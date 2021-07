Valdés inauguró obras y entregó equipamiento al Hospital de Virasoro

Viernes, 16 de julio de 2021

Continuando su recorrido por la costa del río Uruguay, el gobernador Gustavo Valdés presidió este jueves la quinta etapa de obras del hospital Miguel Sussini de Gobernador Virasoro, junto a la entrega de aparatología para el mismo.



El nosocomio cuenta a partir de ahora con remozados quirófanos, sala de partos, sector de neonatología, unidad de terapia intensiva y estacionamiento, entre otros. En la oportunidad, el Mandatario destacó la labor del personal de salud a lo largo de la provincia, en su ardua lucha contra el Coronavirus.





El titular del Ejecutivo arribó este mediodía a las inmediaciones del mencionado centro de salud, donde fue recibido por el viceintendente local Darío González y el director del hospital, Horacio Ledesma Navajas.



Detalle de obras y equipamiento



En esta última etapa, se concretó la construcción a nuevo de quirófanos con sala de partos, área de recién nacidos , unidad de parto y recuperación, depósito y sanitarios, sector de neonatología, lactario, boxes para incubadora, área de cirugías, quirófanos y unidad de terapia intensiva , sector de limpieza y morgue , provisión e instalación de sala de gases medicinales, sector de internación con nueve salas, de enfermería, habitación para médicos , sector de infectología , sala de espera, consultorios: médico y externos, farmacia, traumatología, neurología y odontología; más construcción de veredas, rampas y estacionamiento para ambulancias.



Además, se hizo entrega de equipamientos para la funcionalidad de las flamantes instalaciones: lámparas cialíticas , mesa de cirugía y anestesia , arco en C, torre laparascópica con instrumental, electro bisturís, camas para la UTI, monitores multiparamétricos , bombas de infusión , respiradores, monitor fetal para el servicio de obstetricia, servocuna e incubadoras, muebles, heladeras , computadoras y estufas de esterilización, entre otros.



Gobernador Valdés



"Para mí es un orgullo en estos momentos difíciles venir a inaugurar estas obras de gran envergadura", expresó al comienzo de su alocución el gobernador.



También hizo alusión a que "nunca antes pasamos por estas situaciones y menos por una pandemia, que no sólo golpeó a la salud sino también a la economía y en ese contexto tuvimos que hacer un hospital para mil personas, para que todos podamos tener una atención hospitalaria mejor ante la situación".



También, Valdés enfatizó la labor desarrollada en el hospital de Campaña, expresando que "allí trabajan mil personas y generamos 400 unidades de terapia intensiva". "Aquí, en Virasoro cuentan con seis y antes de la pandemia en todo el interior había 140 UTI, y hemos podido generar un mayor número", detalló el mandatario.



"Para poder realizar estas acciones debemos tener un estado que pueda costear esos valores, y ésto hace de una gestión ordenada", indicó Valdés.



Luego, en otro orden de temas, sostuvo que "es un orgullo para los correntinos ver que Virasoro es una localidad pujante y apuesta a la producción y desarrollo" y agregó que "seguimos proyectando nuevas coberturas a la salud pública porque realmente estas etapas eran necesarias para no tener que estar yendo de esta importante ciudad a Posadas o a la Capital para ser atendidos".



Saludo a Cardozo



Por otra parte, Valdés expresó un cálido saludo al ministro de Salud Pública, que "en estos momentos atraviesa una situación difícil por el fallecimiento de su madre y está trabajando en silencio con total fuerza y voluntad".



Reconocimiento al personal de salud



Finalmente, Valdés resaltó y agradeció el desempeño de "los que trabajan a lo largo de la provincia en el área de salud con total compromiso y coraje e hicieron posible que estemos hoy como estamos".



Viceintendente González



Al hacer uso de la palabra, el vice intendente, Darío González expresó que "en esta quinta etapa se pueden ver los avances", en materia de infraestructura sanitaria, y en relación al acompañamiento por parte del Gobierno provincial para la concreción de estas acciones y "contribuir a que Virasoro siga creciendo y transformándose". "Sin salud y educación, una sociedad no se puede sostener", indicó.



En tanto, resaltó los trabajos mancomunados realizados para que el nosocomio cuente con los elementos adecuados para la atención de los virasoreños e instó a "seguir creciendo y continuar con los cuidados necesarios para salir de este difícil momento que estamos atravesando". Por otro lado, llamó a la sociedad a que se vacunen para "cuidar a los demás", en relación a la situación epidemiológica.



Director del Hospital y Luis Pérez



El titular del nosocomio local, manifestó su satisfacción por la quinta etapa “de una obra sin precedentes en nuestra región para brindar a nuestra comunidad un mejor servicio y mayor calidad en las prestaciones médicas”, a la vez que también destacó los elementos y la aparatología recibidas por parte de la Provincia.



“Esto demuestra el compromiso con los correntinos y una visión a futuro”, agregó el profesional expresando su agradecimiento al gobernador Valdés por su gestión.



Por su parte, el subsecretario de Salud, Luis Pérez, se refirió en la oportunidad a la ardua labor del personal de salud en la provincia, “que día a día trabajan para contrarrestar esta pandemia”.



Cabe remarcar que tras los discursos, el acto concluyó con el corte de cintas y recorrida por las nuevas instalaciones.



Presencias



Acompañaron, además, al gobernador Valdés, el senador nacional Pedro Braillard Pocard; el titular de Producción, Claudio Anselmo; la diputada Ana María Pereyra; el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni; su par de Justicia y de Desarrollo Social, Buenaventura Duarte y Adán Gaya; y el presbítero Omar Garro, quien bendijo las flamantes instalaciones.