Racing igualó con San Pablo en el Morumbí

Miércoles, 14 de julio de 2021

Con un golazo de Copetti, La Academia, que fue superior a los largo de los 90 minutos, se recuperó de un grave error de Arias y se quedó con un valioso empate por 1-1 ante los de Hernán Crespo. El próximo martes, la vuelta en el Cilindro.





Racing tuvo una gran presentación en el Morumbí, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y se llevó un valioso empate que lo deja bien parado de cara al encuentro de vuelta. La Academia igualó 1-1 ante San Pablo, con los goles de Vitor Bueno, tras un grave error de Gabriel Arias, y de Enzo Copetti.



Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi arrancaron decididos a ser protagonistas en el Morumbí, manejando la pelota y avanzando sobre campo rival. No obstante, no lograron encontrar situaciones de peligro ante un Tricolor que esperaba para salir de contra.



El campo de juego, mojado y demasiado corto, tampoco ayudó a darle dinámica a un partido que comenzó con varias imprecisiones y careció de chances de gol en los primeros 20 minutos, más allá de algún remate aislado de Mauricio Martínez e Igor de Souza.



Pero las emociones parecían estar reservadas para el cierre de la primera etapa. A los 35´, cuando Racing era superior al local, Welignton sacó un centro desde el sector izquierdo que derivó en un grave error de Gabriel Arias: no la pudo controlar y dejó el rebote para que Bueno ponga el 1-0 para San Pablo.





La Academia sintió el cimbronazo del gol y casi lo paga caro minutos después, pero el arquero chileno se redimió y le tapó una clarísima situación al autor del gol. En la última jugada del primer tiempo, Enzo Copetti se las ingenió para convertir un golazo, darle el empate a Racing y así ponerle justicia al marcador.



Play San Pablo vs Racing, por la Copa Libertadores: minuto a minutoEn el segundo tiempo, se mantuvo la misma tónica: Racing manejó la pelota y se impuso desde el juego al equipo de Hernán Crespo. La más clara para los de Pizzi se dio a cinco minutos del final del partido, cuando Eugenio Mena llegó libre por el segundo palo e impactó desviado un cabezazo clarísimo.



A la acción siguiente, Martín Benítez, que ingresó en el complemento, desenvainó un buen remate que se encontró con una gran respuesta de Arias.



De esta manera, Racing, que fue superior al San Pablo, se quedó con un valioso empate en el Morumbí y ahora buscará lograr la clasificación el próximo martes, en el Cilindro.