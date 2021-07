Internaron a Jair Bolsonaro en Brasilia por una crisis de hipo y dolor abdominal Miércoles, 14 de julio de 2021 CNN Brasil y Globo informaron que el presidente se sometería a pruebas médicas no especificadas. Además cancela reuniones matutinas.



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue llevado al hospital militar de Brasilia, la capital del país, tras sentir dolor abdominal en la madrugada de este miércoles, según dijo a Reuters una fuente familiarizada con la información.



En este sentido, se dirigió al Hospital de las Fuerzas Armadas (HFA) en Brasilia, para corroborar los persistentes sollozos que sentía en los últimos días, por lo que se cancelaron las reuniones que el jefe de Estado tenía de esta mañana.



La jornada política preveía hoy a las 11 horas, una reunión con los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), la Cámara, Arthur Lira (PP-AL) y el Tribunal Supremo (STF), Luiz Fux. Este encuentro se definió a principios de semana, con el objetivo de "calmar" los ánimos dentro de los poderes de la República.



Asimismo, Bolsonaro también planificaba a las 8 de una reunión de la Coordinadora Nacional Covid-19 para el Combate a la Pandemia. Y una asistencia para las 10 en el Palácio do Planalto, donde se iba a llevar adelante el lanzamiento de un programa denominado Acciones para la Nueva Preparatoria.



De todos modos, hasta el momento, el Palacio Planalto no brindó detalles sobre el estado de salud.