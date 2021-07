“La gestión de Valdés logró multiplicar por diez la superficie de parques industriales”

Jueves, 15 de julio de 2021

Lo dijo el titular del Ministerio de Industria de la Provincia, Raúl Schiavi durante una entrevista con una radio del interior. En sus declaraciones afirmó que se cumplen los objetivos trazados al inicio del mandato y deseó que "el gobernador siga manejando este barco de la Red de Parques Industriales".





El ministro de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia, Raúl Schiavi, fue entrevistado por Radio del Guaran que se emite en Esquina y Goya, y durante la nota destacó los logros de la gestión del gobernador Gustavo Valdés y remarcó que la mitad de su mandato lo ejerció durante la pandemia del coronavirus. No obstante, afirmó que "tenemos datos objetivos con los que podemos decir que es una buena gestión", y que una muestra de eso es que "multiplicamos por diez la superficie de parques industriales".







Schiavi fue consultado sobre la gestión del Ministerio de Industria y señaló que "si bien la evaluación es subjetiva, considero que es un balance positivo porque los objetivos que nos impusimos al comienzo de la gestión están siendo cumplidos, algunos de manera parcial y otros de manera total".







Para el ministro de Industria no es un dato menor el número de proyectos de parques industriales que se concretaron desde diciembre del 2018 y recalcó que "multiplicamos por diez la superficie de los parques industriales que habían sido una semilla de la gestión anterior". En ese sentido, agregó que también "multiplicamos por diez la oferta de lotes".







Otro aspecto que destacó fue que "modernizamos muchos de los procesos de adquisición de lotes. Antes teníamos un proceso administrativo dentro del Ministerio que consistía prácticamente en quince o diecisiete pasos y requisitos que tenía que cumplir la empresa para radicarse. Eso significaba carpetas administrativas burocráticas que eran kilométricas hojas que se iban anexando y que lo único que hacía era que no sean prolijos los procedimientos de radicación". Sin embargo, puso en relieve que ahora "hemos disminuido entre cinco o siete pasos, dependiendo de la industria".







El funcionario aclaró en la nota radial que "no solo de obras duras vive un parque industrial, como política de Estado también tenemos un master plan para prever el futuro y planificar cómo irán avanzando la infraestructura y los procesos dentro de los predios". Y sostuvo que "todos los parques industriales tienen su proyecto ejecutivo y su master plan que especifica cuánto vale hacer la inversión multianual" y que esto "posibilita que a la gestión que venga le permita tener un norte y esquema para seguir desarrollando la provincia"







Schiavi comentó que el Gobierno provincial incorporó al esquema de parques industriales más de mil hectáreas que están disponibles en varias ciudades del interior y valoró las iniciativas de los municipios que siguieron uno de los lineamientos que Valdés: el desarrollo del perfil industrial de Corrientes. Por eso citó los casos de Goya, Monte Caseros, Mocoretá, La Cruz y San Carlos como algunos ejemplos de parques industriales de administración municipal.







"En el programa Red de Parques Industriales incorporamos todos nuestros parques industriales pero también conveniamos con los municipios para trabajar en conjunto y que la oferta de parques industriales a los empresarios del país y del mundo sea la misma, no competir entre municipios sino complementarse". Opinó que "ha sido y es una política muy exitosa y aspiramos que más allá de una política pública se transforme en política de Estado, independientemente del poder político para que se entienda que es una herramienta importante para crear trabajo y cambiar la matriz que tanto anhelamos para lograr trabajo registrado y que saque de la informalidad a muchos trabajadores".







Argumentó que "tenemos datos objetivos con los que podemos decir que fue una buena gestión" y confesó que "aspiramos que el gobernador siga manejando este barco de la Red de Parques Industriales", en obvia referencia a la reelección del mandatario.







Gobierno en pandemia







"Uno no puede dejar de lado el contexto en el que estuvimos trabajando, prácticamente el 50 por ciento de la gestión del gobernador Gustavo Valdés se dio en pandemia", dijo el ministro de Industria.







Para Schiavi no es un dato menor porque “la pandemia hizo que muchas condiciones hayan sido modificadas. Las condiciones con las que habíamos empezado fueron cambiando, desde poder movilizarnos con libertad, reuniones, hacer misiones comerciales en el país y en el exterior, hasta cuestiones que tienen que ver con el contexto macroeconómico que venía complicado”. En esa línea reconoció que “evidentemente tuvimos que rever muchos de los aspectos de gestión” pero dejó en claro que “existió la voluntad del gobernador para no torcer ni cambiar ciertos objetivos, y eso hizo que la gestión haya sido buena”.