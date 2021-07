La agenda de Argentina en los Juegos Olímpicos: calendario, fixture y horarios

Lunes, 19 de julio de 2021

El día a día de nuestros representantes en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se desarrollarán del 23 de julio al 8 de agosto.



Del 23 de julio al 8 de agosto se desarrollarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se debían haber realizado el año pasado pero se postergaron por la pandemia de coronavirus. Argentina estará representada por 177 deportistas y la mayoría de nuestros compatriotas ya conoce el momento en el que se presentarán en la capital japonesa. Repasá la agenda.







La actividad del jueves 22 de julio





07.30 Fútbol masculino: Argentina vs. Australia (Grupo C)



La actividad del viernes 23 de julio



08.00 Ceremonia de apertura

20.30 Tiro: Fernanda Russo / clasificación carabina 10m

21.00 Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes y Gastón Alto / fase preliminar

22.00 Voley de playa: Azaad/Capogrosso vs Alison/Alvaro F. (BRA)

22.15 Taekwondo masculino: Lucas Guzmán / Ronda 16 -58kg

22.40 Handball masculino: Argentina vs. Francia

22.50 Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / scull doble ligero

23.00 Judo femenino: Paula Pareto / Eliminatorias -48kg

23.00 Voley de playa: Gallay/Pereyra vs Agatha/Duda (BRA)

23.00 Ciclismo en ruta: Eduardo Sepúlveda

La actividad del sábado 24 de julio



00.00 Boxeo: Mirco Cuello - preliminares peso pluma

00.15 Hockey masculino: Argentina vs. España

02.20 Vóley masculino: Argentina vs. Rusia

07.00 Boxeo masculino: Brian Arregui / Preliminares 63-69 kg

08.30 Natación: Virginia Bardach / Eliminatorias 400 medley

19.00 Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 1 y 2

21.00 Tiro: Melisa Gil y Federico Gil / Skeet

22.00 Gimnasia artística femenina: Abigail Magistrati / clasificación

23.00 Vóley femenino: Argentina vs. Estados Unidos

Russo Fernanda entrevista

La actividad del domingo 25 de julio



00.05 RS:X masculino: Francisco Saubidet / carrera 01

00.05Laser radial: Lucía Falasca / carrera 01

00.05 RS:X - windsurf masculino / carrera 02

00.05 Laser radial / carrera 02

00.05 RS:X - windsurf masculino / carrera 03

00.15 Hockey femenino: Argentina vs. Nueva Zelanda

02.35 Laser: Francisco Guaragna / carrera 01

03.05 RS:X - femenino: Celia Tejerina / carrera 01

03.05 Laser / carrera 02

03.05 RS:X femenino / carrera 02

03.05 RS:X femenino / carrera 03

03.10 Gimnasia artística femenina: Abigail Magistrati / clasificación

04.30 Fútbol masculino: Argentina vs. Egipto

07.00 Hockey masculino: Argentina vs. Japón

07.59 Natación femenina: Julia Sebastián / Eliminatorias 100m pecho

08.20 Gimnasia artística femenina: Abigail Magistrati / clasificación

08.39 Natación femenina: Delfina Pignatiello / Eliminatorias 400 libre

19.00 Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 3

21.00 Esgrima femenino: Belén Pérez Maurice / Sable tabla de 64

22.00 Tiro: Melisa Gil y Federico Gil / Skeet

22.30 Rugby Seven: Argentina vs Australia

22.40 Handball masculino: Argentina vs. Alemania



La actividad del lunes 26 de julio



00:05 Laser / carrera 03

00.05 RS:X – femenino / carrera 04

00.05 RS:X – femenino / carrera 05

00.05 Laser / carrera 04

00.05 RS:X – femenino / carrera 06

00.36 Boxeo: Francisco Verón / Preliminares peso medio

01.40 Básquet masculino: Argentina vs. Eslovenia

02.35 Laser radial / carrera 03

03.05 RS:X – masculino / carrera 04

03.05 Laser radial / carrera 04

03.05 RS:X – masculino / carrera 05

03.05 RS:X – windsurf / carrera 06

05.00 Boxeo: Ramón Quiroga / Preliminares peso mosca

05.30 Rugby Seven: Argentina vs Nueva Zelanda

07.00 Hockey femenino: Argentina vs. España

08.32 Natación femenina: Delfina Pignatiello / Eliminatorias 1500m

09.30 Vóley masculino: Argentina vs. Brasil

18.30 Triatlón femenino: Romina Biagioli

21.00 Vóley femenino: Argentina vs. Rusia

21.30 Hockey masculino: Argentina vs. Australia

22.00 Rugby Seven: Argentina vs Corea del Sur

23.00 Judo Masculino: Emmanuel Lucenti / Eliminatorias -81kg

23.00 Voley de playa: Gallay/Pereyra vs Bansley/Brandie (CAN)



La actividad del martes 27 de julio



00:05 Laser radial / carrera 05

00.05 49er FX- Sol Branz y Victoria Travascio / carrera 01

00.15 Laser - carrera 05

00.15 49er FX / carrera 02

01.00 Boxeo femenino: Dayana Sánchez / Preliminares 57-60 kg

01.05 Finn - Facundo Olezza / carrera 01

01.05 Laser radial / Carrera 06

01.05 Laser / Carrera 06

01.05 49er FX / Carrera 03

01.05 Finn / Carrera 02

03.00 Ciclismo de montaña: Sofía Gómez Villafañe

09.00 Voley de playa: Azaad/Capogrosso vs Brouwer/Meeuwsen (NED)

23.30 Ciclismo en ruta: Eduardo Sepúlveda / Contrarreloj



Delfina Pignatiello

La actividad del miércoles 28 de julio





00:05 RS:X – masculino / Carrera 07

00:05 Finn / Carrera 03

00:15 RS:X – femenino / Carrera 07

00.15 RS:X - masculino / Carrera 08

00.15 RS:X –femenino / Carrera 08

00.15 Finn - Carrera 04

00.15 RS:X – masculino / Carrera 09

00.15 RS:X – femenino / Carrera 09

01.47 Canotaje slalom: Lucas Rossi / Eliminatorias K1

02.00 Ciclismo ruta: Eduardo Sepúlveda / Contrarreloj

02.20 Vóley masculino: Argentina vs. Francia

02:35 Nacra 17: Santiago Lange y Cecilia Carranza / Carrera 01

02:50 470 femenino: Belén Tavella y Lourdes Hartkopf / carrera 01

02:50 49er FX femenino- / carrera 04

02-50 Nacra 17 - Carrera 02

02.50 49er FX femenino / Carrera 05

02.50 470 / Carrera 02

02.50 Nacra 17 / Carrera 03

02.50 49er FX femenino / carrera 06

04.00 Handball masculino: Argentina vs. Noruega

07.00 Hockey femenino: Argentina vs. República Popular de China

07.52 Natación femenina: Julia Sebastián / Eliminatorias 200m pecho

08.00 Fútbol masculino: Argentina vs. España

08.00 Voley de playa: Gallay/Pereyra vs Wang/X.Y. Xia (CHN)

21.00 Vóley femenino: Argentina vs. Italia

21.30 Hockey masculino: Argentina vs. India

22.00 BMX Racing: Exequiel Torres / Cuartos de final

23.00 Voley de playa: Azaad/Capogrosso vs Lucena/Dalhausser (USA)

La actividad del jueves 29 de julio



00:05 Laser / carrera 07

00:05 470 / carrera 03

00:05 Nacra 17 / carrera 04

00:15 Laser radial / carrera 07

00.15 Nacra 17 / carrera 05

01:05 RS:X – femenino / carrera 10

01.05 Laser masculino / carrera 08

01.05 470 femenino / carrera 04

01.05 Laser radial /carrera 08

01.05 RS:X – femenino / carrera 11

01.05 Nacra 17 / carrera 06

02:35 Finn / carrera 05

02.35 RS:X – femenino / carrera 12

03:20 RS:X – masculino / carrera 10

03.20 Finn / carrera 06

03.20 RS:X – masculino / carrera 11

03.20 RS:X – masculino / carrera 12

07.02 Natación Femenina: Delfina Pignatiello / Eliminatorias 800m

07.50 Natación masculina: Santiago Grassi / Eliminatorias 100m Mariposa

08.00 Voley de playa: Gallay/Pereyra vs Wang/X.Y. Xia (CHN)

08.30 Hockey femenino: Argentina vs. Japón

09.00 Básquet masculino: Argentina vs. España

21.00 Handball masculino: Argentina vs. Brasil

La actividad del viernes 30 de julio



00:05 Laser radial – femenino / carrera 09

00:15 470 femenino / carrera 05

00.15 Laser radial / carrera 10

00.15 470 – femenino / carrera 06

02:35 Laser masculino / carrera 09

02:50 49er FX – femenino / carrera 07

02.50 49er FX - femenino, carrera 08

02.50 Laser – masculino / carrera 10

02.50 49er FX – femenino / carrera 09

04.20 Vóley masculino: Argentina vs. Túnez

07.00 Hockey masculino: Argentina vs. Nueva Zelanda

07.02 Natación masculino: Santiago Grassi / 50 metros

21.40 Atletismo: Germán Chiaraviglio / Clasificación salto con garrocha

23.30 Hockey femenino: Argentina vs. Australia



La actividad del sábado 31 de julio



00:05 Finn - masculino / carrera 07

00:05 49er FX – femenino / carrera 10

00:05 Nacra 17 / carrera 07

00.05 49er FX – femenino / carrera 11

00.05 Nacra 17 / Carrera 08

00.05 Finn - masculino / carrera 08

00.05 49er FX – femenino / carrera 12

00.05 Nacra 17 / carrera 09

02.20 Vóley femenino: Argentina vs. Turquía

02:33 RS:X – femenino / carrera por la medalla

03:33 RS:X – masculino / carrera por la medalla

21.40 Atletismo: Belen Cassetta / 3.000 con obstáculos – clasificación



Argentina Francia voley



La actividad del domingo 1° de agosto



00:05 470 – femenino / carrera 07

00:05 Nacra 17 / carrera 10

00:15 Nacra 17 / carrera 11

00.15 470 – femenino / carrera 08

00.15 Nacra 17 / carrera 12

01.40 Básquet masculino: Argentina vs. Japón

02.15 Handball masculino: Argentina vs. España

02:33 Laser / carrera por la medalla

03:05 Finn masculino / carrera 09

03:33 Laser radial – femenino / carrera por la medalla

03.33 Finn - masculino / carrera 10

09.40 Vóley masculino: Argentina vs. Estados Unidos

20.30 Tiro: Alexis Eberhardt / carabina en tres posiciones 50m

21.30 Canotaje: Brenda Rojas / Eliminatorias K1 200m

22.21 Canotaje: Agustín Vernice / Eliminatorias K1 1000



La actividad del lunes 2 de agosto



00:05 470 – femenino / carrera 09

00.05 470 – femenino / carrera 10

02:33 49er FX – femenino / carrera por la medalla

04.20 Vóley femenino: Argentina vs. China



La actividad del martes 3 de agosto



02:33 Finn - masculino / carrera por la medalla

03:33 Nacra 17 / carrera por la medalla

07.00 Equitación: José Larocca / Clasificación individual

18.30 Natación de aguas abiertas: Cecilia Biagioli / 10 km maratón de natación

19.30 Golf: Magdalena Simmermacher / Ronda 1

21.30 Canotaje: Rubén Rézola / Eliminatorias K1 200m



La actividad del miércoles 4 de agosto



03:33 470 – femenino / carrera por la medalla

19.30 Golf: Magdalena Simmermacher / Ronda 2



La actividad del jueves 5 de agosto



04.30 Pentatlón moderno: Sergio Alí Villamayor – Esgrima

19.30 Golf: Magdalena Simmermacher / Ronda 3

23.00 Lucha masculina: Agustín Destribats / octavos de final 65kg



La actividad del viernes 6 de agosto



07.00 Equitación: Argentina / Clasificación individual

19.00 Maratón femenino: Marcela Gómez

19.30 Golf: Magdalena Simmermacher / Ronda 4



La actividad del sábado 7 de agosto



02.30 Pentatlón moderno: Sergio Alí Villamayor – Natación

03.45 Pentatlón moderno: Sergio Alí Villamayor – Ronda adicional de esgrima

05.15 Pentatlón moderno: Sergio Alí Villamayor – Salto

19.00 Maratón masculino: Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz

07.30 Pentatlón moderno: Sergio Alí Villamayor – Laser run



La actividad del domingo 8 de agosto



08.00 Ceremonia de clausura