ECO+Vamos Corrientes presentó a sus candidatos en Ituzaingó

Jueves, 15 de julio de 2021

En su calidad de candidato a Gobernador por la coalición de 31 partidos que conforman Encuentro por Corrientes más Vamos Corrientes, Gustavo Valdés encabezó la presentación de candidatos en Ituzaingó.





Estuvo acompañado por su compañero de fórmula para las elecciones del próximo 29 de Agosto, Pedro Braillard Poccard y los candidatos a cargos legislativos, además de mostrarse ante la comunidad local, concretaron la presentación del candidato a la intendencia de la localidad Juan Pablo Valdés, junto a su vice y representantes al Concejo Deliberante.





El mandatario provincial que por la mañana cumplió una agenda oficial, afirmó que hay mucha confianza en lograr el triunfo en Ituzaingó y que durante el periodo de gestión que se avecina se logrará la industrialización y el desarrollo más importante de la historia de la localidad que alberga la represa de Yacyretá-Apipe.







Cumpliendo estrictamente el protocolo sanitario, en el salón de Eventos situado en Roca y Buenos Aires del ejido urbano, Gustavo Valdés encabezó la presentación de candidatos en su tierra natal Ituzaingó, acompañado por su compañero de fórmula y los postulantes a cargos legislativos, oportunidad en que presentó al candidato a la intendencia de la coalición Eco+VamosCorrientes, su hermano Juan Pablo Valdés, quien estuvo acompañado por el postulante a la vice-intendencia Emilio Nicolás y los cinco propuestos al Concejo Deliberante, Silvio Mara Romero, Luisa Ojeda, Lucio Galarza, María Valoy y Anita Avéndola respectivamente. En la ocasión Gustavo Valdés fue contundente, vaticinó el triunfo de su hermano Juan Pablo y afirmó que durante la gestión de este acompañado por el Gobierno Provincial, Ituzaingó logrará el desarrollo industrial más importante de su historia.



En la ocasión hicieron uso la palabra, los candidatos a concejales Silvio Mara Romero, Luisa Ojeda y por la Colectora, como también el candidato a vice-Intendente Emilio Nicolás, quienes coincidieron en el fuerte respaldo que le otorgó el gobernador Valdés a Ituzaingó, y que el tiempo que se viene se debe aprovechar para crecer y mejorar las condiciones de la población.



Juan Pablo Valdés



A su turno el candidato a Intendente Juan Pablo Valdés expresó: “Quiero empezar agradeciendo al señor Gobernador, a mi familia, a Pedro Braillard, a los legisladores y autoridades de toda la provincia que nos están acompañando, en este día tan importante para nosotros, que venimos a presentar nuestros candidatos, que van a representar al espacio Eco+Vamos Corrientes este 29 de agosto, quiero darles las gracias a todos los partidos que nos acompañan, puesto que hicimos un gran esfuerzo para unirnos, y a aquellos con lograron representatividad en los cargos electivos, pero que estoy seguro van a conformar con nosotros un gran equipo de trabajo y que vamos a partir del 10 de diciembre a iniciar el camino para concretar la Ituzaingó que siempre soñamos, un Ituzaingó grande que nos incluya a todos. Manolo, -Manuel Valdés su papá- y Octavio, fueron extraordinarios intendentes y ahora tenemos la suerte de tener un gobernador ituzaingueño, que la verdad, es un hombre que deja todo y trabaja y se sacrifica de sol a sol para que todos los correntinos estén mejor. Nos ha dejado la vara muy, muy alta, y vamos a poner todo de nosotros para estar a nivel de tu gestión, muchas gracias Gustavo por tu esfuerzo y confianza. Quiero decirles también que nosotros no venimos a dividir, sino que venimos a unir, queremos a todos los Ituzaingueños unidos, queremos un Ituzaingó fuerte, sano, ordenado y que estemos convencidos que podemos y tenemos que estar mejor y que debemos hacerlos juntos, porque el 10 de diciembre vamos a estar asumiendo y llegando la a intendencia. Nosotros queremos gobernar con todos y para todos, con todas las personas que quieran un Ituzaingó diferente, donde podamos ser escuchados, donde podamos ir a la municipalidad y que la municipalidad sea una herramienta para todos los vecinos y para todos los ituzangueños que tengamos un problema, que necesitemos solucionar, ese va ser el rumbo y el lema de la gestión va ser en que podemos ayudarte. Ese va la acción de toda la gestión, por eso queremos convocar a toda la militancia, a todas las personas que estén dispuestas a soñar el sueño que nosotros tenemos, por eso queremos ir a cada vecino con un mensaje de esperanza, con optimismo, a decirles que juntos vamos trabajar desde el primer día por el Ituzaingó que soñamos y que queremos.



Any Pereyra y Noel Breard



En la oportunidad también hicieron uso de la palabra los candidatos a diputada provincial y senador respectivamente, Any Pereyra y Noel Breard, quienes delinearon el trabajo y la estrategia desde el ámbito legislativo para apuntalar el proyecto de desarrollo que encabeza Gustavo Valdés.



Braillard Poccard



A su turno, el candidato a vice-gobernador Pedro Braillard, brindó su apoyo a los candidatos locales, y puso de relieve que viene un tiempo de mucho trabajo y creatividad, para superar este marco de pandemia. “Estoy convencido que Gustavo Valdés va a ser nuevamente Gobernador, por todo lo que ha hecho, tanto en la Pandemia, como en la gestión, hay una oportunidad histórica y yo estoy para hacer mi aporte, desde el lugar que me han brindado. Tenemos que valorar lo que se ha hecho, darles valor a las cuestiones importantes, como es la paz social y la agenda de futuro entre otras tantas cosas. Por eso quiero ratificar mi compromiso y aporte con toda la fuerza que tengo para que Corrientes avance hacia el futuro de crecimiento y desarrollo y mejor calidad d de vida para los habitantes”.



Gustavo Valdés



El gobernador Gustavo Valdés, fue el encargado de cerrar el acto de presentación de candidatos de la coalición que encabeza, Eco+Cambiemos, que confrontará en el acto electoral del próximo 29 de Agosto.



Quien entre oros conceptos expresó: “Quiero hacer referencia a una anécdota de un viejo dirigente político Justicialista, Florencio Tenev que decía que en la Carrera de un dirigente político a lo largo del tiempo atesora profundas heridas y cicatrices, que le infringen los adversarios en la lucha política, que uno las lleva con orgullo como símbolo a lo largo de un tiempo, pero también vemos que en la espalda tenemos cicatrices de algunos arañones de heridas que dejan los amigos, y esa son las heridas que nos duelen, pero no importa ituzaingueños, levantémonos y sigamos trabajando por nuestro futuro, nosotros estamos en política para cambiar el futuro, para transformar el futuro, nosotros decíamos que como puede ser que se haya construido en nuestro suelo la represa de la entidad Binacional-, que en un tiempo se llamó Yacyretá-Apipé y después desapareció no sé porque Apipé y después desparecieron los límites históricos de Ituzaingó y de la Provincia de Corrientes, y nosotros venimos hoy a decirles que cuando tenemos la oportunidad de gobernar tenemos que dejarle a Ituzaingó y este suelo querido los mejor , lo mejor a los que van habitar este suelo y que podamos vivir en paz en armonía y en desarrollo. Hemos hecho mucho en este tiempo, hemos trabajado intensamente, y vengo a presentarle a equipos que me van a acompañar en este tiempo, que son hombres y mujeres de distintos partidos políticos, radicales, peronistas, liberales, autonomistas, del Pro de partidos nuevos, algunos no están representados en las listas, pero con quienes vamos a trabajar juntos, vamos a estar desarrollando las acciones para consolidar nuestra propuesta y para mejorar nuestras acciones a futuro”



Agregando: “no nos tocaron momentos sencillos para gobernar, nadie se hubiera imaginado que íbamos a estar en un contexto de Pandemia, gracias a dios pudimos ver la situación y pudimos construir un hospital de Campaña, lo hicimos en el Hogar Escuela y lo denominamos Hospital de Campaña, hicimos una inversión enorme, cuando empezamos teníamos 140 respiradores entre público y privado, construimos en ese lugar 300 unidades de Terapia Intensiva juntas, invertimos en ese lugar 600 millones por mes, para atender a todos los correntinos, es la inversión más grande en materia sanitaria de la Provincia, y todo en un contexto de muchas dificultades económicas a nivel nacional”.



El mandatario también puso el acento en las dificultades que genera el deterioro que sufrió la representación política de la provincia, lo que conspira para que Corrientes obtenga en igualdad de condiciones los beneficios que necesitamos para encarar con mayor firmeza el progreso.



Destacó el trabajo incansable con las otras provincias del Norte Grande, para terminar con las asimetrías que perjudican a la región y que profundizan las diferencias con las provincias centrales.



Finalmente sostuvo, vamos a seguir con el esfuerzo y el trabajo para ayudar de manera federal, a todas las localidades de la provincia, hemos hecho muchas obras en Ituzaingó, las regalías de Yacyretá van a ser el instrumento para encarar la transformación que necesita la localidad y lo vamos a hacer con decisión, con Juan Pablo y Emilio y todo su equipo, vamos a trabajar con todos, vamos a concretar acá en Ituzaingó el triunfo que se requiere para transformarla en la ciudad que todos queremos y concretar el desarrollo más importante de su historia”