecinos en cuanto a los elementos de exhibición donados. “Acá hay un desprendimiento de sus antepasados”, dijo el Mandatario para valorar la actitud. “Uno podrá mirar acá y decir ‘es un arado viejo’, pero es mucho más que eso, es lo que fuimos”, sostuvo. “Y que pueda estar todo esto acá reunido para que lo podamos apreciar en un contexto histórico y cultural es gracias a un acto de desprendimiento enorme”, agregó.



Al respecto, Valdés acotó que “nuestros antepasados, con esfuerzo y sacrificio, nos dieron esta tierra y este museo me llena de orgullo”, comprometiéndose a “seguir colaborando para que esté cada vez mejor”.



Al expresarse, Marcelo Tissoco, miembro de la Comisión Fundadora, indicó que "este proyecto responde a una aspiración y a la creación de un grupo de personas que construimos la Comisión Fundadora por preservar, y difundir la historia como la cultura de nuestro de nuestro pueblo".



En este contexto, Tissoco agradeció al Gobernador por "quién hasta el año 2019 proporcionó un apoyo económico que nos permitió realizar tareas de puesta en valor, de ampliación y cerramiento del predio, de compra de mobiliario, y demás materiales". También, brindó sus agradecimientos a la Municipalidad de Mocoretá por el acompañamiento.



Seguidamente, Tissoco para finalizar realizó una breve reseña histórica de la creación del museo, y de su actual estructura, detallando los elementos históricos que se encuentran en el mismo.



Pavimento e iluminación



Posteriormente, continuaron con la inauguración de 450 metros de nuevo pavimento en el sector Este de la localidad, sobre las calles Libertad, Sarmiento y Roque Palauro. Allí, las obras incluyeron además las instalación de 40 nuevas luminarias de tecnología led, la colocación de 30 columnas de alumbrado y el mejoramiento de 1.500 metros de tendido eléctrico. Asimismo, se llevaron a cabo tareas de enripiado sobre la calle Manuel Crespo.



Al hablar ante los vecinos en el acto inaugural de este pavimento, el jefe comunal les contó que en la jornada acompañó al Gobernador durante “una larga recorrida” refiriéndose a las actividades oficiales que cumplieron en la localidad, indicando que la presencia del Mandatario en Mocoretá “es fundamental porque nos permite inaugurar hoy estas obras realizadas con apoyo de la Provincia”. Indicó que también se está iniciando iguales trabajos sobre las calles Itatí y 2 de Abril, merced a “una importante proyección de obras con la Provincia”.



Luego, el joven intendente habló del acompañamiento a la transformación de la provincia que decidió continuar luego de que sucediera, en su calidad de viceintendente, hace dos años al por entonces jefe comunal y ahora senador provincial Henry Fick.



Fornaroli habló luego de que “el crecimiento se debe transformar en desarrollo” y tuvo en cuenta las dificultades que implican la crisis económica del país y la pandemia. “Pero, siempre sostuvimos que debíamos generar las herramientas para que el desarrollo se pueda dar en Mocoretá y toda la provincia de Corrientes”, aclaró luego, agregando: “Estoy seguro Gobernador que vamos a seguir trabajando por más obras para esta localidad y que acompañan el gran crecimiento que tuvo nuestro pueblo”.



“Hoy son 450 metros de pavimento, pero no van a ser los últimos, porque vamos a seguir invirtiendo en Mocoretá”, anunció Valdés al tomar luego la palabra. Más allá de las dificultades, “no hay que desanimarse”, dijo el Gobernador, instando a “seguir adelante”. Auguró así que luego del invierno y con el avance de la vacunación contra el Coronavirus, vendrán tiempos de crecimiento económico.



En este contexto, destacó “el entusiasmo” de Mocoretá por progresar y resaltó que hacia ese horizonte apunta la fábrica de jugos que inauguró recientemente en esa localidad, como así también la nueva estación transformadora del lugar, con el “desafío deconstruir acá uno de los mejores parques industriales para hacer un polo de desarrollo que tenemos que diseñar juntos”.



“Veo esperanzas de salir adelante con el fruto de nuestro propio trabajo”, sostuvo luego en referencia al empuje productivo de la localidad. También hizo mención al esfuerzo de los hisopadores en la frontera con Entre Ríos, en la Ruta 14. “Estamos apostando a Mocoretá”, agregó mencionando distintas acciones concretadas por la Provincia en los últimos cuatro años, entre ellas, la producción, obra pública, agua potable, clubes, la cultura, el Museo, parque industrial y otras que apuntan a “un futuro venturoso”.



Emprendedores



También fue parte de la jornada una entrega de bienes de capital del programa Emprendedores Somos Todos. El Gobernador encabezó el acto respectivo y se realizó tras la inauguración del Museo Histórico, frente al edificio del mismo.



Allí 12 beneficiarios recibieron herramientas de trabajo, entre ellos, Grigolatto Marianela recibió una heladera exhibidora para presentar sus productos; Maidana Angélica, una máquina de coser para la creación de prendas; Villordo Liliana una máquina de coser para costuras; Fernández Mónica una tostadora y una freidora para su local; Portela Luis un compresor de aire inerter mega 250 para trabajos mecánicos; Riquelme Nazareno una heladera exhibidora para sus productos; Bordón Mariela una máquina de bordar y coser para costura; Buzzatto Viviana una máquina de coser para la confección de prendas; Fontana Vanesa una máquina de coser para realizar atuendos; Colombo Carla un freezer vertical para conserva de productos; Ceroleni Jonathan una engrapadora neumática para la fabricación de cajones; Fochesatto Armando una picadora de carne, embutidora vertical de 15 kilos, amasadora, y cubeteadora de carne manual, para la elaboración y fabricación de embtidos.



Subsidio para biblioteca



Además, en la ocasión se realizó la entrega de un subsidio a la Biblioteca Popular Mariano Moreno para solventar gastos, por un monto de $250.000. Hizo entrega del mismo el gobernador Valdés a miembros de la Comisión Directiva.



Presencias



Acompañaron a Valdés en estas actividades oficiales, el senador provincial Henry Fick; los diputados provinciales Any Pereyra, Albana Rotela y Eduardo Vischi; y los ministros de Coordinación, Horacio Ortega; de Producción, Claudio Anselmo; de Industria, Raúl Schiavi; de Seguridad, Juan José López Desimoni; y de Desarrollo Social, Adán Gaya, entre otros.