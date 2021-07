Valdés inauguró mejoras urbanas en Alvear y ratificó su compromiso con la localidad

Viernes, 16 de julio de 2021

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este jueves 60 cuadras de iluminación led, 30 de cordón cuneta y 12 de enripiado, además de la iluminación de un estadio de fútbol.

También entregó subsidios a instituciones y bienes de capital del programa Emprendedores Somos Todos. El Mandatario compartió la jornada con el intendente local Miguel Ángel Salvarredy, a quien le ratificó en la oportunidad su compromiso de seguir apoyando al municipio con más obras de infraestructura y viviendas.







Primeramente, cerca de las 19, al arribar a Alvear, Valdés fue recibido por Salvarredy a la vera de la Ruta Nacional 14, donde a pocas cuadras del ingreso principal a la ciudad, inauguraron juntos 12 cuadras de enripiado y 30 cuadras de iluminación led del barrio Mitre.







Luego ambos y las autoridades que lo acompañaron se trasladaron hasta el barrio 10 de febrero, donde inauguraron 30 cuadras de cordón cuneta con iluminación led en esta misma extensión, sobre las calles General Paz, San Lorenzo y Lavalle. Y en este mismo barrio también inauguraron en la ocasión la iluminación de un estadio de fútbol, cuya construcción está finalizando y llevará el nombre de una joven deportista alvearense.







Finalmente los actos oficiales en Alvear culminaron en la sede municipal, donde se realizó la entrega de subsidios a instituciones y herramientas a emprendedores.







Palabras del Gobernador







Al dejar inauguradas 12 cuadras de ripio y 30 cuadras de iluminación led en el barrio Mitre de la localidad de Alvear el gobernador Gustavo Valdés dijo que “es un gusto estar nuevamente en Alvear porque cada vez que estamos acá siempre hay inauguraciones, novedades pero también nuevos compromisos y desafíos”.



Aseguró el mandatario que “nosotros tenemos una visión integral de la provincia de Corrientes, hemos caminado durante estos tres años y medio cada una de las localidades y esta debe ser la quinta o sexta vez que estoy en Alvear y tal vez sean más pero siempre asumimos el compromiso de estar en la costa del Uruguay; es el lugar conjuntamente con La Cruz que queda más lejos de Corrientes y nosotros queríamos hacernos visibles, que tenga representación, integración, que la inversión llegue a las ciudades más alejadas por eso hicimos un Plan Integral con el intendente, la viceintendente y la municipalidad para que nosotros tengamos obra pública y desarrollo”.







Valdés recordó que “uno de los primeros desafíos era la energía, sin dudas teníamos que tener en toda la zona una mejor distribución y que no sea cola de línea, esto quiere decir que pueda contar con energía eficiente para desarrollarnos y hoy podemos decir que hemos mejorado todo el tendido eléctrico y seguramente tendremos que seguir mejorando; hemos hecho 50 viviendas en Alvear y tenemos que trazarnos nuevos desafíos porque Alvear es una ciudad clave para la integración con el Brasil y ojalá que podamos concretar grandes sueños en Alvear y lo vamos a hacer paso a paso”.







Continuó Valdés enumerando acciones realizadas por el gobierno provincial, “en materia educativa, vamos a hacernos eco del pedido que nos hacen los vecinos referido a la Escuela que vamos a visitar y hacer un aporte significativo, porque la educación es fundamental para los pueblos; también hemos hecho avenidas, iluminación; cordón cuneta, clubes deportivos; ampliación de escuelas y tantas otras obras” sostuvo.







Por último resaltó que “esto lo pudimos hacer porque contamos con un equipo de trabajo, no con una persona, y estamos trazando nuevos desafíos hacia el futuro y venimos a renovar ese compromiso y lo hacemos con un equipo de trabajo, no con una persona, lo importante es el trabajo con vista a la gente y al desarrollo de nuestra comunidad”.







Acompañaron al gobernador el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Gerardo Cassani; el legislador nacional Pedro Braillard; la diputada provincial, Any Pereyra, la viceintendente, Karina Nazer; el presidente del concejo municipal; concejales y vecinos.







Leticia Alcaraz







La deportista y embajadora internacional de Rugby Leticia Alcaraz manifestó su gratitud y emoción por la visita del gobernador Gustavo Valdés a la ciudad de Alvear y puntualmente al estadio que lleva su nombre “Leticia Alcaraz” y que será destinado a la práctica del futbol femenino prioritariamente.







En el lugar, el gobernador y comitiva inauguraron la iluminación y supervisaron el avance de obras que darán al estadio condiciones para que la comunidad pueda practicar actividad deportiva.







Leticia Alcaraz expresó su orgullo porque hoy el estadio lleva su nombre gracias a su larga trayectoria en el deporte, en el futbol de salón; en la Selección Argentina de Rugby donde jugó 11 años y actualmente se desempeña como manager del Seleccionado Argentino de Rugby y ha trabajado a nivel provincial y nacional en temas vinculados al deporte.







Entrega de herramientas a emprendedores y subsidios a entidades







En la sede de la Municipalidad tuvo lugar la entrega de bienes de capital del programa Emprendedores Somos Todos.



Los beneficiarios fueron Galeano Yesica ( sillón lavacabezas); Alvarez Eliana Belén (máquina de bordar); Nuñez Gladis Ofelia (amoladora y fresadora) Gonzalez Susana Dominga (cocina industrial); Ledesma María Delia (sobadora); Segovia Silvia (lavacabezas); Falero María Rosa (cocina industrial) Benítez Rubén Darío (heladera exhibidora); Vargas Donato Ricardo (máquina hormigonera); Merlo Doralina Petrona (sobadora para pastas); Chamorro Silvia Liliana (sobadora industrial) y Aranda Clara (heladera exhibidora).







Por otra parte, recibieron aportes económicos la Escuela Agrotécnica José María Malussi ($50.000); la Junta Vecinal de Agua Potable ($1.220.266,67) y el sport Club Alvear ($250.000).







Intendente Salvarredy







El intendente, Miguel Angel Salvarredy expresó su satisfacción por la visita del gobernador Gustavo Valdés y por la jornada de inauguraciones para los alvearenses y por la entrega de herramientas a los emprendedores.







Subrayó el acompañamiento del gobierno provincial durante los tres años y medio con diversas obras que benefician y elevan la calidad de vida de los habitantes de Alvear como energía eléctrica, obra pública, viviendas, enripiado en zona rural y ayuda a los pequeños productores.







Sintentizó la visita del gobernador señalando que estuvimos en el Barrio Mitre donde inauguramos 30 cuadras de iluminación led y 12 cuadras de enripiado; también en otro barrio sobre la calle San Lorenzo inauguramos 30 cuadras de cordón cuneta más 30 cuadras de iluminación y visitamos el primer estadio de fútbol femenino que se llama “Leticia Alcaráz” en reconocimiento a una hija de nuestro pueblo que es embajadora de Corrientes y Argentina en el mundo.