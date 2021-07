ECO+ Vamos Corrientes presentó a sus candidatos en Alvear

Viernes, 16 de julio de 2021

El mandatario provincial que buscará su reelección el próximo 29 de Agosto, está llevando a cada rincón de Corrientes su proyecto de avanzar hacia la construcción de una provincia mejor, con más y mejor infraestructura, más moderna, una provincia que incluya a todos.





En la oportunidad fue el turno de Alvear localidad en la que Miguel Angel Salvarredy irá por su reelección como jefe comunal, un dirigente que garantiza profundizar y afianzar el modelo de gestión del actual mandatario. Valdés llegó a la localidad del interior provincial, tras completar una gira con inauguraciones y diferentes actividades oficiales en Virasoro, Santo Tomé y esta localidad, acompañado por su compañero de fórmula Pedro Braillard y los candidatos a cargos legislativos como Any Pereyra que encabeza la lista de postulantes a Diputados provinciales, Luis Colomarde actual intendente de la localidad de La Cruz y que también conforma la lista de la Cámara Baja, el presidente de la Cámara de Diputados, titular de ELi, uno de los partidos que conforman la alianza Eco+Vamos Corrientes, Pedro Cassani, Noel Breard senador provincial y candidato a su relección en segundo término.







Cumpliendo de manera estricta el protocolo sanitario vigente en la realización de actos públicos en el marco de pandemia, la alianza ECo+Vamos Corrientes, encabezado por el gobernador y candidato a su relección el próximo 29 de agosto, Gustavo Valdés, en el club Centenario de la localidad de Alvear concretó la presentación de los candidatos a nivel provincial y local. Miguel Angel Salvarredy actual jefe comunal de Alvear irá por su reelección acompañado por Karina Nazer que también es vice-intendente en la actualidad y los candidatos a concejales Sergio Miño, Ramona Alcaraz, Rodrigo Ríos, Luis Martínez, Camila Mazur, Hugo Pereira y Jessica Alvarenga.



Tras el saludo de los candidatos a integrar el Concejo Deliberante local, hizo uso de la palabra el candidato a diputado provincial, el intendente de la vecina localidad de La Cruz, Luis Colomarde.



Luis Colomarde



El postulante a la Cámara Baja de la Provincia, al hacer uso de la palabra agradeció a la Unión Cívica Radical, por haberle conferido el honor de dicha postulación, a la vez que destacó que el Gobierno de Gustavo Valdés fue el que logró un desarrollo impensado en la zona. Comprometiéndose a trabajar para que el nuevo Gobierno profundice su política de Desarrollo y Crecimiento, en igualdad de condiciones para todos los pueblos de la provincia.



Miguel Angel Salvarredy



A su turno el jefe comunal local y candidato a su reelección manifestó: “



“Al repasar la jornada de hoy con aperturas e inauguraciones, junto al gobernador Valdés. le decía que inauguramos sólo algo de todo lo que hay para inaugurar, porque no hay tiempo para hacerlo todo”, expresó el mismo.

El jefe comunal recordó además que “después de asumir como intendente, el Gobernador me expresó su deseo de ayudarle a Alvear y La Cruz, ´porque son de la costa del Uruguay y están olvidados´, lo que fue una emoción que nos diga eso”.

Continuando, el candidato alvearense se refirió a infraestructuras concretadas junto a Gustavo Valdés en un populoso barrio local, como el Mitre. “Las calles no se podían transitar y hoy tenemos iluminación con 450 columnas y cabezales led, mejorando en un 80por ciento las calles”, detalló.

Luego, Salvarredy destacó la gestión del mandatario provincial en materia energética, recordando que ante eventuales problemas en la comuna “hablamos con él y en un mes y medio solucionamos todo el problema y los vecinos tuvieron la energía que se merecen”.

En otro orden de temas, el intendente anfitrión rememoró intervenciones sobre la avenida Ejército, que tiene acceso a la Escuela agro técnica, a Arroyo Méndez, al PRIAR, y sala de primeros auxilios. Asimismo, recordó que se están construyendo 50 viviendas en la localidad, al igual que inauguraciones en infraestructura escolar junto al Gobernador como la escuela número 556, incendiada tiempo atrás.

El titular del municipio también destacó el apoyo del Gobierno de Corrientes para con los productores de Pancho Cué, quienes tienen la posibilidad de contar con gasoil gratuito y un tractor “como corresponde, con la crisis que estamos viviendo”.

“No hacemos campaña un mes antes, sino que trabajamos todo el año junto a los amigos”, expresó Salvarredy, remarcando que tanto funcionarios como legisladores provinciales “son amigos”, y por eso uno va con la confianza de traer cosas para Alvear a Corrientes, ya que no volvemos con las manos vacías”.

Siguiendo, el candidato de Eco+Vamos Corrientes manifestó que “así como en Corrientes se firmó una alianza histórica, acá en Alvear también lo haremos para que el pueblo vaya adelante”, subrayando la juventud en los candidatos a ediles locales.

“Con mucho orgullo estaremos trabajando en estos 45 días que nos quedan para que el 29 de agosto, nuestro gobernador junto con Pedro (Braillard Poccard) ganen sin ninguna duda”, dijo efusivo, a modo de epílogo, a la vez que vaticinó una nueva victoria en la comuna local. “Vamos a coronarnos y estar al servicio del pueblo”, cerró el intendente







Braillard Poccard



Pedro Braillard candidato a vice-gobernador de Gustavo Valdés. Expresó: “cuando tengo que salir en una campaña, ya sea porque me toca a ser candidato o acompaño a alguien, lo único que no me gustaría escuchar es que me digan ahora aparece, desde que empezamos esta campaña y las veces que hemos acompañado al gobernador a recorrer por acciones propias de gobierno, lo único que he escuchado es el reconocimiento, he observado también las acciones que desarrolla el Gobierno en Alvear, La Cruz y es extraordinario, eso es lo que queremos profundizar, hacer que cada correntino viva mejor y tenga oportunidad en su tierra. Este objetivo lo llevamos adelante en el medio de la lucha contra esta tragedia como es la pandemia”.



Agregando: “Vamos a seguir soñando en un futuro mejor, vamos a seguir luchando, y sin dudas cuando esta tragedia pase, vamos a ver los frutos del esfuerzo, que va generar que estemos mucho mejor”.







Gustavo Valdés



Finalmente el mandatario y candidato a su reelección Gustavo Valdés se dirigió a los presentes y a la ciudadanía por las distintas plataformas de comunicación, expresando:



“Cuando arrancamos la campaña, todos querían hablar de candidaturas y nosotros decíamos ya va llegar el momento, el tiempo, y hoy ya están develados los candidatos y los estamos presentando”, así inició su alocución el Gobernador al cerrar el acto de presentación de candidatos de la alianza que encabeza en Alvear.

En la misma sintonía Valdés, manifestó que “este espacio que componemos en Encuentro por Corrientes y que ahora le ponemos Vamos Corrientes, va a generar candidatos con hombres y mujeres que están acá y que muestran el compromiso para que Corrientes sea una Provincia mejor”.

Asimismo, valoró la calidad de los candidatos del espacio considerando que “hay incluso mejores que yo y que hoy nos están acompañando y escuchándonos porque este es un proyecto político que no se agota en un nombre y atrás mío vienen 1 millón 130 mil correntinos para trabajar, empujar y ponerle el pecho”.

“Cuando comenzamos la gestión trazamos tres ejes, pero nadie se esperaba que pasemos una pandemia, que viene cada 100 años. Pero cada vez estamos más cerca de salir y eso es seguro”, sostuvo en base a la situación epidemiológica.

Acto seguido, hizo mención a que "en este proceso se nos cayó la economía a pedazos, 10 puntos del producto bruto interno (PBI)".

Sumado a esto, el actual mandatario comparó que la situación es similar a la que se vivió en "el año 30, que nos golpeó tan fuerte a los argentinos y todavía la recordamos y pasaron ya 90 años".

Además recordó a los mil correntinos que perdieron la vida, como también a los 100 mil argentinos e hizo alusión a la concreción del Hospital de Campaña que "con esos médicos prestigiosos que tenemos en Corrientes, comenzamos a imaginar el escenario que venía y nos tocó gobernar, e igual salimos adelante".

"Desde la Legislatura declararon la emergencia sanitaria para que tengamos disponibilidad de todos los recursos y en tres meses inauguramos un hospital de Campaña que era ejemplo", continuó.

Asimismo, hizo mención a las críticas recibidas por la inversión de recursos en la infraestructura y agregó "fíjense si los hubiésemos tenido gobernando a ellos -por los que lo critican-, no se hubieran preparado y no hubieran invertido en salud pública".

Asimismo Valdés resaltó enfáticamente que "lo que me llena de orgullo es que cualquier ciudadano de Corrientes tuvo y tiene la mejor atención del sistema público, igual que cualquier funcionario del gobierno". "Eso es igualdad, que tengamos todos la misma oportunidad en los momentos difíciles ", añadió el Gobernador.



























También hizo referencia a acciones en conjunto en la que coincidió con el Gobierno Nacional, como es el aspecto vial expresando: “Somos agradecidos por la ruta 126 que une Sauce con Curuzú, pero le digo al presidente de la Nación que se equivoca cuando prohíbe la exportación de carne, porque los cupos terminan distribuidos entre los amigotes del poder y terminamos las provincias del norte marginadas”, sostuvo Valdés , en referencia a la cuestión que atañe a la ganadería.

Respecto a la actividad forestal, el mandatario dijo que “podemos producir mucho más madera, ya que se reactivó el ferrocarril con producción forestal, y tenemos que darle valor a la madera, como en Virasoro, Santo tomé, Santa Rosa; con parques industriales para darle potencia, o el puerto de Ituzaingó”.

“Tenemos que pensar en una Corrientes moderna, productiva, con educación pública y gratuita, que nos dé oportunidad para nuestros hijos, como lo hice yo en un pueblo del interior”, agregó el mismo, en el ámbito de la educación pública.

Respecto a la importancia de la modernidad, el mandatario consideró que “debemos generar desarrolladores 2.0”, destacando la labor de los docentes y padres en época de pandemia, desenvolviéndose con la tecnología a través de zoom. En este aspecto, Valdés recordó la creación de Telco, para llevar fibra óptica, “algo tan importante como la luz eléctrica en su tiempo”.

En alusión a un país y una provincia más fructíferos, el candidato a la reelección recordó al general Juan Domingo Perón, quien “decía que hay que trabajar y soñaba con una Argentina como Irigoyen: grande, del progreso, al lado del necesitado, del esfuerzo”.

Y en este contexto se refirió enfáticamente al público destinatario expresándole: “les quiero decir a los correntinos que nos den nuevamente su confianza”, ante los aplausos del auditorio y recibiendo un notorio respaldo.



Así concluyó la actividad en Alvear en medio de un clima de enorme confianza y enmarcado por el fuerte compromiso de redoblar esfuerzos para que Corrientes sea mejor.