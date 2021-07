Valdés presentó a sus candidatos en Monte Caseros

Miércoles, 21 de julio de 2021

Encuentro por Corrientes más Vamos Corrientes con su candidato a Gobernador para la elecciones del próximo 29 de Agosto, Gustavo Valdés a la cabeza, va consumiendo kilómetros en el interior provincial, llevado su propuesta a cada rincón de la Provincia, en la fecha es el turno de Monte Casero, donde el diputado provincial Juan Carlos Álvarez irá en pos de tomar la posta del intendente Miguel Olivieri, para consolidar la propuesta de Desarrollo, Innovación y Progreso, para lo cual irá acompañado por Sergio Paniagua como vice-intendente.



El actual mandatario provincial, llega la localidad con su compañero de fórmula Pedro Braillard, los candidatos a legisladores a quienes presentará a los cacereños junto a los propuestos al Concejo Deliberante local. El acto bajo estrictos protocolos de bioseguridad que se implementan en el actual marco de pandemia, se desarrollará en el Club Progreso.



El acto dio inició con la presentación por parte del locutor de los 31 partidos que conforman la alianza, ECo+Vamos Corrientes, la primera en hacer uso de la palabra fue la candidata a senadora provincial Verónica Espíndola, quien ratificó el compromiso desde el lugar que le tocará acompañar a Valdés desde el próximo 10 de diciembre, para consolidar el camino trazado de innovación, modernización, desarrollo y crecimiento que en definitiva significa una mejor calidad de vida, en igualdad de oportunidades y con equidad para todos los correntinos.



Luego se presentaron los candidatos a diputados provinciales encabezados por Any Pereyra, e hizo uso de la palabra en representación de los mismos, Edgar Benítez, quién también que es muy importante consolidar la propuesta de Gustavo Valdés, que se centra en la innovación, industrialización, estabilidad fiscal y paz social, que son un ámbito muy importante para generar trabajo y generar trabajo. Dejando sentado que es peronista y que precisamente se han comprometido con este proyecto, porque cumple con las expectativas del sector, como es el desarrollo, creación de empleo con equidad y justicia.



Al final Benítez fue contundente al vaticinar el triunfo a nivel provincial y municipal de ECo+Vamos Corrientes.



Seguidamente hizo uso de la palara Albana Rotela Cañete, quién calificó al acto como un evento que fortalece la democracia, destacando la generosidad del gobernador Valdés para conformar la alianza de 31 partidos que permitan que los correntinos estemos embarcados en un proyecto de desarrollo, inclusión con justicia e igualdad.



Con posterioridad hizo uso de la palabra Any Pereyra quién encabeza la grilla de postulantes a la Cámara Baja provincial, destacando el proyecto político del que forma parte, poniendo en valor a participación de las mujeres en el mismo. Y poniendo en valor la calidad de la propuesta que encabeza Valdés que ha demostrado con hechos concretos que es exitoso y que eso se tiene que ratificar el 29 de agosto venidero.



Luego fue el turno de la presentación de los candidatos a Concejales, Miguel Angel Olivieri, Anselmo Ramírez, Víctor Zambón, Germán Sánchez, Patricia Fioravanti, Emiliano Meza y Antonela López.



En representación de los mismos hizo uso de la palabra Miguel Angel Olivieri, candidato en primer lugar y actual intendente de la localidad. Quién destacó el rol de los Gobiernos Locales, destacando el avance y el desarrollo que se ha alcanzado en estos últimos años, en especial con el apoyo del Gobernador Gustavo Valdés valorizando cada obra en los barrios, en el ejido urbano y el acceso algo tan sentido para toda la comunidad. Destacando que cada obra tiene su valor, y vamos en pos de consolidar esta propuesta, con Álvarez al frente del municipio y con Valdés en la Gobernación.



El acto avanzó con la presentación del candidato a vice intendente Sergio Paniagua, quien expresó: “Buenas noches a la juventud maravillosa de cada uno de los partidos, que conforman la alianza, a señor Gobernador”, al que consideró un amigo de Monte Caseros. Puso de relieve que viniendo del peronismo, tiene la certeza que está en el proyecto ´político indicado, en el que se encontró la unidad en medio de una conjunción de partidos de diferentes visiones. Asimismo puso de relieve que el trabajo se simplifica con un gobernador como Gustavo Valdés cuya forma de gobernar genera esperanza a todos los correntinos.



Uno de los momentos más esperados se concretó con la presentación del candidato a intendente Juan Carlos Alvarez, que fue recibido con una gran ovación por parte de los presentes.



Quien al dirigirse a los presentes expresó: “Estoy orgulloso de ser parte de este equipo exitoso, que aquí encabeza Miguel Olivieri y a nivel provincial Gustavo Valdés y que desde el 10 de diciembre próximo, vamos a sumarnos desde la intendencia, para mostrar todo lo que se ha hecho en la localidad, tenemos mucho que mostrar y vamos seguir haciendo mucho más para que los cacereños viva mucho mejor”.



Alvarez puso de relieve el apoyo del Gobernador Valdés, a quién agradeció el haber podido formar parte de su equipo los dos primeros años, y sobre todo por su apoyo a cada localidad del interior de la provincia y es especial a Monte Caseros localidad a la que ayudó a ser cada vez mejor y dar más y mejores oportunidades a su población. Sosteniendo que estaba seguro del triunfo a nivel local y provincial el próximo 29 de agosto.



Seguidamente se concretó el saludo del candidato a vicegobernador Pedro Braillard.







Gustavo Valdés





El candidato a Gobernador que cerró la lista de oradores, puso de relieve la participación de mujeres y hombres jóvenes en las listas, es decir en los “puestos de trabajo en nuestro equipo”, sostuvo-



También destacó al ex intendente Olivieri, al expresar: “Me acuerdo hace ocho años, cuando yo era candidato a ser diputado Nacional, y Olivieri a quién no conocía, se postulaba a Intendente y prometía cambiar Monte Caseros y hoy les digo, que lo hizo, y puedo afirmar que ha sido el mejor intendente de la Provincia”.



Agregando: “Y yo también tenía un sueño, allá por el 83, cuando militábamos para fortalecer a propuesta de Raúl Alfonsín, quería ser diputado provincial, y militábamos y en Ituzaingó se hizo la represa y nos decían que iba a cambiar Ituzaingó, y cambio y también se hizo la de Salto Grande en esta zona, y empezó la lucha para que nos reconozcan las regalías, ya que se usan a nuestros territorios, que indican que también merecemos lograr los beneficios en igualdad a Entre Ríos y Misiones y desde que llegamos al Gobierno estamos logrando las regalías de Salto Grande, para que se desarrolle, crezca y tenga las obras que su población merece Monte Caseros”.



Valdés puso de relieve, el nivel de formación que hay en Monte Caseros, con propuestas de formación de nivel terciario, lo que no se da en muchos lugares y eso todo gracias en parte al aporte de otra Casereña como es Susana Nugara. Y eso mejorar y generar oportunidades.



Asimismo detalló distintas obras hechas en la localidad y anunció la licitación de las obras del Hospital de Monte Caseros para fortalecer la atención sanitaria de la zona y no tener que depender del traslado a la Capital.



También dio cuenta del fuerte aporte fiscal que la provincia lleva adelante para crear las condiciones de generar empleo, detallando las empresas que se instalaron, poniendo el acento en la inversión que hubo que hacer para tener un buen sistema de provisión de energía, la llegada del Gas y lo que esto significa, agregando: “El empleo no se genera por magia, hay que trabajar e invertir, vamos a concretar el parque industrial, y vamos a seguir invertiendo para generar empleo de calidad”.



El mandatario expuso también el valor de la correcta administración de la planificación y el trabajo con sus pares de la zona, para luchar contra al desarrollo del país central en desmedro de la zona norte”.



También referencia al gasto en el hospital de Campaña, para que cada correntino se atienda sin costo en igualdad de condiciones contra la Pandemia.



Finalmente Valdés, pidió que la comunidad confíe en su equipo, en Olivieri, en Alvarez, en los candidatos de ECo+Vamos Corrientes. Para hacer de Caseros un lugar donde impere el desarrollo el crecimiento y donde la población tenga oportunidades con equidad, y en la Provincia para fortalecer esta propuesta de innovación, desarrollo, crecimiento, inclusión y oportunidades que promueve la alianza.