Con fuerte apoyo a la gestión municipal, Valdés llamó a "seguir trabajando juntos"

Sábado, 17 de julio de 2021

El intendente y el vice de la capital, Eduardo Tassano y Emilio Lanari, encabezaron la presentación de candidatos a concejales del frente ECO + Vamos Corrientes. Con el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés, enfatizaron en la necesidad de “seguir trabajando juntos, provincia y municipio”.







Entre los temas destacados, se hizo hincapié en la pluralidad de la alianza oficialista, conformada por 31 partidos, y el trabajo articulado entre ambos gobiernos. Resaltaron las obras encaradas en conjunto como el plan hídrico, el recambio por lámparas LED de un tercio de las luminarias de la ciudad y el mejoramiento de 2.000 cuadras con ripio y cordón cuneta, que aseguraron que serán asfaltadas en los próximos cuatro años.



También señalaron las tareas de modernización del Estado municipal, el pase a planta de 400 empleados municipales y la previsión de otros 400 antes de fin de año, y el rol fundamental del sistema de atención primaria de la salud durante la pandemia.



En el acto, con público reducido pero transmitido a través de las redes sociales, hicieron uso de la palabra los tres primeros candidatos de la lista, además del senador nacional y candidato a vicegobernador Pedro Braillard Poccard.





La primera en dirigirse fue la concejala y candidata en tercer término para su reeleción, Mercedes Mestres (PRO), quien resaltó el espacio participación y diversidad dentro del frente oficialista. “Encontramos en ECO + Vamos Corrientes una oportunidad de acción, venimos a dar pasión y frescura a esta alianza, la más grande de la historia”, refirió.



Por su parte, la subsecretaria de Modernización y segunda candidata a concejala, Gabriela Gaúna (CC-ARI), también hizo foco en la representación de jóvenes en la gestión municipal y el compromiso con la lucha contra las desigualdades de género. “Esa búsqueda permanente de mayor igualdad y oportunidades es el principal compromiso que tenemos que asumir y ya veo en este equipo”, expresó la funcionaria.



Finalmente, el primer candidato, Héctor Torres (UCR), remarcó la necesidad de trabajar para la inclusión de “los excluidos por la pandemia”, y de otros sectores. “Vamos a trabajar también en la inclusión de la diversidad de género, para que personas trans y grupos marginados tengan oportunidad de inclusión laboral”, aseguró el candidato.



Luego fue el turno del viceintendente Emilio Lanari, quien destacó la combinación de “juventud y experiencia” en la conformación del gabinete municipal hace cuatro años. “Algunos les decían jardín de infantes”, apuntó, y enseguida resaltó que es “un equipo de dirigentes importantísimo que seguramente va a tener un protagonismo fundamental en la política de Corrientes y de la Nación. Lo hemos hecho juntos”, remarcó.







También repasó las intervenciones de mejoramiento en barrios como La Chola, Virgen de los Dolores y Bañado Norte y Montaña, donde concluyeron el plan de viviendas para empleados municipales, además de la continuidad y expansión del proyecto urbanístico de Santa Catalina. También destacó el fortalecimiento de las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) y de las ferias de emprendedores “no solo en el centro, sino en todos los barrios de la ciudad”.



A su vez, candidato a vicegobernador Perdro Braillard Poccard volvió a ponderar el trabajo conjunto entre ambos gobiernos. “El esfuerzo enorme de la municipalidad y el que brinda la provincia es la síntesis que hoy se presenta a la ciudadanía como una opción y que estoy seguro que van a acompañar de manera contundente”, aseveró el senador nacional y compañero de fórmula de Valdés.





El intendente Eduardo Tassano, por su parte, comenzó agradeciendo a su equipo, a los “jóvenes y a los de trayectoria”, y en especial a su compañero de fórmula y colega, Emilio Lanari.



“Hemos compartido carrera en el deporte, en la salud, hemos salvado muchas vidas y promovido juntos una amistad que nos puso en este lugar y en este momento como lo que somos, servidores públicos”, manifestó Tassano.



En su repaso de gestión, destacó los avances del plan hídrico planteado hace cuatro años con el cual se desobstruyó el 71 % de los 120 kilómetros de desagües pluviales, aseguró el intendente. “Todo eso hace que hoy la ciudad esté mucho más preparada y que ante una gran lluvia no se paralice, no tengamos evacuados y que en dos o tres horas recupere su ritmo”, indicó.



También puntualizó en el plan referido al medio ambiente. “Integramos la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, presentamos un plan de acción que fue premiado y en base a eso hicimos los puntos verde, vamos a comenzar en breve la recolección diferenciada y tenemos un plan de forestación”, aseguró el intendente, y remarcó además la creación de la reserva natural de bosque rivereño en Santa Catalina, “una de las pocas del país”.



“Queremos ser una ciudad de desarrollo con nuestro parque industrial. Somos la capital de esa provincia pujante que está llevando adelante Gustavo, queremos estar a la altura de eso”, manifestó el intendente.





Finalmente, el último orador fue el gobernador Gustavo Valdés, quien comenzó recordando su paso como concejal de la capital y lo difícil que es gobernar la ciudad capital. “En la campaña anterior decíamos que veníamos con Tassano a trabajar juntos, y ese slogan pasó inadvertido, como si fuera solo de campaña. Nosotros lo veníamos a decir en serio”, expresó el mandatario.



Agradeció además al ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, por la creación de la dirección de Vialidad Urbana, con la que se encararon las mejoras en calles de la capital.



Destacó el sistema de salud municipal y prometió que remozarán todas las SAPS de la ciudad en los próximos cuatro años. Resaltó también el trabajo de los centros de desarrollo infantil Mitaí Roga, “que sirven para que hombres y mujeres tengan el apoyo para insertarse en el mercado laboral”.



También se refirió a los desafíos de la pandemia y resaltó el trabajo de los empleados municipales en ese contexto. “Hubo miedo, pánico, pero ahí estaban no solo médicos, enfermeros, choferes, hisopadores, sino también los empleados municipales en los espacios verdes poniéndole el pecho y el hombro, y tenemos que agradecer a cada uno”, expresó Valdés.



Con todo, pidió el acompañamiento de la ciudadanía para la fórmula de Tassano y Lanari el próximo 29 de agosto y llamó a los demás candidatos y militantes a “poner a la ciudadanía por delante de los partidos”.



“Sigan empujando, trabajando, somos la esperanza de muchos. Si lo hacemos con fuerza, con confianza, nos vamos a decir que tengamos muchos años más de trabajo en conjunto”, cerró el gobernador.