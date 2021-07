Denunció que tres jóvenes la violaron en una fiesta clandestina

Jueves, 15 de julio de 2021

La joven es oriunda de Monte Caseros y se había trasladado a Mocoretá, donde asistió a un encuentro social realizado en un galpón.





En las últimas horas trascendió que una chica formalizó una denuncia en la comisaría de Monte Caseros. Dijo que fue violada por tres muchachos. A partir de esta instancia, se dio intervención a la Justicia que dispuso una serie de diligencias entre ellas examen médico y se espera realizar un relevamiento en el lugar donde habría ocurrido la agresión sexual.



De acuerdo al relato de la damnificada, domiciliada en Monte Caseros, en contacto con sus amistades en Mocoretá acordó concurrir a una fiesta clandestina que se organizó la semana pasada en un galpón de esa localidad.



En un momento de la fiesta, se dirigió al baño sola y antes de llegar a los sanitarios la interceptaron tres muchachos que la apartaron y cometieron el abuso.



No hay mayores detalles sobre el hecho por tratarse de un delito de instancia privada. No se sabe los motivos por el que decidió ir sola al baño. Además, no se sabe que pasó después de la violación y se desconocen las razones por las que decidió hacer la denuncia en Monte Caseros y no momentos después del ataque en Mocoretá. No se sabe si las amigas la auxiliaron. Los agresores serían de la zona de Mocoretá.