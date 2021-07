Confirmaron condena a delincuentes por robo bajo la modalidad “hombre araña”

Viernes, 16 de julio de 2021

Ramón Cáceres y Luis Sánchez recibieron la pena de 5 años de prisión por el delito de robo agravado por escalamiento y en grado de tentativa. El hecho ocurrió en septiembre de 2013 en la ciudad fronteriza.





El Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo del Tribunal Oral Penal de Paso de los Libres que condenó a dos hombres a cinco años de prisión por el delito de “robo agravado por el escalamiento y la efracción en grado de tentativa”.



En julio de 2019, el Tribunal Oral y Penal (hoy Tribunal de Juicio) conformado por los doctores Marcelo Fleitas, Marcelo Pardo y Gustavo Ifran, de manera unánime, los encontró penalmente responsables del delito de “robo agravado por el escalamiento y la efracción en grado de tentativa”, condenándolos a la pena de cinco años de prisión. La defensa de Ramón Cáceres apeló la medida dispuesta por el TOP, ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, precisó el portal de noticias Confirmado.



En sus argumentos expresó que “la resolución del tribunal es arbitraria y carente de razonabilidad en torno al monto de la pena que fuera establecida en la condena, por cuanto la sentencia en ese tópico no contempla las condiciones personales de su asistido, tal así que al emitir las conclusiones finales explicó detenidamente las circunstancias particulares que consideraba como atenuantes y que debían ser tenidas en cuenta por el tribunal de sentencia. Es así que se pidió al tribunal que tenga en cuenta que su defendido tiene a su cargo varios hijos, es sostén de familia, lo perjudica enormemente el hecho de tener que afrontar una pena que no pueda ser cumplida en forma condicional, cuando en realidad el tribunal tenía una escala penal gradual de entre 2 y 5 años para elegir, optando por la pena máxima solicitada por la vindicta pública (acción de reclamar el castigo de un culpable para que sirva de ejemplo)”.



Por su lado, el STJ resolvió por unanimidad rechazar el planteo formulado por la defensa de Cáceres.





En septiembre del 2013, dos hombres, Ramón Cáceres y Luis Sánchez, en cumplimiento de un plan delictivo previo para apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos, se dirigieron a un domicilio habitado por una señora mayor, ubicado en calle Rivadavia 1600 de la ciudad fronteriza.



Los denominados “hombres arañas” escalaron hasta el techo del lugar, en horas de la madrugada, procediendo a fracturar las rejas del ventiluz del baño que se encuentra en el primer piso de la vivienda, rompiendo y sacando la mencionada reja.



Luego, uno de los imputados se dirigió al balcón que se halla enfrente de la vivienda, totalmente enrejado, donde intentó forzar su estructura de hierro en uno de los vértices con el propósito de ingresar por ese lugar al interior del domicilio, lo que fue advertido por una vecina del lugar, y por eso alertó telefónicamente a la autoridad policial, la que se constituyó en el lugar, frustrando así el despojo ilegítimo que se proponían realizar los encausados, resultando aprehendidos en flagrancia. En su poder fueron secuestrados varios elementos, tales como tres barrotes de hierro, un cuchillo, un aerosol (gas pimienta), un destornillador, un elemento eléctrico (picana eléctrica), un cable, un rollo de hilo de nylon, dos porciones de carne picada con veneno.



Uno de los testigos claves fue Juan Carlos Ayala, vecino del lugar. Ayala dijo ante el Tribunal que “esa noche, aproximadamente a las 3 de la mañana, estábamos con mi pareja y sentimos unos ruidos.





Entonces mi pareja se aproxima a la ventana que da bien sobre calle Rivadavia, para ver qué pasaba. Es en ese momento se da vuelta y me hace seña de que guardara silencio y me dice que están queriendo entrar en la casa de la vecina, violentando las rejas del primer piso”. El testigo aseguró que su pareja llamó a la policía y que “el patrullero llegó a los 15 minutos, sin sirena y sin luz. Mi domicilio tiene una entrada por el garaje, los agentes policiales entraron por el patio exterior, le dimos una escalera y ahí subieron y pudieron ver a dos personas que estaban sobre el techo, las que luego fueron apresadas”.